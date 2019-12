Премьер Польши прокомментировал пакт Молотова — Риббентропа 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между фашистской Германией и СССР пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении», а в развязывании Второй мировой войны виноваты обе стороны, сообщает



«Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении». Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния», — говорится в заявлении канцелярии Моравецкого, опубликованном в Twitter.



Statement by the Prime Minister of Poland Mateusz Morawiecki. pic.twitter.com/l0Y2ApEhd9 — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) 29 December 2019



По словам польского премьера, Иосиф Сталин и Адольф Гитлер «были долгое время не только союзниками, но и друзьями».



«Соглашение между Гитлером и Сталиным немедленно вступило в силу: с 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада, юга и севера ударила по Польше, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока», — говорится в сообщении.



22 декабря В МИД Польши заявили, что высказывания российских властей, в том числе президента России Владимира Путина, относительно событий Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».



Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.



11 декабря российский лидер на заседании оргкомитета «Победа» призвал правдиво рассказывать о событиях Великой Отечественной войны в ответ на попытки некоторых стран и международных институтов исказить исторические факты. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: война, история, память География: Польша — статья прочитана 182 раза Комментарии