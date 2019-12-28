Загрузка... Кто такие русские? Россияне и их соответствие стереотипам 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Максим Богодвид



Когда кто-нибудь оказывается за границей, он не может не сравнивать свою культуру, традиции, национальный характер с иностранным менталитетом. Одно нас шокирует и кажется неприемлемым, другое нас удивляет и представляется интересным. В то же время мы узнаем о существовании ряда мнений, которые, складываясь вместе, формируют такое сложное представление о нашей культуре, о котором мы даже и не догадывались. Как точно подметил испанский писатель Фернандо Плаха (Fernando Díaz-Plaja), «за деревьями леса не видно», и «переизбыток деталей лишает картину перспективы». По-моему, чего на Западе в переизбытке, так это негативного мнения о России и ее обитателях. Достаточно просмотреть заголовки в западной прессе, чтобы понять, что антироссийская истерия распространяется все больше и больше. В западных фильмах русские изображаются злоумышленникам, членами мафии, шпионами. Соответствуют ли действительности эти стереотипы о России, распространенные за рубежом? Когда кто-нибудь оказывается за границей, он не может не сравнивать свою культуру, традиции, национальный характер с иностранным менталитетом. Одно нас шокирует и кажется неприемлемым, другое нас удивляет и представляется интересным. В то же время мы узнаем о существовании ряда мнений, которые, складываясь вместе, формируют такое сложное представление о нашей культуре, о котором мы даже и не догадывались. Как точно подметил испанский писатель Фернандо Плаха (Fernando Díaz-Plaja), «за деревьями леса не видно», и «переизбыток деталей лишает картину перспективы». По-моему, чего на Западе в переизбытке, так это негативного мнения о России и ее обитателях. Достаточно просмотреть заголовки в западной прессе, чтобы понять, что антироссийская истерия распространяется все больше и больше. В западных фильмах русские изображаются злоумышленникам, членами мафии, шпионами. Соответствуют ли действительности эти стереотипы о России, распространенные за рубежом? 1. Русские пьют много водки



Начнем, возможно, с самого распространенного стереотипа, согласно которому все россияне пьют водку как воду. Действительно, водка является самым традиционным алкогольным напитком в стране, но это вовсе не значит, что все граждане России им злоупотребляют. Многие из моих друзей никогда даже не пробовали водку, и ничего странного в этом нет.



По результатам исследования, проведенного компанией IWSR ((International Wine and Spirits Research) в 2014 году, страна с наибольшим потреблением алкоголя в мире — это Китай. На его долю в структуре глобального рынка алкогольных напитков приходится около 27,5%. За ним следуют США с уровнем потребления около 12,5% и Бразилия (5,7%). В этом списке Россия занимает только четвертое место (5,2%), за ней стоит Германия (4,6%). Но эта пугающая статистика вовсе не свидетельствует о том, что напившиеся водки граждане России бродят, шатаясь, по улицам. Чрезмерное употребление крепких алкогольных напитков вовсе не является российской традицией, которая, согласно бытующему мнению, у нас в крови. Это социальная проблема, которая распространена прежде всего среди бедного населения. В 2006 году правительство России ужесточило контроль за употреблением алкогольных напитков, подняв тарифы и ограничив продажу алкоголя. По мнению экспертов, эти меры привели к сокращению употребления алкоголя примерно на треть. Следующая задача государства — сократить к 2023 году среднее употребление алкоголя с 15,76 литра на человека в год до трех.



Петербургский музей кукол



Но следует отметить, что есть другой напиток, который очень любят употреблять россияне. Это чай. Его пьют более 90% жителей России, согласно результатам исследования РосИндекс за 2014 год, проведенного международной исследовательской компанией Synovate Comcon. Мы пьем чай за завтраком, днем, перед едой или так просто, чтобы согреться. Если во многих других странах люди договариваются встретиться с друзьями в баре, чтобы выпить пива или что-нибудь покрепче, в России мы часто договариваемся пойти попить чая. Если вас пригласят в гости в России, можете быть уверены, что вам обязательно предложат чашечку чая.



