Загрузка... Во Франции юноша насмерть проткнул крестом священника-педофила 🔊 Воспроизвести



19-летний житель французского департамента Уаза Александр В. убил 91-летнего священника Римо-католической церкви Роджера Матассоли, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает



Юноша воткнул пожилому мужчине распятие в горло. Священника обнаружили сотрудники полиции. По их словам, тот умер от недостатка воздуха. В полиции также отметили, что преступление произошло еще 4 ноября, однако обнародовать информацию решились только сейчас.



Александра В. задержали и предъявили ему обвинения в пытках, убийстве и сопротивлении правоохранителям. Однако, видимо, их придется пересмотреть, так как у него выявили психические отклонения.



Погибший священник в 1960-2000 годах совершал развратные действия по отношению как минимум к четверым мальчикам. Вероятно, он был причастен и к издевательствам над юношей, который с ним расправился. Поэтому полиция рассматривает мотив мести. 19-летний житель французского департамента Уаза Александр В. убил 91-летнего священника Римо-католической церкви Роджера Матассоли, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на издание Daily Mail.Юноша воткнул пожилому мужчине распятие в горло. Священника обнаружили сотрудники полиции. По их словам, тот умер от недостатка воздуха. В полиции также отметили, что преступление произошло еще 4 ноября, однако обнародовать информацию решились только сейчас.Александра В. задержали и предъявили ему обвинения в пытках, убийстве и сопротивлении правоохранителям. Однако, видимо, их придется пересмотреть, так как у него выявили психические отклонения.Погибший священник в 1960-2000 годах совершал развратные действия по отношению как минимум к четверым мальчикам. Вероятно, он был причастен и к издевательствам над юношей, который с ним расправился. Поэтому полиция рассматривает мотив мести. Загрузка... strana.ua Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: убийство, педофилия, Франция, священник, РКЦ — статья прочитана 188 раз Комментарии