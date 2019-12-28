Давайте верить в чудеса! 🔊 Воспроизвести Десять лет Комитет по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга дарит детям проживающих в Вильнюсе и Висагинасе российских соотечественников в рамках Программы «прекрасный новогодний спектакль, а Посольство России в Литве – сладкие подарки. И в этом году более 600 детей посетило «Посольскую елку» в одном только Висагинасе, посмотрело великолепный спектакль «Трубадур и его друзья» в исполнении молодых и талантливых артистов Петербургского государственного музыкально-драматического театра «АРТ» и получило сладкие подарки.



Праздник для висагинских детей был организован общественной организацией «Художественная галерея Аукштайтийские озёра».











До Нового года остались считанные дни, и мы все в ожидании сказочного чуда. И как приятно, что одно из них уже свершилось! Для детей старших и подготовительных групп трёх детских садиков, а также учащихся первых - четвертых классов двух русских школ г. Висагинас в зале «Драугисте» ВЦК состоялся показ музыкальной фантазии по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Это не просто спектакль для детей, а новогодний подарок Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по внешним связям и Посольства России в Литве. До Нового года остались считанные дни, и мы все в ожидании сказочного чуда. И как приятно, что одно из них уже свершилось! Для детей старших и подготовительных групп трёх детских садиков, а также учащихся первых - четвертых классов двух русских школ г. Висагинас в зале «Драугисте» ВЦК состоялся показ музыкальной фантазии по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Это не просто спектакль для детей, а новогодний подарок Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по внешним связям и Посольства России в Литве.



Стало уже традицией, прозванной в нашем городе «посольская елка», дарить детям в подарок в канун Нового года театральную постановку. Именно дарить, ведь то, что происходило на сцене – настоящий новогодний сюрприз!



Казалось бы, по старой, всем известной сказке есть уже замечательный мультфильм, что может быть лучше? Но режиссеру постановки заслуженному артисту России, художественному руководителю Петербургского государственного Музыкально-драматического театра «АРТ» Александру Борисовичу Исакову и его молодому талантливому коллективу удалось, добавив искрометный юмор, шутки, новых персонажей, перенести мультфильм на театральную сцену. И сказка ожила, заиграла новыми красками.











Вся постановка – это сплошные находки! В сказке появился Шут при Короле, каждая реплика которого была не просто смешной, а таила в себе тонкий намек. Чего стоит ответ Королю: «Шут с вами!»



Вместо Кота - симпатичная Кошка, у которой чуть ли не каждое движение – акробатический трюк. Кстати, маленькие зрители по достоинству оценили ее мастерство, ведь многие из них занимаются в популярнейшей в нашем городе Школе акробатики.



Или неожиданный дуэт - у гениального Сыщика появился помощник Альфред. Они так напомнили нам известную пару Конан Дойля, только более творческие.



Атаманша, которой надоело разбойничать. Она мечтает стать артисткой, как Бременские музыканты, а пока танцует «лунную походку» в компании с озорной шайкой разбойников.



Трубадур и Принцесса, по выражению одной из юных зрительниц, совсем как настоящие! Это ли не достойная оценка мастерству актеров?!











«Петух здесь очень гордый и, наверное, поэтому большой, а Собачка – маленькая, и совсем не злая», - поделился со мной другой маленький зритель после спектакля. Ему вообще понравились все «Бременские музыканты!».



А еще в этом спектакле практически нет декораций. Но он не стал от этого беднее - настолько динамично происходит действие на сцене. Каждое движение артистов «говорящее».



Глупость Короля подчеркивается манипуляциями с короной.



Бесполезность Стражников – их неловкими построениями, которые каждый раз, к удовольствию детей, заканчивались веселой «кучей малой».



Осел все время поднимал уши, и сразу становилось ясно – перед нами настоящий осел!



А говорящая живая Пушка, которая к тому же сама командует стражей.



Разве это могло оставить равнодушными маленьких зрителей?











Музыка в спектакле – неотъемлемая часть всего действия. Не стареющие песни Г. Гладкова в исполнении артистов зазвучали с новой силой. Вместе с героями их пел весь зал, что еще больше соединяло юных зрителей с происходящим на сцене.



Закончилась сказка под бурные аплодисменты благодарных зрителей и неумолкающие крики «Браво!». Сегодня наши дети увидели не просто замечательную сказку в исполнении молодых и очень талантливых артистов, но и получили огромный заряд положительных эмоций - ведь любовь, доброта, настоящая дружба победили глупость и зло. Наши маленькие зрители приобщились к настоящему театральному искусству. Спасибо вам за это, наши любимые молодые артисты из Санкт – Петербурга!



Огромная благодарность всем, кто принимал участие в организации этого сказочного действа для детей!



Хочется надеяться, что счастливый огонек в глазах детей, зажженный во время представления, еще долго не угаснет. Будет освещать дорогу новым новогодним чудесным превращениям, волшебным сюрпризам. Давайте же и мы, взрослые, будем верить в чудеса, и тогда они обязательно сбудутся!



Фоторепортаж Владимира Душкина



Со сцены было зачитано письмо-обращение мэра г. Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, пригласившегого всех посетить этот красивый город, с богатым культурным наследием.Стало уже традицией, прозванной в нашем городе «посольская елка», дарить детям в подарок в канун Нового года театральную постановку. Именно дарить, ведь то, что происходило на сцене – настоящий новогодний сюрприз!Казалось бы, по старой, всем известной сказке есть уже замечательный мультфильм, что может быть лучше? Но режиссеру постановки заслуженному артисту России, художественному руководителю Петербургского государственного Музыкально-драматического театра «АРТ» Александру Борисовичу Исакову и его молодому талантливому коллективу удалось, добавив искрометный юмор, шутки, новых персонажей, перенести мультфильм на театральную сцену. И сказка ожила, заиграла новыми красками.Вся постановка – это сплошные находки! В сказке появился Шут при Короле, каждая реплика которого была не просто смешной, а таила в себе тонкий намек. Чего стоит ответ Королю: «Шут с вами!»Вместо Кота - симпатичная Кошка, у которой чуть ли не каждое движение – акробатический трюк. Кстати, маленькие зрители по достоинству оценили ее мастерство, ведь многие из них занимаются в популярнейшей в нашем городе Школе акробатики.Или неожиданный дуэт - у гениального Сыщика появился помощник Альфред. Они так напомнили нам известную пару Конан Дойля, только более творческие.Атаманша, которой надоело разбойничать. Она мечтает стать артисткой, как Бременские музыканты, а пока танцует «лунную походку» в компании с озорной шайкой разбойников.Трубадур и Принцесса, по выражению одной из юных зрительниц, совсем как настоящие! Это ли не достойная оценка мастерству актеров?!«Петух здесь очень гордый и, наверное, поэтому большой, а Собачка – маленькая, и совсем не злая», - поделился со мной другой маленький зритель после спектакля. Ему вообще понравились все «Бременские музыканты!».А еще в этом спектакле практически нет декораций. Но он не стал от этого беднее - настолько динамично происходит действие на сцене. Каждое движение артистов «говорящее».Глупость Короля подчеркивается манипуляциями с короной.Бесполезность Стражников – их неловкими построениями, которые каждый раз, к удовольствию детей, заканчивались веселой «кучей малой».Осел все время поднимал уши, и сразу становилось ясно – перед нами настоящий осел!А говорящая живая Пушка, которая к тому же сама командует стражей.Разве это могло оставить равнодушными маленьких зрителей?Музыка в спектакле – неотъемлемая часть всего действия. Не стареющие песни Г. Гладкова в исполнении артистов зазвучали с новой силой. Вместе с героями их пел весь зал, что еще больше соединяло юных зрителей с происходящим на сцене.Закончилась сказка под бурные аплодисменты благодарных зрителей и неумолкающие крики «Браво!». Сегодня наши дети увидели не просто замечательную сказку в исполнении молодых и очень талантливых артистов, но и получили огромный заряд положительных эмоций - ведь любовь, доброта, настоящая дружба победили глупость и зло. Наши маленькие зрители приобщились к настоящему театральному искусству. Спасибо вам за это, наши любимые молодые артисты из Санкт – Петербурга!Огромная благодарность всем, кто принимал участие в организации этого сказочного действа для детей!Хочется надеяться, что счастливый огонек в глазах детей, зажженный во время представления, еще долго не угаснет. Будет освещать дорогу новым новогодним чудесным превращениям, волшебным сюрпризам. Давайте же и мы, взрослые, будем верить в чудеса, и тогда они обязательно сбудутся! Елена ВЕСЕЛОВА , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: принцесса, «Трубадур и его друзья», Трубадур, «АРТ» География: Россия — статья прочитана 98 раз Комментарии