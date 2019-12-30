Западная пресса об обмене пленными на Украине: шаг к миру — хорошо, уступка России — плохо 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Игорь Маслов



Газеты США и ЕС позитивно оценивают обмен пленными между Киевом и «мятежными» ДНР и ЛНР, выражая беспокойство освобождением «беркутовцев». Судьба этих людей, сидевших без судебного процесса более пяти лет за недоказанную вину в гибели застреленных на Майдане протестующих, — эта судьба не вызывает у западных авторов жалости. Их беспокоит возможная уступка Путину.



В своих откликах на обмен пленными между ДНР/ЛНР и Киевом средства массовой информации США и стран ЕС разнятся по степени критичности в отношении самой идеи обмена и его деталей. Все СМИ к западу от границ бывшего СССР рады возвращению украинских военных и не верят в совершение преступлений «гражданскими» украинскими националистами, обвиненными ДНР/ЛНР, а потому находившимися там в заключении. Так же единогласно все эти СМИ скорбят о выходе на свободу сидевших с 2014-2015 гг. «беркутовцев», в отношении которых в СМИ Польши, например, есть уверенность в том, что именно они застрелили людей, погибших на Майдане в феврале 2014 года. Но почти все издания на Западе, как и в России, подчеркивают: в целом произошедшее — шаг к миру. В своих откликах на обмен пленными между ДНР/ЛНР и Киевом средства массовой информации США и стран ЕС разнятся по степени критичности в отношении самой идеи обмена и его деталей. Все СМИ к западу от границ бывшего СССР рады возвращению украинских военных и не верят в совершение преступлений «гражданскими» украинскими националистами, обвиненными ДНР/ЛНР, а потому находившимися там в заключении. Так же единогласно все эти СМИ скорбят о выходе на свободу сидевших с 2014-2015 гг. «беркутовцев», в отношении которых в СМИ Польши, например, есть уверенность в том, что именно они застрелили людей, погибших на Майдане в феврале 2014 года. Но почти все издания на Западе, как и в России, подчеркивают: в целом произошедшее — шаг к миру. Вот, например, оценка газеты «Нью-Йорк таймс» (США) в статье «С обменом пленными, президент Украины по сантиметру продвигается к миру с сепаратистами»:



«Украина в воскресенье обменялась десятками пленных с поддержанными Россией сепаратистами на востоке страны. Это стало еще одним знаком пока не устойчивой, едва заметной, но все-таки существующей оттепели в отношениях между Украиной и Россией. Обмен рассматривался как успех украинского президента Владимира Зеленского, обещавшего освободить всех заключенных и переговорным путем прийти к окончанию конфликта в Восточной Украине. Но этот успех куплен дорогой ценой: чтобы обеспечить безопасность своих людей в плену, Украина освободила офицеров «антипротестной» милиции, которые обвинялись в том, что это они застрелили протестующих во время произошедшей на Украине в 2014 году революции. Этот шаг [президента Зеленского] подвергается критике в широких кругах.



Господин Зеленский добился обмена путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале этого месяца, на мирных переговорах в Париже, которые в других областях не принесли особого продвижения к миру на Украине…



Далее известная своей критикой Трампа и верой в обвинения «Рашагейта» газета связывает обмен пленными на Украине с внутриполитической повесткой дня в США:



"Минувшим летом Зеленский пытался получить поддержку США в деле организации таких обменов и дипломатических усилий в целом. Ради этого Зеленский пытался получить личную аудиенцию в Белом Доме с президентом Трампом. Однако Трамп в ответ затребовал расследований в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена, которые помогли бы Трампу дискредитировать этого своего политического соперника, да и других конкурентов тоже. Байден стремится получить от Демократической партии США номинацию на место кандидата от демократов на президентских выборах в США в 2020 году. Палата представителей Конгресса США в ответ объявила Трампу импичмент — именно из-за его сделок на Украине. Поскольку США, главный союзник Украины, в настоящий момент отвлечены слушаниями по импичменту, Зеленский вел переговоры с Россией с худшими картами, чем были бы у него на руках в ином случае, не подействуй Трамп таким образом«,- резюмирует «Нью-Йорк таймс».



