В Сейме обеспокоились будущим отношений Литвы и Китая 🔊 Воспроизвести Группа литовских парламентариев призвала правительство республики пересмотреть целесообразность участия государства в формате экономического сотрудничества с китайскими партнёрами



Фото из архива "Обзора". Автор фото - Виктор Грецкас







Группа из 6 членов Сейма Литвы обвинила Китай в несоблюдении международных прав и прав человека, сообщает lt.sputniknews.ru со сслыкой на пресс-службу литовского парламента.



Депутаты парламента Лауринас Касчюнас, Мантас Адоменас, Аудронюс Ажубалис, Жигимантас Павиленис, Ингрида Шимоните (все - представители фракции консерваторов) и Витаутас Бакас (Смешанная группа) зарегистрировали резолюцию о будущем литовско-китайских отношений.



Резолюция привлекает внимание к угрозам, создаваемым внутренней и внешней политикой Китая. Группа из 6 членов Сейма Литвы обвинила Китай в несоблюдении международных прав и прав человека, сообщает lt.sputniknews.ru со сслыкой на пресс-службу литовского парламента.Депутаты парламента Лауринас Касчюнас, Мантас Адоменас, Аудронюс Ажубалис, Жигимантас Павиленис, Ингрида Шимоните (все - представители фракции консерваторов) и Витаутас Бакас (Смешанная группа) зарегистрировали резолюцию о будущем литовско-китайских отношений.Резолюция привлекает внимание к угрозам, создаваемым внутренней и внешней политикой Китая. Парламентарии отметили, что в Декларации от 4 декабря 2019 года Лондонского саммита впервые официально признается растущее влияние Китая и его внешней политики.



По словам Адоменаса, резолюция Сейма призывает правительство республики пересмотреть целесообразность участия Литвы в формате 17+1, поскольку этот проект не консолидирует Европейский союз и не укрепляет экономическое и политическое единство государств-членов.



Адоменас подчеркнул, что Китай не уважает никакие международные права и права человека.



"Китай усиливает напряженность в регионе Юго-Восточной Азии, расширяет свои военные базы в спорных районах в Южно-Китайском море. Китай также внедрил глобальную систему отслеживания и незаконно собирает биометрические данные жителей своей страны", – сказал он, не став утверждать, что другие государства, например, США, никогда подобным не занимались не занимаются.



Парламентарий Касчюнас, известный по своим боям с мультяшными Машей и Медведем, также добавил, что одной из важнейших угроз для Литвы является то, что Китай может использовать свои технологические компании и их потенциал для расширения своих разведывательных возможностей и незаконного сбора информации в третьих странах.



"Следует иметь в виду, что различные страны, в том числе Великобритания, Германия, Норвегия, выразили обеспокоенность по поводу использования технологий Китай в ​​развитии сетей связи 5G следующего поколения. Поэтому мы просим в нашей резолюции обеспечить, чтобы в следующем поколении подключения 5G в Литве надежность поставщиков не вызывала сомнений и соответствовала трансатлантическим критериям безопасности", – заявил он.



Адоменас также подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество с Китаем должно строиться на международном праве, многосторонних действиях Литвы и координации позиций с другими странами Европейского союза, а также на предпосылках соблюдения прав и свобод человека.



Примечательно, что у перечисленных парламентариев никогда не было никаких претензий, скажем, к ОАЭ, к которой также есть вопросы относительно соблюдения прав человека. Инф. «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, сейм, Китай — статья прочитана 132 раза Комментарии