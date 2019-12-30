Германия отказала Украине в военной помощи 🔊 Воспроизвести © Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn Kropf Украинские военные. Архивное фото



Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND, сообщает



"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства, не уточнив, когда Киев обращался к Берлину с этим запросом.



Пристайко выразил надежду, что в Германии пересмотрят свою позицию.



Он также заявил, что в настоящее время перед страной стоит вопрос "выживания как государства". Глава украинского МИД добавил, что Берлин и ЕС много сделали для Киева, но этого все равно недостаточно. Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND, сообщает РИА Новости "Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства, не уточнив, когда Киев обращался к Берлину с этим запросом.Пристайко выразил надежду, что в Германии пересмотрят свою позицию.Он также заявил, что в настоящее время перед страной стоит вопрос "выживания как государства". Глава украинского МИД добавил, что Берлин и ЕС много сделали для Киева, но этого все равно недостаточно. В последние годы украинская армия испытывает постоянные трудности с обновлением вооружения: старое выходит из строя, а на его замену не хватает средств. На помощь киевским властям приходят западные страны, передающие Украине списанное оружие.



Так, в сентябре прошлого года США отдали стране два снятых с вооружения корабля типа Island, построенных в 1988 году. В ноябре того же года Пентагон предложил Киеву списанные фрегаты. Кроме того, Украина обсуждала покупку трех устаревших датских катеров серии Flyvefisken.



В прошлом году Штаты отправили на Украину 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним, запретив использовать их на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее выяснилось, что срок эксплуатации двигателей американских ракет истек задолго до их передачи Украине. РИА Новости Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, помощь, отказ География: Украина — статья прочитана 55 раз Комментарии