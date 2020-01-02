Загрузка... Суета вокруг арбуза, или абсурдная толерантность 🔊 Воспроизвести Katalin Vermes / Netflix



Эльфы-негры, или белым вход воспрещён в материале Юрия Бурносова для



В комедии “Копы в юбках” есть очень забавная сцена, когда женщина-полицейский сбивает убегающего негра-преступника с ног арбузом, а тот потом предъявляет ей за это обвинения в расизме — на основе стереотипа о том, что чёрные любят арбузы.



На самом деле потребление арбузов в США афроамериканцами составляет всего 11%, но речь пойдёт не об этом, а о том, как легко нынче обидеть чернокожего, а чтобы он не обижался — нужно почаще показывать его в кино. А то как бы чего не вышло, в самом деле. Эльфы-негры, или белым вход воспрещён в материале Юрия Бурносова для FITZROY В комедии “Копы в юбках” есть очень забавная сцена, когда женщина-полицейский сбивает убегающего негра-преступника с ног арбузом, а тот потом предъявляет ей за это обвинения в расизме — на основе стереотипа о том, что чёрные любят арбузы.На самом деле потребление арбузов в США афроамериканцами составляет всего 11%, но речь пойдёт не об этом, а о том, как легко нынче обидеть чернокожего, а чтобы он не обижался — нужно почаще показывать его в кино. А то как бы чего не вышло, в самом деле. Эльфы-негры, или белым вход воспрещён



Да-да, я в первую очередь о “Ведьмаке”. Сериал по книгам Сапковского народ ждал с нетерпением и вроде бы даже смирился и с изрядным мискастингом, и с некоторыми сценарными вольностями, и даже с неизбежным появлением негров в роли жителей условной средневековой Восточной Европы. Не могло быть там негров, но это же фантастика, сынок.



Однако количество чрезмерно загорелых славян в результате зашкалило, притом неграми стали как совершенно неожиданные ведущие персонажи, так и практически целые расы (особенно не повезло эльфам). Впрочем, до этого негры уже засветились в энном количестве у Гая Ричи в “Короле Артуре”, где их ну никак исторически не могло существовать. Плевать, что абсурд, главное — толерантность. Снимаем, мотор.



Katalin Vermes / Netflix



А ведь ещё не так давно главной шуткой про негра в американском кино было то, что его обычно первым съедает монстр в фильмах ужасов. Сейчас с неграми не балуй, они сами кого угодно съедят. И вот уже в “Тёмной башне” в роли стрелка Роланда, которого Стивен Кинг писал с Клинта Иствуда, мы наблюдаем довольно посредственного чернокожего Идриса Эльбу. Это стало главной причиной полного провала экранизации, но все сделали вид, словно ничего такого и не случилось. А ведь Чёрного Человека там же сыграл прекрасный МакКонахи, и поменяй местами актеров — даже при слабеньком сценарии фильм мог более-менее сложиться. Но нет, негр не может быть злодеем. Обидятся.



Кстати, вы помните хоть один фильм, где маньяк или серийный убийца — чернокожий? И я не помню. То-то же.



Но вернёмся к “Тёмной башне” и её катастрофическому провалу. Точно так же в своё время провалились феминистские версии “Охотников за привидениями” и “Мошенников” — но не беда, создатели свалили провал на цисгендерных сами знаете кого, которые в лютой злобе и сами в кино не пошли, и баб своих не пустили.



