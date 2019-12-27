Загрузка... Полиция Литвы поймала рекордсмена по опьянению 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Lietuvos policija



В балтийской республике предусмотрена уголовная ответственность, если степень опьянения водителя составляет более 1,5 промилле. В четверг полицейские остановили в Вильнюсе и пригородах 12 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил



"А вот и рекордсмен праздников, остановлен в Вильнюсском районе", — говорится в сообщении.



На фото, опубликованном полицией, видно, что в крови одного из водителей обнаружили 3,49 промилле алкоголя.



В Литве предусмотрена уголовная ответственность, если степень опьянения водителя составляет более 1,5 промилле. Нарушителям может грозить наказание в виде штрафа, ареста или до года лишения свободы. В балтийской республике предусмотрена уголовная ответственность, если степень опьянения водителя составляет более 1,5 промилле. В четверг полицейские остановили в Вильнюсе и пригородах 12 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовской полиции в соцсети Facebook."А вот и рекордсмен праздников, остановлен в Вильнюсском районе", — говорится в сообщении.На фото, опубликованном полицией, видно, что в крови одного из водителей обнаружили 3,49 промилле алкоголя.В Литве предусмотрена уголовная ответственность, если степень опьянения водителя составляет более 1,5 промилле. Нарушителям может грозить наказание в виде штрафа, ареста или до года лишения свободы. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, авто, чп и криминал Ключевые слова: алкоголь, водители, полиция, рейд, наказание География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии