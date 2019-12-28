У «Жальгириса» пошла игра 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







Если бы в матче 16-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги «Жальгирис» проиграл «Баварии», то это стало бы десятым поражением подряд каунасского клуба в этом сезоне и повторением его антирекорда по этому совершенно не привлекательному показателю.



Но «Жальгирис» не просто выиграл, он это сделал с блеском.



«Бавария» показала замечательный результат в бросках из-за дуги – 13 попаданий при 26 попытках, но «Жальгирис», совсем недавно поражавший корзину соперников издалека всего лишь 2-3 раза за матч, практически не уступил в этом компоненте хозяевам – 13 из 28. И был гораздо лучше во всех остальных компонентах игры.



На фоне этих показателей совершенно удивительными выглядят 40 (!) дальних попыток мадридского «Реала». Правда, баскетболисты испанского гранда при этом попали лишь 14 раз. Однако, это не умаляет того значения, которое в нынешнем баскетболу придаётся дальним броскам. Но «Жальгирис» не просто выиграл, он это сделал с блеском.«Бавария» показала замечательный результат в бросках из-за дуги – 13 попаданий при 26 попытках, но «Жальгирис», совсем недавно поражавший корзину соперников издалека всего лишь 2-3 раза за матч, практически не уступил в этом компоненте хозяевам – 13 из 28. И был гораздо лучше во всех остальных компонентах игры.На фоне этих показателей совершенно удивительными выглядят 40 (!) дальних попыток мадридского «Реала». Правда, баскетболисты испанского гранда при этом попали лишь 14 раз. Однако, это не умаляет того значения, которое в нынешнем баскетболу придаётся дальним броскам. Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



16-й тур



ЦСКА (Россия) – «Олимпия Милан» (Италия) – 78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14)



ЦСКА: Д.Л.Хаккет (28 очков), М.Джеймс (17 + 11 передач),



«Милан»: А.Гудайтис (13).



«Анадолу Эфес» (Турция) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 99:79 (23:19, 25:22, 32:17, 19:21)



«Панатинаикос» (Греция) – «Реал» (Испания) – 75:87 (18:22, 16:22, 24:22, 17:21).



«Альба» (Германия) - «Баскония» (Испания) – 81:57 (23:15, 18:11, 16:11, 24:20)



«Альба»: Р.Гедрайтис (17 + 5 подборов).



АСВЕЛ (Франция) – «Химки» (Россия) – 92:88 (24:24, 26:21, 24:12, 18:31)



«Химки»: Я.Тимма (20).



«Зенит» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 58:65 (16:20, 24:17, 7:14, 11:14)



«Црвена Звезда»: Б.Бэрон (26).



«Фенербахче» (Турция) – «Валенсия» (Испания) – 98:100 ОТ (24:22, 24:18, 22:19, 14:25, 14:16)



«Фенербахче»: Н. де Коло (31 + 7 подборов),



«Валенсия»: Б.Дублевич (30 + 12 подборов).



«Бавария» (Германия) – «Жальгирис» (Литва) – 73:98 (13:21, 22:22, 15:25, 23:30)



«Бавария»: Д.Бартель (20 + 5 подборов),



«Жальгирис»: А.Милакнис (19), З.Ледей (19 + 5 подборов), К.Риверс (18), Т.Уолкап (13 + 11 передач).







«Барселона» (Испания) – «Олимпиакос» (Греция) – 90:80 (20:12, 20:27, 29:19, 21:22)



«Барселона»: Н.Миротич (21 + 15 подборов).



Турнирное положение: 1. «Реал» – 13 побед, 2. «Анадолу Эфес» – 13, 3. «Барселона» - 13, 4. «Маккаби» – 11, 5. ЦСКА – 11, 6. «Панатинаикос» – 9, 7. «Химки» – 8, 8. «Милан» – 8, 9. АСВЕЛ – 8, 10. «Валенсия» - 7, 11. «Црвена Звезда» – 7, 12. «Олимпиакос» - 6, 13. «Баскония» – 6, 14. «Бавария» - 6, 15. «Фенербахче» - 5, 16. «Альба» – 5, 17. «Жальгирис» - 4, 18. «Зенит» - 4.



ЦСКА (Россия) – «Олимпия Милан» (Италия) – 78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14)Д.Л.Хаккет (28 очков), М.Джеймс (17 + 11 передач),«Милан»: А.Гудайтис (13).«Анадолу Эфес» (Турция) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 99:79 (23:19, 25:22, 32:17, 19:21)«Панатинаикос» (Греция) – «Реал» (Испания) – 75:87 (18:22, 16:22, 24:22, 17:21).«Альба» (Германия) - «Баскония» (Испания) – 81:57 (23:15, 18:11, 16:11, 24:20)Р.Гедрайтис (17 + 5 подборов).АСВЕЛ (Франция) – «Химки» (Россия) – 92:88 (24:24, 26:21, 24:12, 18:31)Я.Тимма (20).«Зенит» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 58:65 (16:20, 24:17, 7:14, 11:14)Б.Бэрон (26).«Фенербахче» (Турция) – «Валенсия» (Испания) – 98:100 ОТ (24:22, 24:18, 22:19, 14:25, 14:16)Н. де Коло (31 + 7 подборов),«Валенсия»: Б.Дублевич (30 + 12 подборов).«Бавария» (Германия) – «Жальгирис» (Литва) – 73:98 (13:21, 22:22, 15:25, 23:30)Д.Бартель (20 + 5 подборов),А.Милакнис (19), З.Ледей (19 + 5 подборов), К.Риверс (18), Т.Уолкап (13 + 11 передач).«Барселона» (Испания) – «Олимпиакос» (Греция) – 90:80 (20:12, 20:27, 29:19, 21:22)Н.Миротич (21 + 15 подборов).1. «Реал» – 13 побед, 2. «Анадолу Эфес» – 13, 3. «Барселона» - 13, 4. «Маккаби» – 11, 5. ЦСКА – 11, 6. «Панатинаикос» – 9, 7. «Химки» – 8, 8. «Милан» – 8, 9. АСВЕЛ – 8, 10. «Валенсия» - 7, 11. «Црвена Звезда» – 7, 12. «Олимпиакос» - 6, 13. «Баскония» – 6, 14. «Бавария» - 6, 15. «Фенербахче» - 5, 16. «Альба» – 5, 17. «Жальгирис» - 4, 18. «Зенит» - 4. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин, Майк Джеймс — статья прочитана 85 раз Комментарии