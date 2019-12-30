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В Уругвае изъяли 4, 4 тонны кокаина примерно на 1 млрд долларов
Власти Уругвая заявили об изъятии огромной партии кокаина - 4,4 тонны. Это рекорд за всю историю страны, сообщает ВВС.
Кокаин был конфискован в ходе совместной операции военно-морских сил и таможни в порту Монтевидео. Наркотики были спрятаны в четырех контейнерах с соевой мукой, которая должна была быть отправлена в африканский порт Ломе (столица Того).
По словам чиновников, если бы эти наркотики были проданы на улице, то за эту партию можно было бы выручить примерно 1 млрд долларов.
Уругвай все чаще используется в качестве транзитного пункта для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Африку и Европу. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре, когда власти обнаружили контейнер с тремя тоннами кокаина (также в Монтевидео).
МВД Уругвая сообщило, что полицейские совершили рейд на ранчо и арестовали владельца и его сына. Там также нашли наркотики.
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bbc.com
Категории: в мире, чп и криминал
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