В список юбилеев ЮНЕСКО включены юбилеи Виленского Гаона и Гимбутене 🔊 Воспроизвести



Чествование двух выходцев из Литвы включены в юбилейный список ЮНЕСКО на следующие два года.



В 2020 году будет отмечаться 300-летие со дня рождения великого литовского раввина Элиягу бен Шломо Залмана, выдающегося представителя литвакской культуры, называемого Виленским Гаоном (1720 - 1797).



Этот юбилей включён в список ЮНЕСКО при поддержке Беларуси, Польши, Еврейского исследовательского института YIVO и Польско-еврейского исследовательского института в Соединенном Королевстве, сообщили в Национальной комиссии Литвы по делам ЮНЕСКО.



В 2021 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения Марии Бируте Альсейкайте-Гимбутене (1921 - 1994), археолога, антрополога и пионера археомифологии.



Включение этой годовщины было поддержано Латвией, Германией и Институтом выпускников Тихоокеанского университета в США. Чествование двух выходцев из Литвы включены в юбилейный список ЮНЕСКО на следующие два года.В 2020 году будет отмечаться 300-летие со дня рождения великого литовского раввина Элиягу бен Шломо Залмана, выдающегося представителя литвакской культуры, называемого Виленским Гаоном (1720 - 1797).Этот юбилей включён в список ЮНЕСКО при поддержке Беларуси, Польши, Еврейского исследовательского института YIVO и Польско-еврейского исследовательского института в Соединенном Королевстве, сообщили в Национальной комиссии Литвы по делам ЮНЕСКО.В 2021 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения Марии Бируте Альсейкайте-Гимбутене (1921 - 1994), археолога, антрополога и пионера археомифологии.Включение этой годовщины было поддержано Латвией, Германией и Институтом выпускников Тихоокеанского университета в США. Литва, со своей стороны, поддержала включение в список юбилеев ЮНЕСКО юбилеи, предложенные другими странами: 150-летие со дня рождения художника, графика и педагога Фердинанда Рушчица (1870 - 1936), 100-летие Карла Войтылы, папы Иоанна Павла II (1920-2005), 100-летие учреждения Белорусского государственного университета.



Список юбилеев ЮНЕСКО с 2020 по 2021 год включает в себя 59 юбилеев значительных деятелей культуры, образования и науки со всего мира.



К ним относятся 500-летие открытия Магелланова пролива (2020 г.), 250-летие Людвига ван Бетховена, 700-летие со дня смерти Данте Алигьери (2021 г.), 200-летие со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова (2021 г.) и др. инф."Обзор" BNS.LT Категории: культура, в мире, история Ключевые слова: ЮНЕСКО, литваки, Гаон, чествование География: Литва — статья прочитана 71 раз Комментарии