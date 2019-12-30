Представитель Польши при НАТО: Экспансию РФ осложняет присутствие войск США в Польше Polskie Radio, Польша 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Игорь Зарембо



Представитель Польши при НАТО считает, что Россия не добилась успехов во внешней политике. Комментируя слова Владимира Путина, польский эксперт перечислил факторы, которые, по его мнению, «осложняют дальнейшую российскую экспансию».



Представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что антипольские заявления президента России не будут иметь веса на международной арене.



Томаш Шатковский сказал, что основным адресатом слов Владимира Путина является российское общество.



Он подчеркнул, что в последнее время Россия не добилась успехов во внешней политике: «Напомню хотя бы о фиаско последней встречи в Нормандском формате по вопросу Украины. Казалось бы, России удавалось «выжать» из Украины определенные уступки. Однако это не получилось. Конгресс США ввел санкции в отношении РФ. Также судебная система ЕС приняла решение о том, чтобы газопроводы в Германии не были заполнены до предела российским газом. Кроме того, в Польше, на восточном фланге НАТО, базируются американские войска. Это все факторы, которые осложняют дальнейшую российскую экспансию». Представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что антипольские заявления президента России не будут иметь веса на международной арене.Томаш Шатковский сказал, что основным адресатом слов Владимира Путина является российское общество.Он подчеркнул, что в последнее время Россия не добилась успехов во внешней политике: «Напомню хотя бы о фиаско последней встречи в Нормандском формате по вопросу Украины. Казалось бы, России удавалось «выжать» из Украины определенные уступки. Однако это не получилось. Конгресс США ввел санкции в отношении РФ. Также судебная система ЕС приняла решение о том, чтобы газопроводы в Германии не были заполнены до предела российским газом. Кроме того, в Польше, на восточном фланге НАТО, базируются американские войска. Это все факторы, которые осложняют дальнейшую российскую экспансию».



В Бресте 22 сентября 1939 года прошел совместный парад немецких и советских войск, оккупировавших в результате агрессии 1 и 17 сентября 1939 года Польшу.



МИД Польши передал российскому послу в Варшаве возражения Польши против исторических высказываний российского правительства.



Оригинал новости Президент РФ Владимир Путин, среди прочего, заявил, что причиной Второй мировой войны стал не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенский пакт 1938 года. Он также сказал, что в сентябре 1939 года Красная армия в Бресте не воевала с поляками, и в этом контексте «Советский Союз действительно ничего не отобрал у Польши».В Бресте 22 сентября 1939 года прошел совместный парад немецких и советских войск, оккупировавших в результате агрессии 1 и 17 сентября 1939 года Польшу.МИД Польши передал российскому послу в Варшаве возражения Польши против исторических высказываний российского правительства. inosmi.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, аналитика, нато, отношения География: Польша — статья прочитана 175 раз Комментарии