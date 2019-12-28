|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Доставка в Литву снова запаздывает из-за обнаруженных недостатков
Доставка немецких боевых машин пехоты (БМП) Boxer, которые покупает Литва, снова запаздывает из-за того, что во время проверки качества были обнаружены недостатки.
В июне этого года в Литву были доставлены две первые машины, тогда сообщалось, что еще 15 БМП будут доставлены до конца 2019 года.
И вес же эти БМП пока в Литву не поступили. Министерство обороны говорит, что доставка запаздывает из-за того, что нужно устранить недостатки.
"Часть БМП Boxer, которые планировалось получить в 2019 году, не была доставлена в Литву. Это произошло из-за замеченных во время строгого контроля качества недостатков, которые производитель не успел своевременно устранить", – говорится в комментарии Минобороны, переданном агентству BNS.
Минобороны утверждает, что возобновить доставку БМП Boxer в Литву планируется с января 2020 года.
Доставках двух первых БМП в Литву тоже опоздала.
Боевые башни для покупаемых Литвой БМП производит израильское предприятие, а сами машины – германский консорциум.
БМП Boxer в Литве будут называться Vilkas ("Волк").
Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 386 млн евро. Это крупнейшее приобретение в истории литовской армии.
БМП получат два батальона бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк") в Рукле и Алитусе.
Ключевые слова: контракт, Boxer, БМП, минобороны
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|