Археологи обнаружили еще один дворец майя в Мексике

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В археологической зоне Кулуба в штате Юкатан в Мексике обнаружен 55-метровый дворец цивилизации майя.



Об этом сообщает



Здание имеет длину около 55 м, 15 м в ширину и 6 м — в высоту.



По версии археологов, используемые при постройке сооружения материалы говорят о том, что он пережил две фазы использования — в 600—900-х и 850—1015-х годах нашей эры.



Ранее сообщалось, что учёные установили вероятную причину гибели цивилизации майя.



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Древняя цивилизация майя пришла в упадок из-за длительной засухи, накрывшей территорию Центральной Америки около 900 года н.э. Такие выводы сделали специалисты из Кембриджского (Великобритания) и Флоридского (США) университетов, изучив образцы осадочных отложений одного из древних мексиканских озёр. Выяснилось, что в исследуемый период количество осадков было меньше средней нормы в два раза. Российские эксперты согласны, что именно природный катаклизм послужил причиной распада государственной системы майя: недовольный народ поднял бунт против находившихся у власти жрецов, которые не смогли «вызвать» дождь. Учёные полагают, что цивилизация угасла всего за несколько десятилетий. В археологической зоне Кулуба в штате Юкатан в Мексике обнаружен 55-метровый дворец цивилизации майя.Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH).Здание имеет длину около 55 м, 15 м в ширину и 6 м — в высоту.По версии археологов, используемые при постройке сооружения материалы говорят о том, что он пережил две фазы использования — в 600—900-х и 850—1015-х годах нашей эры.Ранее сообщалось, что учёные установили вероятную причину гибели цивилизации майя.* * *Древняя цивилизация майя пришла в упадок из-за длительной засухи, накрывшей территорию Центральной Америки около 900 года н.э. Такие выводы сделали специалисты из Кембриджского (Великобритания) и Флоридского (США) университетов, изучив образцы осадочных отложений одного из древних мексиканских озёр. Выяснилось, что в исследуемый период количество осадков было меньше средней нормы в два раза. Российские эксперты согласны, что именно природный катаклизм послужил причиной распада государственной системы майя: недовольный народ поднял бунт против находившихся у власти жрецов, которые не смогли «вызвать» дождь. Учёные полагают, что цивилизация угасла всего за несколько десятилетий. Пирамида майя © imagebroker/jean-pierre lescourr globallookpress.com



Цивилизация майя возникла около 4 тыс. лет назад на территории современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора и Гондураса. Однако с 900 года н.э. численность населения начала стремительно сокращаться, а города стали приходить в упадок. На сегодня существует несколько основных версий того, почему развитая цивилизация, создавшая собственную систему письменности и календарь, а также освоившая математику, астрономию, архитектуру, столь быстро исчезла.



Цивилизация майя возникла около 4 тыс. лет назад на территории современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора и Гондураса. Однако с 900 года н.э. численность населения начала стремительно сокращаться, а города стали приходить в упадок. На сегодня существует несколько основных версий того, почему развитая цивилизация, создавшая собственную систему письменности и календарь, а также освоившая математику, астрономию, архитектуру, столь быстро исчезла.



Согласно одной гипотезе, причиной гибели древней культуры послужили участившиеся военные конфликты и политическая нестабильность. По другому мнению, невосполнимый урон цивилизации майя нанесли частые природные катастрофы в этом районе, в первую очередь землетрясения.



Однако учёные из Кембриджского и Флоридского университетов, опираясь на результаты своего масштабного исследования, выяснили, что майя, вероятнее всего, погубила сильнейшая засуха, накрывшая территорию Центральной Америки как раз около 900 года н.э.



Во власти засухи



Стремясь понять, что стало причиной упадка древних жителей стран Карибского бассейна, учёные изучили образцы осадочных отложений на дне озера Чичанканаб, расположенного на севере полуострова Юкатан. Прежде всего специалистов интересовал изотопный состав воды. Дело в том, что в процессе её высыхания молекулы встраиваются в кристаллическую структуру пород.



«Более тяжёлые изотопы испаряются медленнее, поэтому высокий процент их содержания в составе отложений свидетельствует о том, что в исследуемый нами период территория переживала засуху», — пояснил автор исследования Ник Эванс.



Оказалось, что около 900 года н.э. осадков на протяжении нескольких лет было вдвое меньше среднегодовой нормы. В наиболее засушливый период этот показатель достигал 70%. При этом относительный уровень влажности воздуха был на 2—7% ниже, чем в наше время.



«Нам впервые удалось получить точную информацию о количестве выпавших осадков и уровнях влажности в годы краха цивилизации майя. Оказалось, что многолетняя засуха вполне могла погубить столь высокоразвитую культуру», — отметил Эванс.



«Могли рассчитывать лишь на дожди»



Российские учёные, поддержавшие версию западных коллег, отметили, что именно продолжительная засуха послужила основной причиной народных восстаний против жрецов, не сумевших «вызвать» столь нужные дожди.



«На протяжении пяти-семи лет засуха подрывала экономику и политическую систему майя. Проблема усугублялась тем, что представители этой культуры не имели поблизости источников воды в отличие, например, от цивилизаций, населявших Месопотамию на протяжении 25 веков. У майя существовал лишь доступ к системе подземных рек, которые проходят под всем Юкатаном. Но этого было недостаточно для орошения многочисленных полей. К тому же водоносный слой находится на внушительной глубине — 10—50 м под меловыми породами. Таким образом, майя могли рассчитывать лишь на регулярные дожди», — рассказал в беседе с RT историк, специалист по культуре майя Василий Скляр.



Шаман майя во время ритуала курения © Martin Engelmann/http://imagebroker.com/#/search/ globallookpress.com



По словам учёного, в политической системе майя верховные жрецы выступали посредниками между народом и богами, которых они и молили о дожде. Осадки, по расчётам майя, должны были идти как минимум каждые девять дней. А так как этого не происходило несколько месяцев подряд, авторитет жрецов резко упал. Сохранить стабильность в обществе и существующий политический строй им становилось всё сложнее. В результате против жрецов поднялся бунт и власть имущие были повержены. Всего за несколько десятилетий государственность майя была полностью разрушена.



«Майя придавали религиозное значение сельскохозяйственным циклам, верили, что среди них самих есть высшие учителя из внешнего мира, пришедшие из звёздного скопления Плеяды», — рассказала в беседе с RT исследователь древних цивилизаций Наталья Черниговская.



Эксперты полагают, что из-за чрезмерно долгой засухи и, как следствие, недостатка продовольствия люди стали покидать города и переселяться в джунгли. К моменту прихода на континент испанских конкистадоров в начале XVI века от некогда могущественной цивилизации остались лишь отдельные племена, которые были не в силах сопротивляться интервентам и попали в итоге в колониальную зависимость.



На сегодняшний день малочисленные представители народа майя обитают в основном на полуострове Юкатан. И причины угасания цивилизации своих предков они до сих пор объясняют исходя из собственных религиозных представлений и традиционных верований.



