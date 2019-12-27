|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Полиция Литвы поймала рекордсмена по опьянению
В балтийской республике предусмотрена уголовная ответственность, если степень опьянения водителя составляет более 1,5 промилле. В четверг полицейские остановили в Вильнюсе и пригородах 12 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовской полиции в соцсети Facebook.
"А вот и рекордсмен праздников, остановлен в Вильнюсском районе", — говорится в сообщении.
На фото, опубликованном полицией, видно, что в крови одного из водителей обнаружили 3,49 промилле алкоголя.
В Литве предусмотрена уголовная ответственность, если степень опьянения водителя составляет более 1,5 промилле. Нарушителям может грозить наказание в виде штрафа, ареста или до года лишения свободы.
Загрузка...
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, авто, чп и криминал
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|