The Wall Street Journal США : новый железнодорожный мост в Крым укрепляет позиции России против Украины 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Гальперин



Россия никогда не отдаст Крым, и запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту лишь лучшее тому подтверждение, считает американская журналистка. Для президента Украины Владимира Зеленского этот мост обернется головной болью.



Начинаясь на Таманском полуострове с российской стороны Черного моря, этот мост проходит по 5-километровой дамбе и по острову Тузла, а затем пересекает Керченский пролив и ведет в Крым, который долгое время служил основной базой российского Черноморского флота. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года — тогда Соединенные Штаты назвали этот шаг «напоминанием о неослабевающей готовности России пренебрегать международным правом».



Новая железнодорожная часть моста порождает точно такие же жалобы. Евросоюз осудил ее открытие, назвав его «еще одним шагом на пути к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова».



Украинские чиновники сообщили, что они инициировали уголовное расследование, заявив, что эти поезда незаконно перевозят людей через границу Украины. «Ни Украина, ни любая другая цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля узаконить аннексию части суверенной территории Украины», — заявило Министерство иностранных дел Украины.



Однако, учитывая готовность Москвы терпеть западные санкции, введенные против нее в связи с аннексией Крыма, очевидно, Украина и Зеленский вряд ли могут что-либо предпринять, несмотря на предвыборные обещания Зеленского вернуть все потерянные территории, включая Донбасс, где в ходе военного конфликта уже погибло 13 тысяч человек.



После своих первых переговоров с Путиным, которые прошли ранее в декабре в Париже, Зеленский вновь заявил, что «Донбасс, как и Крым, — это территории Украины».



«А что еще он мог сказать?— прокомментировал ситуацию Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий, независимого аналитического центра в Москве. — Если бы вы были политическим стратегом президента Зеленского, что бы вы ему посоветовали [сказать], с учетом того, что его уже критикуют за другие возможные уступки?»



В отличие от ситуации в Донбассе, где стороны планируют обменяться пленными уже до конца этого года, у Киева, как признает украинский президент, нет конкретного плана действий, направленного на возвращение контроля над Крымом. Как сообщает украинская пресса, Зеленский уже заявил о том, что в этом вопросе Украине потребуется помощь других государств.



Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту может еще больше ослабить позиции Зеленского теперь, когда его критики уже протестуют против его соглашения с Путиным, которое направлено на урегулирование конфликта в Донбассе и которое включает в себя отвод украинских правительственных сил от линии соприкосновения и проведение выборов в районах, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов.



«Это проблема для него, проблема для его позиции, его имиджа и рейтинга, — сказал Колесников. — Это по-настоящему болезненно для Зеленского, но такова реальность».



Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что компания «Гранд сервис экспресс», которая осуществляет перевозку пассажиров в Крым, планирует запустить восемь новых маршрутов, ведущих на этот полуостров, в мае 2020 года, то есть к началу туристического сезона.



В среду, 25 декабря, представители Ростуризма сообщили репортерам, что, по их прогнозам, число туристов, приезжающих в Крым вырастет на 20% благодаря открытию железнодорожного сообщения с полуостровом. Между тем компания «Российские железные дороги» изучает возможность использования порта Тамани для доставки грузов, таких как уголь, в Индию через Суэцкий канал.



«Это сигнал о том, что Россия вкладывает огромные средства, чтобы связать Крым с остальной частью России, — сказал Макаркин. — Россия никогда не отдаст Крым».



Автор: Энн Симмонс (Ann M. Simmons) для The Wall Street Journal, США, перевод ИноСМИ