Columbia Pictures



В Британии вообще не стали мелочиться. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обновила критерии оценки фильмов, претендующих на звание лучшего фильма, а также номинантов на премию за лучший дебют режиссёра, сценариста или продюсера. Пойти на это пришлось после скандала, когда в 2018 году среди актёров-номинантов были представлены только два негра из двадцати человек, а в номинации “Лучший режиссёр” не оказалось ни одной женщины. То есть дело не в актёрском или режиссёрском мастерстве, а в гендере и цвете кожи. Но это ладно, худо-бедно всегда можно найти тётку, а ещё лучше негритянку, которая что-нибудь да сняла. С 2020 года все телефильмы, претендующие на премию BAFTA, должны соответствовать Diversity & Inclusiveness Standards, правилам Позитивной Дискриминации. Чтобы участвовать в конкурсной программе, фильмы и сериалы должны отвечать минимум трём из этих требований (цитирую):



Один или более главных героев представляют меньшинства



Второстепенные герои распределяются:



50/50 мужчин и женщин



20% этнических меньшинств



10% сексуальных меньшинств



7% людей с ограниченными возможностями



“Значительное число” ролей должно быть из низшего социально-экономического класса



По мне так даже скромновато. Надеюсь, жаждущие премии продюсеры будут дальновиднее и обойдутся с этими процентами по-стахановски.



Columbia Pictures



Хотя зритель пребывает в недоумении. Даже толерантный западный зритель, которого натыкали носом в толерантность — а что уж говорить о нашем?



Тот же негр на Руси всегда был кто? Простоватый и добродушный весельчак, который угнетён и борется. Если американский негр — то с расистами, если африканский — с империалистами. Американских мы знали по немногим добравшимся до нас фильмам и книгам (хотя у прекрасного негритянского писателя Ричарда Black Boy Райта, активно издававшегося в СССР, соплеменники выглядели хоть и страдальцами, но весьма хитросделанными). Африканских — по африканским же сказкам, где они побеждали или обманывали какую-нибудь злонравную гиену или павиана, или же их самих надувал паучок Ананси.







В любом случае отношение к чёрным братьям было крайне благожелательное. Приедешь, бывало, в Москву, видишь в метро негра — и тут же хочется похлопать его по плечу, сказать “Борись, товарищ, победа впереди!” и дать олимпийский рубль, чтобы он его отослал соратникам в джунгли на патроны. Притом, что в массе своей это были сыновья кенийских и танзанийских миллионеров.



И шутки шутками, но в 1961 году у нас полетел в космос Юрий Алексеевич Гагарин, а в Соединённых Штатах в то же время вполне себе линчевали негров, висели таблички “Только для белых”, а первый американский негр майор Блуфорд Стюарт отправился в космос на “Челленджере” лишь в 1983 году. НАСА вообще к вопросу толерантности относилась спустя рукава и отбирала кандидатов в отряд астронавтов по объективным критериям.



Katalin Vermes / Netflix



Поэтому, когда на нас активно посыпались негры в кино на роли белых, оставалось только развести руками в недоумении. Нет, чёрный Маннергейм, чёрная Гермиона Грейнджер (к слову, попытка Роулинг прогнуться не спасла её от толерантных хейтеров), чёрная Анна Каренина уже никого не удивляли, но те же эльфы-негры в “Ведьмаке” отчего-то пробили дно. И я прекрасно понимаю позицию Сергея Лукьяненко, который недавно по поводу того же “Ведьмака” написал:



“Когда в фэнтези кто-то из персонажей меняет расу — тут уже исключительно вопрос вкуса и такта. Могли быть в мире “Ведьмака” чернокожие? Да легко. Мир такой. Тут не царапает. Но! Вот что меня реально царапает — если мы в том же мире “Ведьмака” принимаем наличие основной группы белого населения + изрядного количества не-белого, к которым нет никакого расизма (а это совершенно разумно, ибо в мире с чудовищами, эльфами и прочими разумными существами люди быстро перестанут реагировать на цвет кожи ЛЮДЕЙ) — то в этом мире должно быть изрядное количество мулатов. Это как раз подчеркнуло бы ситуацию, сложившуюся в данном мире. И вот этого момента, изрядного количества мулатов и прочих метисов (опасливо надеюсь, что объяснять, кто есть кто, моим читателям не надо) — в сериале не хватает. А это был бы очень хороший показатель того странного мира, который там сложился”.







