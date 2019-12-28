«Мы сами себя загнали в тупик» — политик о борьбе Литвы с БелАЭС 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Бывший многократный депутат Сейма Литвы, экс-депутат Европарламента Валентинас Мазуронис 27 декабря высмеял попытки литовских властей бороться с Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.



Так Мазуронис отреагировал на



«Очевидный пример, как мы из-за некомпетентности руководителей, пустой заносчивости сами себя загнали в тупик, не нашли союзников даже среди ближайших соседей, как и во всём ЕС, но и испортили отношения с Белоруссией, а результат нулевой», — написал Мазуронис на своей странице в социальной сети Facebook.



По его мнению, БелАЭС является символом проигрыша Литвы «как в политике, так в экономике, так и в дипломатии», при этом лично Линкявичюс, считает Мазуронис, сыграл в этом одну из главных ролей. «Министру иностранных дел Линкявичюсу, который был активным создателем этой истории, следовало бы помолчать, поскольку такие попытки «сменить пластинку» выглядят уже не смешно», — добавил политик. Так Мазуронис отреагировал на слова главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что Литве не следует занимать чрезвычайно радикальную позицию в отношении БелАЭС из-за того, что она не найдёт понимания в ЕС. Под «радикальной позицией» Линкявичюс понимает требование остановить работающую станцию.«Очевидный пример, как мы из-за некомпетентности руководителей, пустой заносчивости сами себя загнали в тупик, не нашли союзников даже среди ближайших соседей, как и во всём ЕС, но и испортили отношения с Белоруссией, а результат нулевой», — написал Мазуронис на своей странице в социальной сети Facebook.По его мнению, БелАЭС является символом проигрыша Литвы «как в политике, так в экономике, так и в дипломатии», при этом лично Линкявичюс, считает Мазуронис, сыграл в этом одну из главных ролей. «Министру иностранных дел Линкявичюсу, который был активным создателем этой истории, следовало бы помолчать, поскольку такие попытки «сменить пластинку» выглядят уже не смешно», — добавил политик. Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: МИД Литвы, Линас Линкявичюс, Валентинас Мазуронис, БелАЭС — статья прочитана 133 раза Комментарии