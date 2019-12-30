Загрузка... В Вильнюсе назвали самые популярные имена новорожденных в 2019 году 🔊 Воспроизвести © CC0 / Pixabay



За прошедший год мальчиков и девочек родилось практически поровну. При этом многим из них дали очень необычные имена, сообщает



По традиции Вильнюсский муниципалитет в конце года подсчитывает, сколько появилось новых семейных пар и сколько детей родилось. В 2020 году в столице Литвы родились 6540 малышей и еще 4288 маленьких граждан родились за границей.



Количество мальчиков и девочек практически одинаково – в этом году в Вильнюсе было зарегистрировано 5447 мальчиков и 5381 девочка. В 2019 году также появилась на свет 121 пара близнецов. За прошедший год мальчиков и девочек родилось практически поровну. При этом многим из них дали очень необычные имена, сообщает Sputnik Литва . В мэрии Вильнюса рассказали о самых популярных именах новорожденных и самых необычных свадьбах за прошедший год.По традиции Вильнюсский муниципалитет в конце года подсчитывает, сколько появилось новых семейных пар и сколько детей родилось. В 2020 году в столице Литвы родились 6540 малышей и еще 4288 маленьких граждан родились за границей.Количество мальчиков и девочек практически одинаково – в этом году в Вильнюсе было зарегистрировано 5447 мальчиков и 5381 девочка. В 2019 году также появилась на свет 121 пара близнецов. Вильнюс остается единственным городом в Литве с более высоким уровнем рождаемости, чем смертность. В столице проживают 11 старожилов, которым в этом году исполняется 100 лет.



Самыми популярными девичьими именами в этом году стали София, Эмилия, Амелия, Иева, Адель, Габия, Эма, Габриеле, Оливия и Лея.



Самыми популярными мужскими именами стали Йонас, Лукас, Бенас, Доминикас, Йокубас, Ноюс, Адомас, Матас, Эмилис и Аугустас.



Среди самых неординарных женских имен в столице зарегистрировали такие: Алтая, Ая, Андоя Магнолия, Ажуоле, Эдилия, Элита, Эстрея, Галатея, Гилия, Хейде, Хета, Юна, Юра, Лапе, Лукерия, Малика, Меридита, Мирга, Морена, Снега, Угна, Ума, Уна, Вайвора, Ветруне, Вильне, Жейде.



Среди мужских оригинальных имен в литовской столице зарегистрировали: Аполонас, Атлантас, Цезариюс, Дейвас, Иезекилас, Конорас, Магнус, Маюс, Марсас, Медас, Рустас, Сакалас, Сальвадарос, Северинас, Троюс, Уриелис, Вьесулас и Виюс.



В этом году в Вильнюсе поженились 2927 пар, 1905 заключили браки за границей и еще 1121 пара поклялась в вечной любви в церквях столицы.



Молодожены обычно выбирают для проведения свадебной церемонии ЗАГС Вильнюса, столичную ратушу, ботанический сад, дворец Веркияй, Сад бернардинцев, экспозицию Пучкоряй, дворы отелей и ресторанов, террасы.



В 2019 году было зарегистрировано 439 браков, когда один из молодоженов был иностранцем. Большинство женщин выходили замуж за граждан США, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Индии. Вильнюсские мужчины чаще женились на украинках, русских и белорусках.



Среди интересных случаев: в 2019 году трижды мужчины сменяли фамилию на фамилию супруги. Кроме того, в 2019 году заключили брак 80-летние жених и невеста. А одному отцу пришлось на следующий день после получения свидетельства о рождении ребенка приходить менять имя, поскольку он от волнения записал его под именем своего первенца. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: статистика, имена, рождение, младенцы География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 87 раз Комментарии