2. У каждого русского в доме есть автомат Калашникова



В голливудских фильмах о России часто можно увидеть вооруженных до зубов крепких парней с автоматом Калашникова в руках. Как правило, речь идет о боевиках. Но недавно я смотрела фильм «Очень плохие мамочки» (Bad Moms), который меня сильно рассмешил, помимо прочего, из-за представленного там образа русской матери. «У меня дома 300 пистолетов Калашникова», — признается вышеупомянутая мать на собрании в школе. Хотя создатель известной во всем мире полуавтоматической винтовки AK-47 Михаил Калашников — русский, в наших домах не часто можно увидеть его изобретение.



3. Русские мужчины — члены мафии



После развала Советского Союза русская мафия достигла апогея своего развития, благодаря неразберихе в эпоху перехода к рыночной экономике. Именно в этот период организованная преступность залезла своими щупальцами во многие области бизнеса, что привело к убийствам, отмыванию денег, шантажу, торговле наркотиками и живым товаром, проституции. По мере становления новой политической системы, большинство представителей преступных группировок оказались за решеткой или были нейтрализованы. Но стереотип о том, что многие мужчины в России живут вне закона, остался у иностранцев. Например, в десятку самых распространенных понятий, с которыми ассоциируется Россия у жителей США, входит коммунизм, КГБ и мафия. Единственные положительные понятия (культура и искусство) были упомянуты в последнюю очередь, согласно результатам социологического опроса, проведенного в 2007 году. В конце прошлого года ряд испанских СМИ опубликовал аудиозапись, где какой-то судья заявляет, что «многие представители российской молодежи входят в мафию». Существование этого стереотипа подтверждается также высказываниями русских иммигрантов, которые делятся своими воспоминаниями в социальных сетях. Например, одна девушка, живущая сейчас в США, рассказывает, что, когда она училась в старшей школе, ее одноклассники отказывались ходить к ней в гости, думая, что ее отец связан с мафией.



4. Мифы о русских женщинах: блондинки, закоренелые домохозяйки, охотницы за состояниями



Образ русской женщины состоит из большого количества положительных и отрицательных клише. Считается, что Россия — родина истинных красавиц. По моему мнению, стереотип о красоте русских женщин возник из-за того, что нам нравится (хотя и не всем) быть женственными: ходить на каблуках, делать макияж. Признанным за границей эталоном женской красоты являются тонкие черты лица славянского типа, высокий рост, светлые волосы. Не могу не сказать, что мне нравится этот стереотип, хотя в то же время я считаю его неверным. Красивые женщины встречаются во всех уголках земного шара. Мне бы не хотелось разочаровывать любителей блондинок, но у женщин в России преобладающим цветом волос является каштановый и русый, а светло-золотые волосы чаще встречаются в скандинавских странах.



В Китае считают, что после рождения ребенка женщины в России бросают работу навсегда и полностью посвящают себя семье и домашним делам. Они занимаются только готовкой, полнеют и теряют свою красоту. Но то, что семья продолжает оставаться приоритетом для русских женщин, вовсе не означает, что мы бросаем все остальные занятия. Наоборот, женщины в России много времени посвящают образованию и повышению квалификации.



За границей часто говорят: «С русскими надо держать ухо востро, они опасны». Нас обвиняют в том, что мы ведем охоту на иностранных миллионеров. Откуда взялся этот стереотип? Может быть, мы получим ответ на этот вопрос, спросив у какого-нибудь миллионера-иностранца, почему он хочет жениться на русской девушке, а может быть, и нет. По этому поводу можно лишь сказать, что охотницы (и охотники) за чужим состоянием существовали во все времена и во всем мире, и я уверяю вас, что большинство российских девушек не будут опаливать себе ресницы, чтобы поймать в сети миллионера.



5. Россия — реальный «Винтерфелл»



Зимняя Москва



Когда иностранцы узнают, что я русская, большинство из них спрашивают меня: «Как вы живете там в таком холоде?» или «Вы когда-нибудь надеваете летнюю одежду?» Могу заверить вас, что миф о холодах применителен не ко всем временам года. Россия — страна, растянувшаяся на многие километры на огромном Евразийском континенте, и климат там разный: от жаркого и засушливого на юго-востоке Азии до полярного холода в Сибири. В наиболее густонаселенной климатической зоне — от Москвы до Санкт-Петербурга — влажный континентальный климат, что отражается в относительно низких температурах зимой (от —25°C до —35°C), а летом столбик термометра может подниматься до 25°C и даже достигать 35°C. Можно ли выйти на улицу при 25° ниже нуля? Да. Мы хорошо одеваемся и выходим гулять, кататься на коньках и на лыжах. Если кто-то хочет ощутить настоящий холод, обжигающий кожу, не позволяющий открыть глаза, как в Винтерфелле в известной серии «Игры престолов», советую поехать в город Верхоянск в Сибири — самый холодный населенный пункт на земном шаре, где зимой температура редко поднимается выше —40°C. Самая низкая температура, зафиксированная в этом месте, составила —67,8°C в 1885 году.



