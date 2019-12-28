Актуальное «Шоу Трумана» на больших экранах Литвы! 🔊 Воспроизвести Я знаю только про одну неотвязную тему. Меня завораживают люди в изолированных условиях. Само собой разумеющееся… долгие путешествия на кораблях, и комнаты ожидания, и лифты… безотказно захватывают меня, потому что тут люди открывают… всё то о чём не говорят вслух. Даже не столько во взаимоотношениях, сколько в подсознании. Мне по душе ситуации, в которых я могу быстро выявить всё это. Питер Уир,



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Литовская кинокомпания «Pamatyk kine» в 2020 году начинает показ фильмов, которые ты обязан посмотреть и, желательно, на большом экране, - фильмом «Шоу Трумана». Литовская кинокомпания «Pamatyk kine» в 2020 году начинает показ фильмов, которые ты обязан посмотреть и, желательно, на большом экране, - фильмом «Шоу Трумана».



Питер Уир (род. 21 августа 1944) — австралийский кинорежиссёр. Сыграл ведущую роль в австралийской новой волне (1970—1990). Шестикратный номинант на «Оскар», а также трёхкратный лауреат премии BAFTA.



Сценарий написал Эндрю Никкол (род. 10 июня 1964, Новая Зеландия) — новозеландский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, основные жанры которого — фантастика и антиутопия.



Сценарий был переписан почти 30 раз.



Никкол вкладывал в свой фильм философский смысл, лаконично выраженный ещё Шекспиром: «Весь мир — театр, а люди в нём — актёры».



В главной роли - Джеймс Юджин (Джим) Керри (род. 17 января 1962, Канада) — канадо-американский актёр, комик, сценарист, продюсер и художник. Обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и мира.



Роль Трумана Бербэнка стала первой трагической ролью Джима Керри. Своей игрой Керри хотел доказать, что умеет играть не только придурков, но и серьёзные трагические роли, поэтому было запрещено произносить на съёмочной площадке «глупые» реплики из его прошлых ролей. Его партнёром по съёмочной площадке стал Эд Харрис.



Фильм собрал более 260 млн $, а сам Керри получил 12 млн. Критики были восхищены картиной, «Шоу Трумана» получил три премии Британской академии, три премии «Золотой Глобус», в том числе за лучшую актёрскую игру в драме (первый «Глобус» Керри) и лучшую актёрскую игру второго плана (Эд Харрис), и три номинации на «Оскар».



Также Керри получил премию MTV как лучший актёр. Керри назвал сценарий «Шоу Трумана» одним из самых интересных в своей карьере, позже поставив на одну планку с ним «Вечное сияние чистого разума».



Саундтрек к фильму создал Филипп Гласс (род. 31 января 1937 года, Балтимор в семье еврейских эмигрантов из Литвы) — американский композитор, один из наиболее влиятельных музыкантов второй половины XX века. Филипп Гласс появляется в эпизоде фильма.











Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что всё вокруг вас — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Вся ваша жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся планета, начиная с момента вашего рождения. Труман Бёрбанк — обычный человек, живущий обычной жизнью. Однако он не знает, что за каждым его движением наблюдают многочисленные скрытые камеры, а его жизнь круглосуточно передаётся в прямом эфире по всему миру.



Родина Трумана — город Сихэвэн на острове вблизи материка — на самом деле искусно выполненные декорации, а всё население — нанятые актёры. Исполнительный продюсер «Шоу Трумана», Кристоф, с помощью своей команды может даже изменять погоду в городе с помощью технологий под огромным куполом киностудии.



С возрастом в Трумане растёт интерес к путешествиям: так, на уроке в школе он говорит, что мечтает стать мореплавателем, подобно Магеллану. Так как Труман, очевидно, не должен покидать остров, но при этом искусственно ограничить его невозможно, Кристоф придумывает сюжетный ход, в котором отец Трумана якобы тонет на глазах у сына.