Если американские газеты либерального направления интересует возможность лишний раз обвинить в бедах Украины Трампа, а также возвеличить его оппонентов — прежде всего поддержавшего Майдан экс-президента Барака Обаму, — то у польской либеральной «Газеты выборчей» другая задача. Газета хочет увериться, не сдает ли Зеленский завоеванные при помощи США и ЕС позиции, не идет ли украинский президент «на поводу у Путина», опасение о чем то и дело высказывают украинские националисты и поддерживающая их пресса за рубежами Украины.



В статье «Большой обмен пленными на Украине» корреспондент «Выборчей» Петр Андрусечко пишет:



«Не все на Украине поддерживают решение президента Зеленского. Пророссийские боевики передали украинской стороне 76 человек. Среди освобождаемых есть попавшие в неволю еще в начале 2015 года украинские солдаты. Большие споры вызывает, однако, одновременное освобождение Киевом беркутовцев (членов отряда украинской милиции специального назначения, принимавших участие в защите президентского дворца в Киеве в 2014-2014 году от нападения собравшихся на Майдане „мирных протестующих" — прим. ред.). Ведь эти беркутовцы обвиняются в убийстве протестовавших на киевском Майдане в феврале 2014 года».



Корреспондент «Выборчей» продолжает:



«События этого воскресенья могут поэтому дорого обойтись президентству Зеленского… Украинские СМИ сообщают, что Россия и поддержанные ей боевики хотели отдачи им беркутовцев еще в 2015 году, но тогда Киев не согласился их выдать. Процесс в отношении пяти беркутовцев должен был закончиться в мае 2020 года. По мнению наблюдателей, следствию удалось собрать доказательный материал, обвиняющий этих беркутовцев как исполнителей убийства. Это был важный элемент всего расследования, который мог помочь дать ответ на важный вопрос — кто же стоял за приказами о применению силы в отношении протестующих. Выдача исполнителей может сделать невозможным выйти на тех, кто „заказал" тот расстрел. И те, кто убивал, не будут наказаны».



Французская «Монд» обращает внимание на еще одну важную деталь, которую точно можно записать в актив Зеленскому — в этот раз разговор шел наконец-то между гражданами Украины по обе стороны разделительной линии в Донбассе:



«В отличие от предыдущих обменов этого типа, включая тот, что привел к освобождению украинского кинематографиста Олега Сенцова, в этот раз переговоры проходили не между Киевом и Москвой, а напрямую между сепаратистскими республиками Донецка и Луганска. По словам переговорщицы из „Донецкой народной республики" человек двадцать сепаратистов не пожелали покинуть территорию, контролируемую властями Украины, и в последний момент этих людей исключили из списков на обмен».



Французская газета, в отличие от коллег из Польши и США, старается подчеркнуть позитивную сторону произошедшего обмена — в частности, его поддержку европейскими лидерами:



«Франция и Германия приветствовали в воскресенье обмен пленными. „Это развитие событий соответствует обязательствам, взятым 9 декабря, на саммите в „нормандском формате" [с участием Франции, Германии, России и Украины]. Эти обязательства были призваны облегчить освобождение и обмен лиц, взятых в плен в рамках конфликта — и сделать это предполагалось до конца года", — пишет „Монд", цитируя совместное коммюнике канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.



Впрочем, и европейская пресса повторяет опасения украинской стороны насчет освобождения беркутовцев. Критические замечания по этому поводу есть и в цитировавшемся выше тексте „Монд". Еще более остро тему беркутовцев, а также общей обеспокоенности украинских националистов по поводу „неравного" характера обмена ставит немецкий журнал „Шпигель" на своем вебсайте.



„Для Киева этот обмен является лишь началом дальнейших обменов. По данным Украины, еще десятки политических заключенных сидят в тюрьмах на аннексированном Москвой полуострове Крым, а также в самой России. А еще другие десятки — в занятых пророссийскими бойцами областях вокруг Донецка Луганска. Украинская спецслужба СБУ говорит о 150 людях", — пишет „Шпигель".



