Загрузка... В Вильнюсе изменятся зоны платной парковки 🔊 Воспроизвести © Photo : Vilniaus miesto savivaldybė



В связи с этим изменится разметка. Столичных водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на стоящие знаки, сообщает



На большинстве улиц занятость парковочных мест превысила 85 процентов. В транспортной компании Susiekimo paslaugos напомнили, что с 1 января изменится разметка, которую будут наносить постепенно, а водителей просят быть внимательнее.



Директор компании Модеста Гусаровене отметила, что осенний опрос водителей показал, что почти 70 процентов респондентов согласны, что платная парковка вносит порядок. По ее словам, это также позволит создать больше пространства для пешеходов, велосипедистов, а также поспособствует снижению городского шума, загрязнения воздуха. В связи с этим изменится разметка. Столичных водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на стоящие знаки, сообщает Sputnik Литва . В Вильнюсе с начала нового года изменятся границы платных зон парковки. Решение об этом мэрия города приняла еще в конце сентября.На большинстве улиц занятость парковочных мест превысила 85 процентов. В транспортной компании Susiekimo paslaugos напомнили, что с 1 января изменится разметка, которую будут наносить постепенно, а водителей просят быть внимательнее.Директор компании Модеста Гусаровене отметила, что осенний опрос водителей показал, что почти 70 процентов респондентов согласны, что платная парковка вносит порядок. По ее словам, это также позволит создать больше пространства для пешеходов, велосипедистов, а также поспособствует снижению городского шума, загрязнения воздуха.



Горсовет утвердил следующие четыре зоны:



Синяя теперь будет включать бывшую красную зону и часть желтой вдоль улиц Лукишкес и Гинею, где за последние годы поток автомобилей значительно увеличился.



Красной зоной становятся Ужупис, подходы к Старому городу с улицы Пилимо, к улице Конституцийос, где расположились бизнес-центры, а также увеличивается количество привлекательных объектов, а также территория между проспектом Гедиминаса, улицами Ясинского и Ротундо.



Желтая зона будет охватывать части Жверинаса между улицами Латвю и Парибио, территорию около бывшего центра Audėjo, квартал Паупио, часть Науйамиестиса и Шнипишкес до улицы Жальгирио. Также в теплое время года, с 1 мая по 30 сентября, в нее войдут пространство у пляжа Валакампяй, возле озер Бальсис, Бальжис и Тапеляй.



Зеленой зоной становится часть Антакальниса вокруг парка Сапегу, которую поддержали и жители этих районов.



В соответствии с новыми утвержденными границами платных зон с января на улицах, где сейчас взимается плата за стоянку, начнут менять разметку. О платной парковке водителей информируют дорожные знаки с указанием дней и часов, в которые необходимо оплачивать парковку.



© PHOTO : VILNIUS Схема зон платной парковки в Вильнюсе



Разрешения на парковку, которые есть у жителей, будут действовать на тех же условиях. Горожанам нет необходимости предпринимать какие-либо конкретные меры до истечения срока действия их разрешения. При продлении или покупки дополнительного свидетельства после 1 января может быть обозначена новая зона его действия. Согласно прогнозам, загруженность парковочных мест в Вильнюсе уменьшится почти на 12 процентов.теперь будет включать бывшую красную зону и часть желтой вдоль улиц Лукишкес и Гинею, где за последние годы поток автомобилей значительно увеличился.зоной становятся Ужупис, подходы к Старому городу с улицы Пилимо, к улице Конституцийос, где расположились бизнес-центры, а также увеличивается количество привлекательных объектов, а также территория между проспектом Гедиминаса, улицами Ясинского и Ротундо.зона будет охватывать части Жверинаса между улицами Латвю и Парибио, территорию около бывшего центра Audėjo, квартал Паупио, часть Науйамиестиса и Шнипишкес до улицы Жальгирио. Также в теплое время года, с 1 мая по 30 сентября, в нее войдут пространство у пляжа Валакампяй, возле озер Бальсис, Бальжис и Тапеляй.зоной становится часть Антакальниса вокруг парка Сапегу, которую поддержали и жители этих районов.В соответствии с новыми утвержденными границами платных зон с января на улицах, где сейчас взимается плата за стоянку, начнут менять разметку. О платной парковке водителей информируют дорожные знаки с указанием дней и часов, в которые необходимо оплачивать парковку.Разрешения на парковку, которые есть у жителей, будут действовать на тех же условиях. Горожанам нет необходимости предпринимать какие-либо конкретные меры до истечения срока действия их разрешения. При продлении или покупки дополнительного свидетельства после 1 января может быть обозначена новая зона его действия. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, авто Ключевые слова: оплата, мэрия, зоны, изменения, парковки География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 129 раз Комментарии