6. Русские неприветливы



По мнению иностранных туристов, мы плохо воспитаны, необщительны и враждебно настроены. Позвольте высказать пару аргументов в нашу защиту. В принципе, мы обычно не улыбаемся незнакомцам из вежливости, что со стороны может показаться проявлением недоверчивости. По этой причине, а также из-за того, что многие россияне в возрасте не владеют иностранными языками (молодежь, как правило, учит разные языки), в ряде случаев мы стараемся избегать контактов с иностранцами, так как боимся не понять, что они говорят, а не потому, что мы неприветливы. Но после того, как контакт налажен, русские оказываются очень гостеприимными. Мы любим принимать гостей у себя дома и угощать их всем, что у нас есть.



А вы знаете какие-нибудь стереотипы о России? Знаете, что это — миф это или реальность?



Следует понимать, что Россия — страна площадью 17 миллионов квадратных километров, где живут около 146 миллионов человек более 160 разных национальностей, поэтому нельзя применительно ко всем употреблять термин «русские».



Приезжайте в нашу страну, знакомьтесь с ней и судите о нас сами.



Автор: Юлия Санчес — издатель, лингвист, специалист в области межкультурной коммуникации для Tercera Informacion, Испания, перевод Начнем, возможно, с самого распространенного стереотипа, согласно которому все россияне пьют водку как воду. Действительно, водка является самым традиционным алкогольным напитком в стране, но это вовсе не значит, что все граждане России им злоупотребляют. Многие из моих друзей никогда даже не пробовали водку, и ничего странного в этом нет.По результатам исследования, проведенного компанией IWSR ((International Wine and Spirits Research) в 2014 году, страна с наибольшим потреблением алкоголя в мире — это Китай. На его долю в структуре глобального рынка алкогольных напитков приходится около 27,5%. За ним следуют США с уровнем потребления около 12,5% и Бразилия (5,7%). В этом списке Россия занимает только четвертое место (5,2%), за ней стоит Германия (4,6%). Но эта пугающая статистика вовсе не свидетельствует о том, что напившиеся водки граждане России бродят, шатаясь, по улицам. Чрезмерное употребление крепких алкогольных напитков вовсе не является российской традицией, которая, согласно бытующему мнению, у нас в крови. Это социальная проблема, которая распространена прежде всего среди бедного населения. В 2006 году правительство России ужесточило контроль за употреблением алкогольных напитков, подняв тарифы и ограничив продажу алкоголя. По мнению экспертов, эти меры привели к сокращению употребления алкоголя примерно на треть. Следующая задача государства — сократить к 2023 году среднее употребление алкоголя с 15,76 литра на человека в год до трех.Но следует отметить, что есть другой напиток, который очень любят употреблять россияне. Это чай. Его пьют более 90% жителей России, согласно результатам исследования РосИндекс за 2014 год, проведенного международной исследовательской компанией Synovate Comcon. Мы пьем чай за завтраком, днем, перед едой или так просто, чтобы согреться. Если во многих других странах люди договариваются встретиться с друзьями в баре, чтобы выпить пива или что-нибудь покрепче, в России мы часто договариваемся пойти попить чая. Если вас пригласят в гости в России, можете быть уверены, что вам обязательно предложат чашечку чая.В голливудских фильмах о России часто можно увидеть вооруженных до зубов крепких парней с автоматом Калашникова в руках. Как правило, речь идет о боевиках. Но недавно я смотрела фильм «Очень плохие мамочки» (Bad Moms), который меня сильно рассмешил, помимо прочего, из-за представленного там образа русской матери. «У меня дома 300 пистолетов Калашникова», — признается вышеупомянутая мать на собрании в школе. Хотя создатель известной во всем мире полуавтоматической винтовки AK-47 Михаил Калашников — русский, в наших домах не часто можно увидеть его изобретение.