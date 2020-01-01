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Корабль-призрак с мертвецами прибило к берегам Японии

EBU Image caption В полиции считают, что лодка очень долго пробыла в море


Пять человеческих тел и две головы нашли в небольшом судне, прибитом волнами к берегам Японии. Предположительно, это северокорейские рыбаки или беженцы, сообщает ВВС.

Лодка, найденная на острове Садо, сильно повреждена, на ее борту надписи на корейском языке. Судя по всему, она долго находилась в море: трупы частично истлели.

Береговая охрана смогла добраться до лодки только через сутки после того, как она была обнаружена в субботу. В японской полиции пока не могут наверняка сказать, принадлежали ли головы кому-то из погибших на корабле.



Такие "корабли-призраки" уже не раз находили у японских берегов. Чаще всего это небольшие рыболовные суда из КНДР.

Большую часть таких лодок находят пустыми или с телами на борту. Судя по всему, рыбаки заходят слишком далеко в море в поисках улова и либо теряются и гибнут - либо от голода, либо при сильном шторме.

В 2017 году деревянную лодку с восемью живыми пассажирами прибило к японскому берегу в районе города Юрихондзё.

Один из них объяснил, что на лодке действительно рыбаки из Северной Кореи, которые занимались ловлей кальмара. Из-за возникших в море проблем лодку отнесло в японские территориальные воды.

REUTERS Image caption Лодки из КНДР обычно очень простые, без GPS-навигации и со старыми моторами


Ранее выдвигались предположения, что на лодках пытаются бежать из КНДР, но эти версии подтверждения не нашли. Найденные в 2017 году рыбаки потребовали, чтобы их переправили обратно в КНДР.

Из-за напряженных отношений между КНДР и Японией эффективно расследовать подобные случаи почти невозможно.

Жители Северной Кореи рыбачат и в российских водах.

В сентябре 2019 года погранслужба ФСБ задержала два судна и более 160 граждан КНДР в исключительной экономической зоне России в Японском море.
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bbc.com
Категории: в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: судно, Япония, корабль, море, трупы
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добавлена сегодня, 1 января, 10:30

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