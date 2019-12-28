Экономические итоги года в Литве 🔊 Воспроизвести



Опрошенные BNS эксперты утверждают, что основными событиями в деловом мире Литвы в 2019 году стало становление первым литовским "единорогом" стартапа Vinted и открытие немецкого завода Continental по производству компонентов для электроники.



Информационное агентство BNS попросило восемнадцать экономистов и экспертов выбрать три наиболее важных событий из восьми которые агентство по считало наиболее значимыми.



Четырнадцать опрошенных считают, что самым значительным было привлечение инвестиций в размере 128 млн евро в Vinted. Столько же экспертов к важнейшим отнесли открытие в Каунасском районе немецкого предприятия автозапчастей Continental.



Vinted, основанная литовскими бизнесменами биржа одежды и торговли, в этом году привлекла 128 млн евро инвестиций и стала первым литовским "единорогом" - его стоимость превысила 1 млрд евро. Опрошенные BNS эксперты утверждают, что основными событиями в деловом мире Литвы в 2019 году стало становление первым литовским "единорогом" стартапа Vinted и открытие немецкого завода Continental по производству компонентов для электроники.Информационное агентство BNS попросило восемнадцать экономистов и экспертов выбрать три наиболее важных событий из восьми которые агентство по считало наиболее значимыми.Четырнадцать опрошенных считают, что самым значительным было привлечение инвестиций в размере 128 млн евро в Vinted. Столько же экспертов к важнейшим отнесли открытие в Каунасском районе немецкого предприятия автозапчастей Continental.Vinted, основанная литовскими бизнесменами биржа одежды и торговли, в этом году привлекла 128 млн евро инвестиций и стала первым литовским "единорогом" - его стоимость превысила 1 млрд евро. "Первый "единорог" в Литве и крупнейшие инвестиции в производство показывают, что у страны действительно имеется потенциал, который может быть виден на карте мировой экономики. Это отличная оценка и в то же время обязательство не опускать планку", - сказал Ритис Крушинскас, профессор Каунасского технологического университета.



Более чем за год в Каунасской Свободной экономической зоне (СЭЗ) Continental построила и в октябре открыла завод по производству электронных компонентов, в который обещает в течение пяти лет инвестировать 95 млн евро и создать тысячу рабочих мест.



Инвестиции Continental в Литве могут сломать лед и для других иностранных инвестиций в промышленный сектор - точно так же, как 10-лет назад лёд для иностранных инвестиций в экспорт услуг с высокой добавленной стоимостью был проломлен прибытием Barclays (символически он покинул Литву в 2019 году, но поезд сектора услуг уже не остановить), - убеждён главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.



Шесть участников опроса также отметили открытие в Каунасском районе завода американского производителя медицинского оборудования Hollister, пятеро - продажу банка Luminor одной из крупнейших в мире компаний по управлению фондами частного капитала Blackstone Group.



Далее выстроились решение правительства о покупке до конца 2024 года СПГ-хранилища, принятие бюджета и изменения налогового законодательства, при этом пятеро экспертов проголосовали за выход британского банка Barclays литовского рынка. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество Ключевые слова: экономика, итоги, год География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии