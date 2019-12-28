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В список юбилеев ЮНЕСКО включены юбилеи Виленского Гаона и Гимбутене



Чествование двух выходцев из Литвы включены в юбилейный список ЮНЕСКО на следующие два года.

В 2020 году будет отмечаться 300-летие со дня рождения великого литовского раввина Элиягу бен Шломо Залмана, выдающегося представителя литвакской культуры, называемого Виленским Гаоном (1720 - 1797).

Этот юбилей включён в список ЮНЕСКО при поддержке Беларуси, Польши, Еврейского исследовательского института YIVO и Польско-еврейского исследовательского института в Соединенном Королевстве, сообщили в Национальной комиссии Литвы по делам ЮНЕСКО.

В 2021 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения Марии Бируте Альсейкайте-Гимбутене (1921 - 1994), археолога, антрополога и пионера археомифологии.

Включение этой годовщины было поддержано Латвией, Германией и Институтом выпускников Тихоокеанского университета в США.
Литва, со своей стороны, поддержала включение в список юбилеев ЮНЕСКО юбилеи, предложенные другими странами: 150-летие со дня рождения художника, графика и педагога Фердинанда Рушчица (1870 - 1936), 100-летие Карла Войтылы, папы Иоанна Павла II (1920-2005), 100-летие учреждения Белорусского государственного университета.

Список юбилеев ЮНЕСКО с 2020 по 2021 год включает в себя 59 юбилеев значительных деятелей культуры, образования и науки со всего мира.

К ним относятся 500-летие открытия Магелланова пролива (2020 г.), 250-летие Людвига ван Бетховена, 700-летие со дня смерти Данте Алигьери (2021 г.), 200-летие со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова (2021 г.) и др.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: культура, в мире, история
Ключевые слова: ЮНЕСКО, литваки, Гаон, чествование
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 декабря, 17:40

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