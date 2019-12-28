Наринэ Чарчян: подходы к роли женщин не такие, как в советские времена, но роль женщин высока 🔊 Воспроизвести Наша гостья - президент и учредитель фирмы "Даймонд Смайл", председатель Международного гуманитарного центра "Женщины Евразии" Наринэ Грачиковна Чарчян.











- Наринэ Грачиковна, скажите, пожалуйста, какую, с Вашей точки зрения, роль играют женщины в евразийском пространстве?



- Роль женщин всегда была очень высокой. Женщины всегда играли и играют очень большую роль во всем, - не надо забывать, что женщина в первую очередь это Мать. Каждого из нас родила Женщины. Движут галактикой вообще женщины, они - сильные, миролюбивые, добрые.



- Какая, с Вашей точки зрения, разница между современной женщиной и советской? Что их объединяет?



- И в советские времена, и сейчас женщины хранят свой очаг, являются духовной опорой для семьи. Но что касается меня, то я и в советское время была современная, и сейчас. Глобальной разницы не виду, с одной стороны, но с другой стороны, современная женщина выглядит ярче - изменения в обществе, конечно же, сказываются. - Роль женщин всегда была очень высокой. Женщины всегда играли и играют очень большую роль во всем, - не надо забывать, что женщина в первую очередь это Мать. Каждого из нас родила Женщины. Движут галактикой вообще женщины, они - сильные, миролюбивые, добрые.- И в советские времена, и сейчас женщины хранят свой очаг, являются духовной опорой для семьи. Но что касается меня, то я и в советское время была современная, и сейчас. Глобальной разницы не виду, с одной стороны, но с другой стороны, современная женщина выглядит ярче - изменения в обществе, конечно же, сказываются. Сейчас больше возможностей. У современной женщины есть Интернет, хотя и в советские времена было немало возможностей. Роль женщины в современном обществе уже не ограничивается выполнением обязанностей по дому, уходом за детьми, их воспитанием и служением законному супругу. Психологи-современники склонны рассматривать следующие основные категории женщин: лидеры, карьеристки, домохозяйки, обладательницы свободных профессий.



Женщины-лидеры по чертам характера во многом напоминают мужчин: они целеустремленные, уверены в собственных силах и всего добиваются самостоятельно, не надеясь на чью-либо помощь. Самореализация – это главная цель карьеристок, которые на первое место всегда ставят работу и достижение успехов в карьере. Только после таких результатов они могут себе позволить размышлять о создании семьи и планировании детей. Статус женщины в современном обществе, которая выбрала роль домохозяйки, также сегодня присутствует.



- В 2018-м году в Санкт-Петербурге проводился второй Евразийский женский форум. Как Вы его оцениваете? Насколько он показал роль женщины в современном обществе?



- К сожалению, я не принимала в нем участие, надеюсь принять в следующем, но такие мероприятия, безусловно, важны. Важно, что на нем обсуждались вещи, актуальные для всех, недаром там было более 40 дискуссионных площадок. Участники смогли посетить выставки, мастер-классы, деловые завтраки и другие мероприятия в интерактивном формате, а также насладиться насыщенной культурной программой



Контакты, которые там удалось обрести участницам и надеюсь, удастся обрести участницам будущих подобных форумов, убеждена, будут на пользу всему нашему обществу и государству



- Наринэ, в последнее время очень много говорят об общности евразийского пространства. В чём эту общность видите Вы?



- Она в нашей истории, она в нашей сегодняшней плоти и крови. Она в образовании, в традициях. У меня есть очень много хороших друзей и в России, и в других республиках, с которыми мы учились и работали в разные годы. И у всех у них одна система ценностей, одно восприятие окружающей действительности. Я возглавляю ресторанный комплекс, у меня бывает очень много разных делегаций из всех практически стран Содружества, я с ними очень часто общаюсь.



- А вообще вот сейчас если ресторанный бизнес в России. Ресторанов много, а развиваться же наверное хочется?



- У меня есть планы развиваться в России, но в какой конкретно сфере, говорить пока что преждевременно. Что касается нашего ресторана, то мы очень хотим, чтобы у нас и далее соблюдались традиции славянской кухни и эти традиции собираемся продолжать. Раньше у нас был один зал «Высоцкий», и традиции, им заложенные, мы также забывать не собираемся. Тем более что Россия - это многонациональное государство, в России живут не только армяне и русские, но и грузины, и многие другие национальности, это нас натолкнуло на мысль предложить посетителям многонациональную кухню, которая, можно говорить уже сейчас, станет новым форматом нашего ресторана. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: "Даймонд Смайл", "Женщины Евразии", Наринэ Грачиковна Чарчян — статья прочитана 54 раза Комментарии