Оба европейских издания — „Монд" и Шпигель» — критикуют Зеленского за то, что еще при первом обмене пленными в сентябре он допустил возвращение в ДНР похищенного украинскими спецслужбами экс-бойца ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого оба издания характеризуют как «важного свидетеля в расследовании крушения рейса Эм-эйч-17 «Малазийских авиалиний» в 2014 году.



О судьбе так и не получивших свободу мэров восточноукраинских городов, принявших участие в не признанном Украиной «референдуме за федерализацию» весной 2014 года, западные издания не упоминают. Нет упоминаний и о подозрениях насчет того, что активистов Майдана 20 февраля 2014 года расстреливали вовсе не беркутовцы и вообще не сторонники тогдашнего президента Януковича. Напомним, за день до 20 февраля по приказу Януковича из предварительного заключения сотни арестованных за насилие в отношении милиции «майдановцев» — тогда это рассматривалось в качестве жеста доброй воли, отмечала американская «Ю Эс Эй тудей».



Подборка материалов «Украина в воскресенье обменялась десятками пленных с поддержанными Россией сепаратистами на востоке страны. Это стало еще одним знаком пока не устойчивой, едва заметной, но все-таки существующей оттепели в отношениях между Украиной и Россией. Обмен рассматривался как успех украинского президента Владимира Зеленского, обещавшего освободить всех заключенных и переговорным путем прийти к окончанию конфликта в Восточной Украине. Но этот успех куплен дорогой ценой: чтобы обеспечить безопасность своих людей в плену, Украина освободила офицеров «антипротестной» милиции, которые обвинялись в том, что это они застрелили протестующих во время произошедшей на Украине в 2014 году революции. Этот шаг [президента Зеленского] подвергается критике в широких кругах.Господин Зеленский добился обмена путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале этого месяца, на мирных переговорах в Париже, которые в других областях не принесли особого продвижения к миру на Украине…Далее известная своей критикой Трампа и верой в обвинения «Рашагейта» газета связывает обмен пленными на Украине с внутриполитической повесткой дня в США:"Минувшим летом Зеленский пытался получить поддержку США в деле организации таких обменов и дипломатических усилий в целом. Ради этого Зеленский пытался получить личную аудиенцию в Белом Доме с президентом Трампом. Однако Трамп в ответ затребовал расследований в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена, которые помогли бы Трампу дискредитировать этого своего политического соперника, да и других конкурентов тоже. Байден стремится получить от Демократической партии США номинацию на место кандидата от демократов на президентских выборах в США в 2020 году. Палата представителей Конгресса США в ответ объявила Трампу импичмент — именно из-за его сделок на Украине. Поскольку США, главный союзник Украины, в настоящий момент отвлечены слушаниями по импичменту, Зеленский вел переговоры с Россией с худшими картами, чем были бы у него на руках в ином случае, не подействуй Трамп таким образом«,- резюмирует «Нью-Йорк таймс».Если американские газеты либерального направления интересует возможность лишний раз обвинить в бедах Украины Трампа, а также возвеличить его оппонентов — прежде всего поддержавшего Майдан экс-президента Барака Обаму, — то у польской либеральной «Газеты выборчей» другая задача. Газета хочет увериться, не сдает ли Зеленский завоеванные при помощи США и ЕС позиции, не идет ли украинский президент «на поводу у Путина», опасение о чем то и дело высказывают украинские националисты и поддерживающая их пресса за рубежами Украины.В статье «Большой обмен пленными на Украине» корреспондент «Выборчей» Петр Андрусечко пишет:«Не все на Украине поддерживают решение президента Зеленского. Пророссийские боевики передали украинской стороне 76 человек. Среди освобождаемых есть попавшие в неволю еще в начале 2015 года украинские солдаты. Большие споры вызывает, однако, одновременное освобождение Киевом беркутовцев (членов отряда украинской милиции специального назначения, принимавших участие в защите президентского дворца в Киеве в 2014-2014 году от нападения собравшихся на Майдане „мирных протестующих" — прим. ред.). Ведь эти беркутовцы обвиняются в убийстве протестовавших на киевском Майдане в феврале 2014 года».