А ведь впереди — новые горизонты.



Чернокожая Русалочка Холли Бэйли (не путать с Холли Берри) в продукции совершенно свихнувшегося на толерантности к неграм Disney.



Чернокожая агент 007 в исполнении Лашаны Линч (это, кстати, юбилейный 25-й фильм Бондианы и, подозреваю, падение его будет великое; кстати, до Линч на роль агента 007 планировался поминавшийся выше Идрис Эльба).



Katalin Vermes / Netflix



В принципе, вся эта толерантность в кинематографе вполне имеет право на жизнь. И восточноевропейские эльфы, и Маннергейм, и кто угодно. Но представьте на секундочку, если белый актёр сыграет Мартина Лютера Кинга. Или Стиви Уандера. Или Рэя Чарльза. Или кто-то поставит “Хижину дяди Тома” с белыми в роли негров и наоборот. Я даже боюсь представить, что произойдёт. Нынешняя суета вокруг арбуза покажется в сравнении с этим невинной детской игрой в крысу. Тем более, как писал ещё в сороковые годы Ричард Райт, “Может, белые и правы, что не дают нам учиться летать. Потому что если б я, например, полетел на самолёте, то уж непременно захватил бы с собой парочку бомб и спустил им на голову”.



Публикуемые материал не всегда отражают мнение редакции ОБЗОР Да-да, я в первую очередь о “Ведьмаке”. Сериал по книгам Сапковского народ ждал с нетерпением и вроде бы даже смирился и с изрядным мискастингом, и с некоторыми сценарными вольностями, и даже с неизбежным появлением негров в роли жителей условной средневековой Восточной Европы. Не могло быть там негров, но это же фантастика, сынок.Однако количество чрезмерно загорелых славян в результате зашкалило, притом неграми стали как совершенно неожиданные ведущие персонажи, так и практически целые расы (особенно не повезло эльфам). Впрочем, до этого негры уже засветились в энном количестве у Гая Ричи в “Короле Артуре”, где их ну никак исторически не могло существовать. Плевать, что абсурд, главное — толерантность. Снимаем, мотор.А ведь ещё не так давно главной шуткой про негра в американском кино было то, что его обычно первым съедает монстр в фильмах ужасов. Сейчас с неграми не балуй, они сами кого угодно съедят. И вот уже в “Тёмной башне” в роли стрелка Роланда, которого Стивен Кинг писал с Клинта Иствуда, мы наблюдаем довольно посредственного чернокожего Идриса Эльбу. Это стало главной причиной полного провала экранизации, но все сделали вид, словно ничего такого и не случилось. А ведь Чёрного Человека там же сыграл прекрасный МакКонахи, и поменяй местами актеров — даже при слабеньком сценарии фильм мог более-менее сложиться. Но нет, негр не может быть злодеем. Обидятся.Кстати, вы помните хоть один фильм, где маньяк или серийный убийца — чернокожий? И я не помню. То-то же.Но вернёмся к “Тёмной башне” и её катастрофическому провалу. Точно так же в своё время провалились феминистские версии “Охотников за привидениями” и “Мошенников” — но не беда, создатели свалили провал на цисгендерных сами знаете кого, которые в лютой злобе и сами в кино не пошли, и баб своих не пустили.В Британии вообще не стали мелочиться. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обновила критерии оценки фильмов, претендующих на звание лучшего фильма, а также номинантов на премию за лучший дебют режиссёра, сценариста или продюсера. Пойти на это пришлось после скандала, когда в 2018 году среди актёров-номинантов были представлены только два негра из двадцати человек, а в номинации “Лучший режиссёр” не оказалось ни одной женщины. То есть дело не в актёрском или режиссёрском мастерстве, а в гендере и цвете кожи. Но это ладно, худо-бедно всегда можно найти тётку, а ещё лучше негритянку, которая что-нибудь да сняла. С 2020 года все телефильмы, претендующие на премию BAFTA, должны соответствовать Diversity & Inclusiveness Standards, правилам Позитивной Дискриминации. Чтобы участвовать в конкурсной программе, фильмы и сериалы должны отвечать минимум трём из этих требований (цитирую):Один или более главных героев представляют меньшинстваПо мне так даже скромновато. Надеюсь, жаждущие премии продюсеры будут дальновиднее и обойдутся с этими процентами по-стахановски.