С тех пор Труман панически боится воды и не рискует не только сесть в прогулочный катер, но даже ходить или ездить по мосту. Страху способствуют фильмы и специальные выпуски «новостей», построенные таким образом, чтобы в них обязательно нашлось место паре слов об опасности путешествий и о том, как хорошо быть дома и никуда не выезжать из родного города.



Однако вскоре планы Кристофа рушатся, и вместо того, чтобы влюбиться в назначенную для него сюжетом шоу жену — Мэрил, Труман влюбляется с первого взгляда в случайную встречную Сильвию. Симпатия оказывается взаимной, но, зная, что продюсеры шоу не могут допустить их взаимоотношений, Сильвия делает несколько намёков на то, что мир Трумана — иллюзия. В тот же день девушку убирают из проекта: на первом свидании пары в секретном месте, назначенным Труманом, появляется взъерошенный «отец» Сильвии и начинает обвинять её в шизофрении. Но за несколько минут до его появления Сильвия успевает рассказать Труману правду, которой тот не склонен верить. За пределами шоу Сильвия начинает кампанию в поддержку свободы Трумана…











Награды



1999 — две премии «Сатурн»: лучший фильм в жанре фэнтези и лучший сценарист (Эндрю Никкол)



1999 — три премии Британской киноакадемии: лучший оригинальный сценарий (Эндрю Никкол), работа художника (Деннис Гасснер), премия имени Дэвида Лина за режиссуру (Питер Уир)



1999 — награда Screen International Европейской киноакадемии (Питер Уир)



1999 — три премии «Золотой глобус»: лучший драматический актёр (Джим Керри), актёр второго плана (Эд Харрис) и оригинальная музыка (Буркхард фон Даллвитц, Филип Гласс)



1999 — премия «Хьюго» за лучшую постановку



1999 — премия MTV Movie Award за лучшую мужскую роль (Джим Керри)



1998 — премия Национального совета кинокритиков США лучшему актёру второго плана (Эд Харрис)











Номинации



1999 — три номинации на премию «Оскар»: лучшая режиссура (Питер Уир), оригинальный сценарий (Эндрю Никкол) и мужская роль второго плана (Эд Харрис)



1999 — три номинации на премию «Сатурн»: лучший режиссёр (Питер Уир), актёр (Джим Керри) и актёр второго плана (Эд Харрис)



1999 — 4 номинации на премию Британской киноакадемии: лучший фильм, мужская роль второго плана (Эд Харрис), операторская работа (Питер Бизиу) и спецэффекты



1999 — три номинации на премию «Золотой глобус»: лучшая драма, режиссёр (Питер Уир) и сценарий (Эндрю Никкол)



1999 — номинация на премию MTV Movie Award за лучший фильм







Прошло более 20 лет со дня премьеры, но «Шоу Трумана» не менее актуально и сегодня. То, что 20 лет тому назад казалось нереальным, абсурдным, превратилось в нашу обыденность. ТВ в течение года транслирует более 700 различного типа реалити–шоу. Мы сами каждый день рассказываем о себе в социальных сетях. Не кажется ли вам, что за вами тайно наблюдают? Посмотрите на все это со стороны.



Не пропустите единственный сеанс на большом экране 7 января в Каунасе и в Вильнюсе в Forum Cinema.