«События этого воскресенья могут поэтому дорого обойтись президентству Зеленского… Украинские СМИ сообщают, что Россия и поддержанные ей боевики хотели отдачи им беркутовцев еще в 2015 году, но тогда Киев не согласился их выдать. Процесс в отношении пяти беркутовцев должен был закончиться в мае 2020 года. По мнению наблюдателей, следствию удалось собрать доказательный материал, обвиняющий этих беркутовцев как исполнителей убийства. Это был важный элемент всего расследования, который мог помочь дать ответ на важный вопрос — кто же стоял за приказами о применению силы в отношении протестующих. Выдача исполнителей может сделать невозможным выйти на тех, кто „заказал" тот расстрел. И те, кто убивал, не будут наказаны».Французская «Монд» обращает внимание на еще одну важную деталь, которую точно можно записать в актив Зеленскому — в этот раз разговор шел наконец-то между гражданами Украины по обе стороны разделительной линии в Донбассе:«В отличие от предыдущих обменов этого типа, включая тот, что привел к освобождению украинского кинематографиста Олега Сенцова, в этот раз переговоры проходили не между Киевом и Москвой, а напрямую между сепаратистскими республиками Донецка и Луганска. По словам переговорщицы из „Донецкой народной республики" человек двадцать сепаратистов не пожелали покинуть территорию, контролируемую властями Украины, и в последний момент этих людей исключили из списков на обмен».«Франция и Германия приветствовали в воскресенье обмен пленными. „Это развитие событий соответствует обязательствам, взятым 9 декабря, на саммите в „нормандском формате" [с участием Франции, Германии, России и Украины]. Эти обязательства были призваны облегчить освобождение и обмен лиц, взятых в плен в рамках конфликта — и сделать это предполагалось до конца года", — пишет „Монд", цитируя совместное коммюнике канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.Впрочем, и европейская пресса повторяет опасения украинской стороны насчет освобождения беркутовцев. Критические замечания по этому поводу есть и в цитировавшемся выше тексте „Монд". Еще более остро тему беркутовцев, а также общей обеспокоенности украинских националистов по поводу „неравного" характера обмена ставит немецкий журнал „Шпигель" на своем вебсайте.„Для Киева этот обмен является лишь началом дальнейших обменов. По данным Украины, еще десятки политических заключенных сидят в тюрьмах на аннексированном Москвой полуострове Крым, а также в самой России. А еще другие десятки — в занятых пророссийскими бойцами областях вокруг Донецка Луганска. Украинская спецслужба СБУ говорит о 150 людях", — пишет „Шпигель".Оба европейских издания — „Монд" и Шпигель» — критикуют Зеленского за то, что еще при первом обмене пленными в сентябре он допустил возвращение в ДНР похищенного украинскими спецслужбами экс-бойца ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого оба издания характеризуют как «важного свидетеля в расследовании крушения рейса Эм-эйч-17 «Малазийских авиалиний» в 2014 году.О судьбе так и не получивших свободу мэров восточноукраинских городов, принявших участие в не признанном Украиной «референдуме за федерализацию» весной 2014 года, западные издания не упоминают. Нет упоминаний и о подозрениях насчет того, что активистов Майдана 20 февраля 2014 года расстреливали вовсе не беркутовцы и вообще не сторонники тогдашнего президента Януковича. Напомним, за день до 20 февраля по приказу Януковича из предварительного заключения сотни арестованных за насилие в отношении милиции «майдановцев» — тогда это рассматривалось в качестве жеста доброй воли, отмечала американская «Ю Эс Эй тудей».Подборка материалов ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Украина, обмен, заключённые, пленные, ЛНДР — статья прочитана 148 раз Комментарии