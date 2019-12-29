Уникальный ансамбль ГОРДА из Тбилиси в Вильнюсе

Фестиваль «Православное Рождество в Литве» завершится 9 января в Литовской национальной филармонии концертом прославленного ансамбля ГОРДА (Грузия).
Основатели ансамбля – братья Дамиан и Гиорги Горделадзе, музыкальная семья которых в 2010 г. заняла первое место в категории «Семейный ансамбль» на национальном конкурсе Государственного центра фольклора Грузии.
В составе ансамбля «Горда» - выпускники и студенты высшего училища им. Гиоргия Мтатсминдели, которые профессионально занимаются грузинским фольклором.
Коллектив объединяет представителей разных регионов страны - Гурии, откуда родом братья Горделадзе, Имерети, Кахетии и Мегрелии. В репертуаре редкие песни в технике «криманчули» и «йоделя» в верхнем голосе.
Коллектив, исполняя грузинские народные, свадебные и церковные песни, использует традиционные струнные музыкальные инструменты: пандури, больше распространенный в восточной Грузии, а также чонгури, который популярнее в западной части страны.
Вопрос «О чем вы поёте?» не ставит артистов в тупик, это же очевидно – конечно, о любви!
- Это, в основном, «heartbreaking love», разбитое сердце, мужчина страдает из-за безответных чувств. Конечно, есть военные и свадебные песни, но все они народные. Ещё есть городские песни, которые появились в XIX веке не в деревенской среде. Фольклор, семейные ансамбли, вообще музыка – это неотъемлемая часть жизни грузин, - говорят участники ансамбля "Горда".
По их словам, в музыкальную школу ходить не обязательно: «Для нас вообще очень нормально – просто петь».
В программе – песни Кахетии, Гурии, Самегрело.
Организатор – Школа славянской традиционной музыки
Билеты продаются в Tiketa
Вопрос «О чем вы поёте?» не ставит артистов в тупик, это же очевидно – конечно, о любви!
- Это, в основном, «heartbreaking love», разбитое сердце, мужчина страдает из-за безответных чувств. Конечно, есть военные и свадебные песни, но все они народные. Ещё есть городские песни, которые появились в XIX веке не в деревенской среде. Фольклор, семейные ансамбли, вообще музыка – это неотъемлемая часть жизни грузин, - говорят участники ансамбля "Горда".
По их словам, в музыкальную школу ходить не обязательно: «Для нас вообще очень нормально – просто петь».
В программе – песни Кахетии, Гурии, Самегрело.
Организатор – Школа славянской традиционной музыки
Билеты продаются в Tiketa