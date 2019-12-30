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Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова — Риббентропа



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между фашистской Германией и СССР пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты обе стороны, сообщает RT.

«Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении». Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния», — говорится в заявлении канцелярии Моравецкого, опубликованном в Twitter.



По словам польского премьера, Иосиф Сталин и Адольф Гитлер «были долгое время не только союзниками, но и друзьями».

«Соглашение между Гитлером и Сталиным немедленно вступило в силу: с 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада, юга и севера ударила по Польше, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока», — говорится в сообщении.

22 декабря В МИД Польши заявили, что высказывания российских властей, в том числе президента России Владимира Путина, относительно событий Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».

Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

11 декабря российский лидер на заседании оргкомитета «Победа» призвал правдиво рассказывать о событиях Великой Отечественной войны в ответ на попытки некоторых стран и международных институтов исказить исторические факты.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: война, история, память
География: Польша
статья прочитана 182 раза
добавлена сегодня, 30 декабря, 14:00

Комментарии

истинный марксист
30 декабря, 14:20
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всегда читатет не о Гегеле, а самого Гегеля, то бишь первоисточник:
заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого
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