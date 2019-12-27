На севере Литвы в Рождество заложили взрывчатку под елку 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Alytaus miesto savivaldybė



Мужчина позвонил в правоохранительные органы и заявил, что якобы оставил взрывное устройство в центре городских гуляний. В Рождество в полицию Науйойи-Акмяне поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном у главной городской елки, сообщает



Звонок поступил от мужчины 1943 года рождения примерно в 18:22 по местному времени. По его словам, под елкой на проспекте Петравичюса он заложил взрывное устройство.



Полиция, приехав на место, никакой взрывчатки или других подозрительных предметов не обнаружила.



Против пожилого мужчины заведено административное дело. Мужчина позвонил в правоохранительные органы и заявил, что якобы оставил взрывное устройство в центре городских гуляний. В Рождество в полицию Науйойи-Акмяне поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном у главной городской елки, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию Литвы.Звонок поступил от мужчины 1943 года рождения примерно в 18:22 по местному времени. По его словам, под елкой на проспекте Петравичюса он заложил взрывное устройство.Полиция, приехав на место, никакой взрывчатки или других подозрительных предметов не обнаружила.Против пожилого мужчины заведено административное дело. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: терроризм, праздники, рождество, елки География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии