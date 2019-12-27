Sabah Турция : единственное, что осталось сделать по «Турецкому потоку», — открыть вентили 🔊 Воспроизвести © «Турецкий поток»



Единственное, что осталось сделать по проекту «Турецкий поток», который будет играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, это повернуть вентили, с радостью сообщает газета «Сабах». Официальная церемония запуска газопровода запланирована на 8 января.



Единственное, что осталось сделать по проекту «Турецкий поток», который будет играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Турции и Европы, это повернуть вентили. К началу января завершено строительство трубопровода и наземных сооружений, проведены тесты по проекту. Для старта подачи природного газа по газопроводу «Турецкий поток» ожидается команда двух лидеров.



Турция — энергетический мост Единственное, что осталось сделать по проекту «Турецкий поток», который будет играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Турции и Европы, это повернуть вентили. К началу января завершено строительство трубопровода и наземных сооружений, проведены тесты по проекту. Для старта подачи природного газа по газопроводу «Турецкий поток» ожидается команда двух лидеров.



Представителям турецких СМИ продемонстрирован уже достроенный приемный терминал в Кыйыкёе. Наземный терминал, с которым соединяется двухрядный трубопровод протяженностью 930 километров, берущий начало в районе российского города Анапа и проходящий через все Черное море, находится в 100 километрах от Стамбула. Терминал в Кыйыкёе станет базой, которая будет определять будущее Турции в энергетике.



Вслед за завершением Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет стержнем в обеспечении безопасности энергоснабжения Европы, Турция в скором времени начнет получать газ и по «Турецкому потоку». С началом функционирования газопровода Турция станет энергетическим мостом для Южной и Юго-Восточной Европы, усилит свое стратегическое положение на региональном энергетическом рынке. Кроме того, Турция с одной стороны укрепит собственную энергетическую безопасность, а с другой — сможет получать плату за транзит газа в Европу.



Вдвое быстрее, чем ожидалось



Каждая нитка морского участка газопровода «Турецкий поток», общая пропускная способность которого составит 31,5 миллиарда кубометров в год, имеет протяженность 930 километров. Строительство трубопровода завершилось быстрее, чем ожидалось. Первоначально планировалось укладывать 2,5 километра труб в сутки, но в дальнейшем средняя скорость укладки достигла 5 километров в сутки.



Главный инженер Эрол Языджи (Erol Yazıcı), занимавшийся строительством сухопутного участка газопровода, который будет обеспечивать потребности 15 миллионов средних домохозяйств в год, подчеркнул, что участок трубопровода до Болгарии готов. Если страны договорятся, природный газ может начать поставляться и на болгарский внутренний рынок.



Автор: Барыш Эргин (Barış Ergin) для Sabah, Турция, перевод 8 января 2020 года состоится официальная церемония запуска газопровода «Турецкий поток» при участии президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.Представителям турецких СМИ продемонстрирован уже достроенный приемный терминал в Кыйыкёе. Наземный терминал, с которым соединяется двухрядный трубопровод протяженностью 930 километров, берущий начало в районе российского города Анапа и проходящий через все Черное море, находится в 100 километрах от Стамбула. Терминал в Кыйыкёе станет базой, которая будет определять будущее Турции в энергетике.Вслед за завершением Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет стержнем в обеспечении безопасности энергоснабжения Европы, Турция в скором времени начнет получать газ и по «Турецкому потоку». С началом функционирования газопровода Турция станет энергетическим мостом для Южной и Юго-Восточной Европы, усилит свое стратегическое положение на региональном энергетическом рынке. Кроме того, Турция с одной стороны укрепит собственную энергетическую безопасность, а с другой — сможет получать плату за транзит газа в Европу.Каждая нитка морского участка газопровода «Турецкий поток», общая пропускная способность которого составит 31,5 миллиарда кубометров в год, имеет протяженность 930 километров. Строительство трубопровода завершилось быстрее, чем ожидалось. Первоначально планировалось укладывать 2,5 километра труб в сутки, но в дальнейшем средняя скорость укладки достигла 5 километров в сутки.Главный инженер Эрол Языджи (Erol Yazıcı), занимавшийся строительством сухопутного участка газопровода, который будет обеспечивать потребности 15 миллионов средних домохозяйств в год, подчеркнул, что участок трубопровода до Болгарии готов. Если страны договорятся, природный газ может начать поставляться и на болгарский внутренний рынок.Автор: Барыш Эргин (Barış Ergin) для Sabah, Турция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: газопровод, строительство, пуск, Турецкий поток — статья прочитана 150 раз Комментарии