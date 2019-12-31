Загрузка... Как выбрать мандарины к новогоднему столу 🔊 Воспроизвести



Эксперты московской Госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу, сообщает



По словам экспертов, при покупке мандаринов необходимо обращать внимание не на их запах или листочки, а на цвет и форму — они должны быть приплюснутыми или с небольшим бугорком, без чёрных пятен, иметь оранжево-красный или оранжевый цвет.



Отмечается, что если фрукты легко проминаются, значит, они гнилые.



Также уточняется, что мандарины можно хранить до четырёх недель при температуре +3...+8 °С.



Вместе с тем специалисты рассказали о том, как различать танжерины, клементины, минеолы и мандарины сатсума.



Первые — мелкие оранжево-красные плоды приплюснутой формы без семян, клементины — ярко-оранжевые фрукты с семенами, которые легко чистятся, минеолы — сладкие, но тяжело чистятся, сатсума — ярко-оранжевые с тонкой кожурой и без семян. Эксперты московской Госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу, сообщает RT По словам экспертов, при покупке мандаринов необходимо обращать внимание не на их запах или листочки, а на цвет и форму — они должны быть приплюснутыми или с небольшим бугорком, без чёрных пятен, иметь оранжево-красный или оранжевый цвет.Отмечается, что если фрукты легко проминаются, значит, они гнилые.Также уточняется, что мандарины можно хранить до четырёх недель при температуре +3...+8 °С.Вместе с тем специалисты рассказали о том, как различать танжерины, клементины, минеолы и мандарины сатсума.Первые — мелкие оранжево-красные плоды приплюснутой формы без семян, клементины — ярко-оранжевые фрукты с семенами, которые легко чистятся, минеолы — сладкие, но тяжело чистятся, сатсума — ярко-оранжевые с тонкой кожурой и без семян. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, дом и быт Ключевые слова: праздники, продукты, качество — статья прочитана 174 раза Комментарии