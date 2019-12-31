|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Как выбрать мандарины к новогоднему столу
Эксперты московской Госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу, сообщает RT.
По словам экспертов, при покупке мандаринов необходимо обращать внимание не на их запах или листочки, а на цвет и форму — они должны быть приплюснутыми или с небольшим бугорком, без чёрных пятен, иметь оранжево-красный или оранжевый цвет.
Отмечается, что если фрукты легко проминаются, значит, они гнилые.
Также уточняется, что мандарины можно хранить до четырёх недель при температуре +3...+8 °С.
Вместе с тем специалисты рассказали о том, как различать танжерины, клементины, минеолы и мандарины сатсума.
Первые — мелкие оранжево-красные плоды приплюснутой формы без семян, клементины — ярко-оранжевые фрукты с семенами, которые легко чистятся, минеолы — сладкие, но тяжело чистятся, сатсума — ярко-оранжевые с тонкой кожурой и без семян.
Загрузка...
russian.rt.com
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|