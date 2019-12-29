По Минску прошлись Деды Морозы и другие сказочные персонажи

Белорусская столица в очередной раз стала свидетелем традиционного новогоднего театрализованного шествия Дедов Морозов «Навстречу к звёздам».
В этом ярком и красочном событии приняли участие около 1 000 Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Свои команды выставили районы и предприятия города, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Помимо главных персонажей Нового года - Дедов Морозов и Снегурочек, участие в шествии приняли клоуны, белые медведи и, конечно же, символ уходящего года – свинья.
Ввиду этого мероприятия пришлось временно прекратить движение, чтобы персонажи смогли покрасоваться на главном проспекте столицы перед белорусами и поздравить их с праздником.
Шествие сопровождали украшенные по-новогоднему тракторы и автомобили. Они передвигались вместе с персонажами. Из-за этого нельзя было выходить на проспект, все желающие, которые хотели сделать красочные фото должны были находиться за ограничительной линией, сообщают belnovosti.by.
Фоторепортаж из предновогоднего Минска - Владимира Клоповского, "Обзор" (Литва):
Фоторепортаж из предновогоднего Минска - Владимира Клоповского, "Обзор" (Литва):
Инф. «Обзора»
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География: Белоруссия, Минск