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Трубадур нашёл друзей в Литве



Как уже сообщал "Обзор", накануне новогодних праздников в Вильнюсе, Висагинасе и Каунасе уже десятый год подряд благодаря Комитету по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга дети Литвы смогли увидеть очередной прекрасный новогодний спектакль, а Посольство России в Литве позаботилось о сладких подарках для юных зрителей.

В этом году «Посольскую елку» в трех упомянутых городах посетило свыше 1500 детишек, посмотревших спектакль «Трубадур и его друзья» в исполнении молодых и талантливых артистов Петербургского государственного музыкально-драматического театра «АРТ».

Праздник для висагинских детей был организован общественной организацией «Художественная галерея Аукштайтийские озёра» (руководитель Галина Удовенко), в Вильнюсе об этом позаботились Ассоциация дошкольных учреждений «Славянский венок» (руководитель Татьяна Двилевич) и Ассоциация учителей русских школ Литвы (руководитель Элла Канайте), в Каунасе - Славянский центр эстетического воспитания (руководители Елена и Валерий Бережок).
Фото Аркадия БАБАХИНА, "Обзор"



Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Трубадур
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добавлена сегодня, 29 декабря, 12:00

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