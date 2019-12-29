Трубадур нашёл друзей в Литве

Как уже сообщал "Обзор", накануне новогодних праздников в Вильнюсе, Висагинасе и Каунасе уже десятый год подряд благодаря Комитету по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга дети Литвы смогли увидеть очередной прекрасный новогодний спектакль, а Посольство России в Литве позаботилось о сладких подарках для юных зрителей.
В этом году «Посольскую елку» в трех упомянутых городах посетило свыше 1500 детишек, посмотревших спектакль «Трубадур и его друзья» в исполнении молодых и талантливых артистов Петербургского государственного музыкально-драматического театра «АРТ».
Праздник для висагинских детей был организован общественной организацией «Художественная галерея Аукштайтийские озёра» (руководитель Галина Удовенко), в Вильнюсе об этом позаботились Ассоциация дошкольных учреждений «Славянский венок» (руководитель Татьяна Двилевич) и Ассоциация учителей русских школ Литвы (руководитель Элла Канайте), в Каунасе - Славянский центр эстетического воспитания (руководители Елена и Валерий Бережок).
Инф. «Обзора»
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