Показ организовывает новостной кино портал



Билеты продаются



Фото из архива организаторов



«Шоу Трумана» — американская кинодрама режиссёра Питера Уира, вышедшая на экраны в 1998 году.Питер Уир (род. 21 августа 1944) — австралийский кинорежиссёр. Сыграл ведущую роль в австралийской новой волне (1970—1990). Шестикратный номинант на «Оскар», а также трёхкратный лауреат премии BAFTA.Сценарий написал Эндрю Никкол (род. 10 июня 1964, Новая Зеландия) — новозеландский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, основные жанры которого — фантастика и антиутопия.Сценарий был переписан почти 30 раз.Никкол вкладывал в свой фильм философский смысл, лаконично выраженный ещё Шекспиром: «Весь мир — театр, а люди в нём — актёры».В главной роли - Джеймс Юджин (Джим) Керри (род. 17 января 1962, Канада) — канадо-американский актёр, комик, сценарист, продюсер и художник. Обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и мира.Роль Трумана Бербэнка стала первой трагической ролью Джима Керри. Своей игрой Керри хотел доказать, что умеет играть не только придурков, но и серьёзные трагические роли, поэтому было запрещено произносить на съёмочной площадке «глупые» реплики из его прошлых ролей. Его партнёром по съёмочной площадке стал Эд Харрис.Фильм собрал более 260 млн $, а сам Керри получил 12 млн. Критики были восхищены картиной, «Шоу Трумана» получил три премии Британской академии, три премии «Золотой Глобус», в том числе за лучшую актёрскую игру в драме (первый «Глобус» Керри) и лучшую актёрскую игру второго плана (Эд Харрис), и три номинации на «Оскар».Также Керри получил премию MTV как лучший актёр. Керри назвал сценарий «Шоу Трумана» одним из самых интересных в своей карьере, позже поставив на одну планку с ним «Вечное сияние чистого разума».Саундтрек к фильму создал Филипп Гласс (род. 31 января 1937 года, Балтимор в семье еврейских эмигрантов из Литвы) — американский композитор, один из наиболее влиятельных музыкантов второй половины XX века. Филипп Гласс появляется в эпизоде фильма.Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что всё вокруг вас — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Вся ваша жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся планета, начиная с момента вашего рождения. Труман Бёрбанк — обычный человек, живущий обычной жизнью. Однако он не знает, что за каждым его движением наблюдают многочисленные скрытые камеры, а его жизнь круглосуточно передаётся в прямом эфире по всему миру.Родина Трумана — город Сихэвэн на острове вблизи материка — на самом деле искусно выполненные декорации, а всё население — нанятые актёры. Исполнительный продюсер «Шоу Трумана», Кристоф, с помощью своей команды может даже изменять погоду в городе с помощью технологий под огромным куполом киностудии.С возрастом в Трумане растёт интерес к путешествиям: так, на уроке в школе он говорит, что мечтает стать мореплавателем, подобно Магеллану. Так как Труман, очевидно, не должен покидать остров, но при этом искусственно ограничить его невозможно, Кристоф придумывает сюжетный ход, в котором отец Трумана якобы тонет на глазах у сына.С тех пор Труман панически боится воды и не рискует не только сесть в прогулочный катер, но даже ходить или ездить по мосту. Страху способствуют фильмы и специальные выпуски «новостей», построенные таким образом, чтобы в них обязательно нашлось место паре слов об опасности путешествий и о том, как хорошо быть дома и никуда не выезжать из родного города.Однако вскоре планы Кристофа рушатся, и вместо того, чтобы влюбиться в назначенную для него сюжетом шоу жену — Мэрил, Труман влюбляется с первого взгляда в случайную встречную Сильвию. Симпатия оказывается взаимной, но, зная, что продюсеры шоу не могут допустить их взаимоотношений, Сильвия делает несколько намёков на то, что мир Трумана — иллюзия. В тот же день девушку убирают из проекта: на первом свидании пары в секретном месте, назначенным Труманом, появляется взъерошенный «отец» Сильвии и начинает обвинять её в шизофрении. Но за несколько минут до его появления Сильвия успевает рассказать Труману правду, которой тот не склонен верить. За пределами шоу Сильвия начинает кампанию в поддержку свободы Трумана…Прошло более 20 лет со дня премьеры, но «Шоу Трумана» не менее актуально и сегодня. То, что 20 лет тому назад казалось нереальным, абсурдным, превратилось в нашу обыденность. ТВ в течение года транслирует более 700 различного типа реалити–шоу. Мы сами каждый день рассказываем о себе в социальных сетях. Не кажется ли вам, что за вами тайно наблюдают? Посмотрите на все это со стороны.Не пропустите единственный сеанс на большом экранев Каунасе и в Вильнюсе в Forum Cinema.Показ организовывает новостной кино портал KINFO.LT. Билеты продаются в кассах кинотеатров. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Шоу Трумана» — статья прочитана 122 раза Комментарии