Уникальный ансамбль ГОРДА из Тбилиси в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести







Фестиваль «Православное Рождество в Литве» завершится 9 января в Литовской национальной филармонии концертом прославленного ансамбля ГОРДА (Грузия).



Основатели ансамбля – братья Дамиан и Гиорги Горделадзе, музыкальная семья которых в 2010 г. заняла первое место в категории «Семейный ансамбль» на национальном конкурсе Государственного центра фольклора Грузии.



В составе ансамбля «Горда» - выпускники и студенты высшего училища им. Гиоргия Мтатсминдели, которые профессионально занимаются грузинским фольклором.



Коллектив объединяет представителей разных регионов страны - Гурии, откуда родом братья Горделадзе, Имерети, Кахетии и Мегрелии. В репертуаре редкие песни в технике «криманчули» и «йоделя» в верхнем голосе. Основатели ансамбля – братья Дамиан и Гиорги Горделадзе, музыкальная семья которых в 2010 г. заняла первое место в категории «Семейный ансамбль» на национальном конкурсе Государственного центра фольклора Грузии.В составе ансамбля «Горда» - выпускники и студенты высшего училища им. Гиоргия Мтатсминдели, которые профессионально занимаются грузинским фольклором.Коллектив объединяет представителей разных регионов страны - Гурии, откуда родом братья Горделадзе, Имерети, Кахетии и Мегрелии. В репертуаре редкие песни в технике «криманчули» и «йоделя» в верхнем голосе.







Вопрос «О чем вы поёте?» не ставит артистов в тупик, это же очевидно – конечно, о любви!



- Это, в основном, «heartbreaking love», разбитое сердце, мужчина страдает из-за безответных чувств. Конечно, есть военные и свадебные песни, но все они народные. Ещё есть городские песни, которые появились в XIX веке не в деревенской среде. Фольклор, семейные ансамбли, вообще музыка – это неотъемлемая часть жизни грузин, - говорят участники ансамбля "Горда".







По их словам, в музыкальную школу ходить не обязательно: «Для нас вообще очень нормально – просто петь».



В программе – песни Кахетии, Гурии, Самегрело.



Организатор – Школа славянской традиционной музыки







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Коллектив, исполняя грузинские народные, свадебные и церковные песни, использует традиционные струнные музыкальные инструменты: пандури, больше распространенный в восточной Грузии, а также чонгури, который популярнее в западной части страны.Вопрос «О чем вы поёте?» не ставит артистов в тупик, это же очевидно – конечно, о любви!- Это, в основном, «heartbreaking love», разбитое сердце, мужчина страдает из-за безответных чувств. Конечно, есть военные и свадебные песни, но все они народные. Ещё есть городские песни, которые появились в XIX веке не в деревенской среде. Фольклор, семейные ансамбли, вообще музыка – это неотъемлемая часть жизни грузин, - говорят участники ансамбля "Горда".По их словам, в музыкальную школу ходить не обязательно: «Для нас вообще очень нормально – просто петь».В программе – песни Кахетии, Гурии, Самегрело.Организатор – Школа славянской традиционной музыкиБилеты продаются в Tiketa Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, «Православное Рождество в Литве», «Горда» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 77 раз Комментарии