Хотя зритель пребывает в недоумении. Даже толерантный западный зритель, которого натыкали носом в толерантность — а что уж говорить о нашем?Тот же негр на Руси всегда был кто? Простоватый и добродушный весельчак, который угнетён и борется. Если американский негр — то с расистами, если африканский — с империалистами. Американских мы знали по немногим добравшимся до нас фильмам и книгам (хотя у прекрасного негритянского писателя Ричарда Black Boy Райта, активно издававшегося в СССР, соплеменники выглядели хоть и страдальцами, но весьма хитросделанными). Африканских — по африканским же сказкам, где они побеждали или обманывали какую-нибудь злонравную гиену или павиана, или же их самих надувал паучок Ананси.В любом случае отношение к чёрным братьям было крайне благожелательное. Приедешь, бывало, в Москву, видишь в метро негра — и тут же хочется похлопать его по плечу, сказать “Борись, товарищ, победа впереди!” и дать олимпийский рубль, чтобы он его отослал соратникам в джунгли на патроны. Притом, что в массе своей это были сыновья кенийских и танзанийских миллионеров.И шутки шутками, но в 1961 году у нас полетел в космос Юрий Алексеевич Гагарин, а в Соединённых Штатах в то же время вполне себе линчевали негров, висели таблички “Только для белых”, а первый американский негр майор Блуфорд Стюарт отправился в космос на “Челленджере” лишь в 1983 году. НАСА вообще к вопросу толерантности относилась спустя рукава и отбирала кандидатов в отряд астронавтов по объективным критериям.Поэтому, когда на нас активно посыпались негры в кино на роли белых, оставалось только развести руками в недоумении. Нет, чёрный Маннергейм, чёрная Гермиона Грейнджер (к слову, попытка Роулинг прогнуться не спасла её от толерантных хейтеров), чёрная Анна Каренина уже никого не удивляли, но те же эльфы-негры в “Ведьмаке” отчего-то пробили дно. И я прекрасно понимаю позицию Сергея Лукьяненко, который недавно по поводу того же “Ведьмака” написал:А ведь впереди — новые горизонты.Чернокожая Русалочка Холли Бэйли (не путать с Холли Берри) в продукции совершенно свихнувшегося на толерантности к неграм Disney.Чернокожая агент 007 в исполнении Лашаны Линч (это, кстати, юбилейный 25-й фильм Бондианы и, подозреваю, падение его будет великое; кстати, до Линч на роль агента 007 планировался поминавшийся выше Идрис Эльба).В принципе, вся эта толерантность в кинематографе вполне имеет право на жизнь. И восточноевропейские эльфы, и Маннергейм, и кто угодно. Но представьте на секундочку, если белый актёр сыграет Мартина Лютера Кинга. Или Стиви Уандера. Или Рэя Чарльза. Или кто-то поставит “Хижину дяди Тома” с белыми в роли негров и наоборот. Я даже боюсь представить, что произойдёт. Нынешняя суета вокруг арбуза покажется в сравнении с этим невинной детской игрой в крысу. Тем более, как писал ещё в сороковые годы Ричард Райт, “Может, белые и правы, что не дают нам учиться летать. Потому что если б я, например, полетел на самолёте, то уж непременно захватил бы с собой парочку бомб и спустил им на голову”. Загрузка... fitzroymag.com Категории: общество, культура, история Ключевые слова: кино, толерантность, нетерпимость — статья прочитана 198 раз Комментарии