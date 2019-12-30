Загрузка... Паксас рассказал, кто наживается на российской угрозе 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Rolandas Paksas



По мнению бывшего лидера страны, нынешняя позиция Вильнюса в отношении Москвы мешает внутреннему развитию балтийской республики, сообщает



Он отметил, что в первые годы правления экс-президента Литвы Дали Грибаускайте политика балтийской республики была не такой, как сейчас.



"Помните, там были и определенные встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и какие-то высказывания по отношению к России на тему перезагрузки отношений по-американски. Ну а потом что-то как-то оборвалось. И я не думаю, что это оборвалось без определенного истеблишмента, который сформировался у нас в Литве", - заявил он. По мнению бывшего лидера страны, нынешняя позиция Вильнюса в отношении Москвы мешает внутреннему развитию балтийской республики, сообщает Sputnik Литва . Отношения России и Литвы ухудшились под влиянием истеблишмента, который сформировался в балтийской республике. Об этом в интервью Baltnews.lt заявил бывший литовский лидер Роландас Паксас.Он отметил, что в первые годы правления экс-президента Литвы Дали Грибаускайте политика балтийской республики была не такой, как сейчас."Помните, там были и определенные встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и какие-то высказывания по отношению к России на тему перезагрузки отношений по-американски. Ну а потом что-то как-то оборвалось. И я не думаю, что это оборвалось без определенного истеблишмента, который сформировался у нас в Литве", - заявил он. По мнению Паксаса, литовская элита продолжает проводить проамериканскую, "провассальскую" политику. Кроме того, как считает экс-президент, нельзя сказать, что политика Литвы проевропейская.



"Бывший президент Даля Грибаускайте каждый раз пользовалась случаем и поучала морали, поучала каким-то другим человеческим чувствам лидеров других стран, которые как будто не соответствуют критериям нашего президента. И не всегда-то попадала в струю", - отметил он.



Паксас заявил, что "российская угроза" нужна военным олигархам, капиталу, которым нужно покупать военные машины из Германии или США.



"Кто-то очень хорошо на этом наживается", - отметил он, добавив, что нынешняя позиция Вильнюса по отношению к Москве мешает стране и ее внутреннему развитию.



"Нужно разговаривать с севером и западом, югом и востоком, иметь контакты. Добиваться, чтобы через нашу страну прошли и электропроводы, и газопроводы, и нефтепроводы, и чтобы мы имели хорошие отношения и с Москвой, и с Вашингтоном, и с Берлином, и с Римом и так далее, и так далее. Это есть политика. Это есть дипломатия", - заявил Паксас.



Экс-президент подчеркнул, что Литву ожидают плохие перспективы в случае, если ее нынешняя политика не изменится и литовский истеблишмент продолжит работать ради себя. По его словам, люди совсем не верят руководству государства. Кроме того, в Литве "ужасный политический климат", а политикой никто не интересуется, поскольку большинство не видит возможности что-либо изменить.



"Когда все схвачено в одни руки, когда литовский истеблишмент гнет спину под большие государства, и я не хочу говорить, под какие, но вы же сами понимаете, о чем я говорю... Это перспектива плохая", - заключил он.



Отношения России и Литвы



Литовско-российские отношения обострились во время десятилетнего правления экс-лидера балтийской республики Дали Грибаускайте, известной резкими антироссийскими заявлениями и русофобской позицией. Нынешнее руководство страны продолжает ту же линию и регулярно выступает с заявлениями о "российской угрозе".



Кроме того, Вильнюс все чаще подписывает с США оборонные контракты на серьезные суммы и наращивает количество военной техники в регионе. При этом Москва неоднократно заявляла о своих мирных намерениях и подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать.



Посол РФ в Литве Александр Удальцов заявлял, что российско-литовские отношения находятся в кризисе по вине официального Вильнюса, сделавшего демонизацию Москвы чуть ли не национальным приоритетом. По словам дипломата, нынешний президент балтийской республики Гитанас Науседа придерживается однобокого и бесперспективного для Литвы антироссийского курса. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: в странах Балтии, политика Ключевые слова: Россия, отношения, интервью, Паксас География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии