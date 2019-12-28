Калейдоскоп новогодних ёлок в Литве 🔊 Воспроизвести



Сколько же выдумки проявляют люди в предрождественское время. И всегда всех привлекает главная ёлка города, её оформление и праздничное официальное открытие.



Невозможно посетить все ёлки одновременно, поэтому, хочется поделиться яркими моментами предпраздничного настроения в некоторых городах Литвы.



Главная ёлка Литвы в Вильнюсе поражала своей оригинальностью. Королева праздника стояла в окружении шахматных фигур, и собирала многочисленных гостей. Не менее красивой была ёлка на Ратушной площади в столице Литвы, которая переливалась радужными яркими цветовыми гаммами по вертикали. Да и многие витрины магазинов, дома и гостиницы удивляли прохожих своим убранством и оригинальностью.



В Клайпеде в этом году жителей радовала только одна живая ель, подаренная городу хозяевами из посёлка Дитува. На площади Анике рядом с ней был залит каток, поставлена карусель, световая и музыкальная композиция дополняла эту праздничную атмосферу. А на площади Атгимимо установили 80 маленьких ёлочек, украсить которые могли любые учреждения города. Сколько же выдумки проявляют люди в предрождественское время. И всегда всех привлекает главная ёлка города, её оформление и праздничное официальное открытие.Невозможно посетить все ёлки одновременно, поэтому, хочется поделиться яркими моментами предпраздничного настроения в некоторых городах Литвы.Главная ёлка Литвы в Вильнюсе поражала своей оригинальностью. Королева праздника стояла в окружении шахматных фигур, и собирала многочисленных гостей. Не менее красивой была ёлка на Ратушной площади в столице Литвы, которая переливалась радужными яркими цветовыми гаммами по вертикали. Да и многие витрины магазинов, дома и гостиницы удивляли прохожих своим убранством и оригинальностью.В Клайпеде в этом году жителей радовала только одна живая ель, подаренная городу хозяевами из посёлка Дитува. На площади Анике рядом с ней был залит каток, поставлена карусель, световая и музыкальная композиция дополняла эту праздничную атмосферу. А на площади Атгимимо установили 80 маленьких ёлочек, украсить которые могли любые учреждения города.



Все ёлки вечером трудно посетить, поэтому, фотографии некоторых ёлочек были сделаны в дневное время.



В Паланге красовались 10 ёлочек на центральной улице. На двух других площадях курорта были искусственные невысокие красавицы. А вот недалеко от Паланги, в Кретинге был создан чудесный сказочный уголок. Через ворота «2020» можно было пройти к главной красивой ёлке, вокруг которой расположились на клумбах маленькие зеленые ёлочки с огромными шарами.



В Ниде главная красавица тоже стояла в окружении маленьких зелёных подружек, возле которых находились разные светящиеся зверушки и сказочный домик, и даже кафе переливалось рождественскими огнями и оригинальными украшениями.



По дороге из Ниды в Клайпеду можно было полюбоваться нарядными ёлками в Прекуле и в Юодкранте.



Много ещё зелёных красавиц радуют жителей Литвы, которыми лучше любоваться в тёмное время суток и верить в чудеса.



Фото автора







Открытие главной ёлки в курортном городке Бирштонас началось с праздничного концерта, фейерверка и с приветственного слова мэра города вместе с рождественским Дедом, который потом бесплатно катал всех детишек по центру города на своем паровозике.Все ёлки вечером трудно посетить, поэтому, фотографии некоторых ёлочек были сделаны в дневное время.В Паланге красовались 10 ёлочек на центральной улице. На двух других площадях курорта были искусственные невысокие красавицы. А вот недалеко от Паланги, в Кретинге был создан чудесный сказочный уголок. Через ворота «2020» можно было пройти к главной красивой ёлке, вокруг которой расположились на клумбах маленькие зеленые ёлочки с огромными шарами.В Ниде главная красавица тоже стояла в окружении маленьких зелёных подружек, возле которых находились разные светящиеся зверушки и сказочный домик, и даже кафе переливалось рождественскими огнями и оригинальными украшениями.По дороге из Ниды в Клайпеду можно было полюбоваться нарядными ёлками в Прекуле и в Юодкранте.Много ещё зелёных красавиц радуют жителей Литвы, которыми лучше любоваться в тёмное время суток и верить в чудеса. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: елки, новогодние, Новый год — статья прочитана 112 раз Комментарии