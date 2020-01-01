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Во Франции юноша насмерть проткнул крестом священника-педофила



19-летний житель французского департамента Уаза Александр В. убил 91-летнего священника Римо-католической церкви Роджера Матассоли, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на издание Daily Mail.

Юноша воткнул пожилому мужчине распятие в горло. Священника обнаружили сотрудники полиции. По их словам, тот умер от недостатка воздуха. В полиции также отметили, что преступление произошло еще 4 ноября, однако обнародовать информацию решились только сейчас.

Александра В. задержали и предъявили ему обвинения в пытках, убийстве и сопротивлении правоохранителям. Однако, видимо, их придется пересмотреть, так как у него выявили психические отклонения.

Погибший священник в 1960-2000 годах совершал развратные действия по отношению как минимум к четверым мальчикам. Вероятно, он был причастен и к издевательствам над юношей, который с ним расправился. Поэтому полиция рассматривает мотив мести.
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strana.ua
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: убийство, педофилия, Франция, священник, РКЦ
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добавлена сегодня, 1 января, 10:00

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