Путин и Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц 🔊 Воспроизвести Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ТАСС



По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека, в Киеве заявили о получении 76 человек, сообщает



Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами, который состоялся в воскресенье в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении пресс-службы.



Инициатором разговора Путина и Меркель выступил Берлин, добавили в Кремле.



В воскресенье в районе контрольного пункта въезда-выезда в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о получении 76 человек. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека, в Киеве заявили о получении 76 человек, сообщает ТАСС Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами, который состоялся в воскресенье в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля."Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении пресс-службы.Инициатором разговора Путина и Меркель выступил Берлин, добавили в Кремле.В воскресенье в районе контрольного пункта въезда-выезда в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о получении 76 человек. ТАСС Категории: политика, общество Ключевые слова: обмен, пленные, ДНР, договоренности — статья прочитана 85 раз Комментарии