«Современные представители майя не верят в материальные вещи, которые могли бы погубить их культуру. У этого народа до сих пор свои космологические представления о появлении и исчезновении цивилизаций», — резюмировала Черниговская. Цивилизация майя возникла около 4 тыс. лет назад на территории современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора и Гондураса. Однако с 900 года н.э. численность населения начала стремительно сокращаться, а города стали приходить в упадок. На сегодня существует несколько основных версий того, почему развитая цивилизация, создавшая собственную систему письменности и календарь, а также освоившая математику, астрономию, архитектуру, столь быстро исчезла.Цивилизация майя возникла около 4 тыс. лет назад на территории современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора и Гондураса. Однако с 900 года н.э. численность населения начала стремительно сокращаться, а города стали приходить в упадок. На сегодня существует несколько основных версий того, почему развитая цивилизация, создавшая собственную систему письменности и календарь, а также освоившая математику, астрономию, архитектуру, столь быстро исчезла.Согласно одной гипотезе, причиной гибели древней культуры послужили участившиеся военные конфликты и политическая нестабильность. По другому мнению, невосполнимый урон цивилизации майя нанесли частые природные катастрофы в этом районе, в первую очередь землетрясения.Однако учёные из Кембриджского и Флоридского университетов, опираясь на результаты своего масштабного исследования, выяснили, что майя, вероятнее всего, погубила сильнейшая засуха, накрывшая территорию Центральной Америки как раз около 900 года н.э.Стремясь понять, что стало причиной упадка древних жителей стран Карибского бассейна, учёные изучили образцы осадочных отложений на дне озера Чичанканаб, расположенного на севере полуострова Юкатан. Прежде всего специалистов интересовал изотопный состав воды. Дело в том, что в процессе её высыхания молекулы встраиваются в кристаллическую структуру пород.«Более тяжёлые изотопы испаряются медленнее, поэтому высокий процент их содержания в составе отложений свидетельствует о том, что в исследуемый нами период территория переживала засуху», — пояснил автор исследования Ник Эванс.Оказалось, что около 900 года н.э. осадков на протяжении нескольких лет было вдвое меньше среднегодовой нормы. В наиболее засушливый период этот показатель достигал 70%. При этом относительный уровень влажности воздуха был на 2—7% ниже, чем в наше время.«Нам впервые удалось получить точную информацию о количестве выпавших осадков и уровнях влажности в годы краха цивилизации майя. Оказалось, что многолетняя засуха вполне могла погубить столь высокоразвитую культуру», — отметил Эванс.Российские учёные, поддержавшие версию западных коллег, отметили, что именно продолжительная засуха послужила основной причиной народных восстаний против жрецов, не сумевших «вызвать» столь нужные дожди.«На протяжении пяти-семи лет засуха подрывала экономику и политическую систему майя. Проблема усугублялась тем, что представители этой культуры не имели поблизости источников воды в отличие, например, от цивилизаций, населявших Месопотамию на протяжении 25 веков. У майя существовал лишь доступ к системе подземных рек, которые проходят под всем Юкатаном. Но этого было недостаточно для орошения многочисленных полей. К тому же водоносный слой находится на внушительной глубине — 10—50 м под меловыми породами. Таким образом, майя могли рассчитывать лишь на регулярные дожди», — рассказал в беседе с RT историк, специалист по культуре майя Василий Скляр.По словам учёного, в политической системе майя верховные жрецы выступали посредниками между народом и богами, которых они и молили о дожде. Осадки, по расчётам майя, должны были идти как минимум каждые девять дней. А так как этого не происходило несколько месяцев подряд, авторитет жрецов резко упал. Сохранить стабильность в обществе и существующий политический строй им становилось всё сложнее. В результате против жрецов поднялся бунт и власть имущие были повержены. Всего за несколько десятилетий государственность майя была полностью разрушена.«Майя придавали религиозное значение сельскохозяйственным циклам, верили, что среди них самих есть высшие учителя из внешнего мира, пришедшие из звёздного скопления Плеяды», — рассказала в беседе с RT исследователь древних цивилизаций Наталья Черниговская.Эксперты полагают, что из-за чрезмерно долгой засухи и, как следствие, недостатка продовольствия люди стали покидать города и переселяться в джунгли. К моменту прихода на континент испанских конкистадоров в начале XVI века от некогда могущественной цивилизации остались лишь отдельные племена, которые были не в силах сопротивляться интервентам и попали в итоге в колониальную зависимость.На сегодняшний день малочисленные представители народа майя обитают в основном на полуострове Юкатан. И причины угасания цивилизации своих предков они до сих пор объясняют исходя из собственных религиозных представлений и традиционных верований.«Современные представители майя не верят в материальные вещи, которые могли бы погубить их культуру. У этого народа до сих пор свои космологические представления о появлении и исчезновении цивилизаций», — резюмировала Черниговская. Загрузка... russian.rt.com Категории: общество, в мире, история, дом и быт Ключевые слова: майя, Мексика, цивилизация, археологи, раскопки — статья прочитана 127 раз Комментарии