После развала Советского Союза русская мафия достигла апогея своего развития, благодаря неразберихе в эпоху перехода к рыночной экономике. Именно в этот период организованная преступность залезла своими щупальцами во многие области бизнеса, что привело к убийствам, отмыванию денег, шантажу, торговле наркотиками и живым товаром, проституции. По мере становления новой политической системы, большинство представителей преступных группировок оказались за решеткой или были нейтрализованы. Но стереотип о том, что многие мужчины в России живут вне закона, остался у иностранцев. Например, в десятку самых распространенных понятий, с которыми ассоциируется Россия у жителей США, входит коммунизм, КГБ и мафия. Единственные положительные понятия (культура и искусство) были упомянуты в последнюю очередь, согласно результатам социологического опроса, проведенного в 2007 году. В конце прошлого года ряд испанских СМИ опубликовал аудиозапись, где какой-то судья заявляет, что «многие представители российской молодежи входят в мафию». Существование этого стереотипа подтверждается также высказываниями русских иммигрантов, которые делятся своими воспоминаниями в социальных сетях. Например, одна девушка, живущая сейчас в США, рассказывает, что, когда она училась в старшей школе, ее одноклассники отказывались ходить к ней в гости, думая, что ее отец связан с мафией.Образ русской женщины состоит из большого количества положительных и отрицательных клише. Считается, что Россия — родина истинных красавиц. По моему мнению, стереотип о красоте русских женщин возник из-за того, что нам нравится (хотя и не всем) быть женственными: ходить на каблуках, делать макияж. Признанным за границей эталоном женской красоты являются тонкие черты лица славянского типа, высокий рост, светлые волосы. Не могу не сказать, что мне нравится этот стереотип, хотя в то же время я считаю его неверным. Красивые женщины встречаются во всех уголках земного шара. Мне бы не хотелось разочаровывать любителей блондинок, но у женщин в России преобладающим цветом волос является каштановый и русый, а светло-золотые волосы чаще встречаются в скандинавских странах.В Китае считают, что после рождения ребенка женщины в России бросают работу навсегда и полностью посвящают себя семье и домашним делам. Они занимаются только готовкой, полнеют и теряют свою красоту. Но то, что семья продолжает оставаться приоритетом для русских женщин, вовсе не означает, что мы бросаем все остальные занятия. Наоборот, женщины в России много времени посвящают образованию и повышению квалификации.За границей часто говорят: «С русскими надо держать ухо востро, они опасны». Нас обвиняют в том, что мы ведем охоту на иностранных миллионеров. Откуда взялся этот стереотип? Может быть, мы получим ответ на этот вопрос, спросив у какого-нибудь миллионера-иностранца, почему он хочет жениться на русской девушке, а может быть, и нет. По этому поводу можно лишь сказать, что охотницы (и охотники) за чужим состоянием существовали во все времена и во всем мире, и я уверяю вас, что большинство российских девушек не будут опаливать себе ресницы, чтобы поймать в сети миллионера.Когда иностранцы узнают, что я русская, большинство из них спрашивают меня: «Как вы живете там в таком холоде?» или «Вы когда-нибудь надеваете летнюю одежду?» Могу заверить вас, что миф о холодах применителен не ко всем временам года. Россия — страна, растянувшаяся на многие километры на огромном Евразийском континенте, и климат там разный: от жаркого и засушливого на юго-востоке Азии до полярного холода в Сибири. В наиболее густонаселенной климатической зоне — от Москвы до Санкт-Петербурга — влажный континентальный климат, что отражается в относительно низких температурах зимой (от —25°C до —35°C), а летом столбик термометра может подниматься до 25°C и даже достигать 35°C. Можно ли выйти на улицу при 25° ниже нуля? Да. Мы хорошо одеваемся и выходим гулять, кататься на коньках и на лыжах. Если кто-то хочет ощутить настоящий холод, обжигающий кожу, не позволяющий открыть глаза, как в Винтерфелле в известной серии «Игры престолов», советую поехать в город Верхоянск в Сибири — самый холодный населенный пункт на земном шаре, где зимой температура редко поднимается выше —40°C. Самая низкая температура, зафиксированная в этом месте, составила —67,8°C в 1885 году.По мнению иностранных туристов, мы плохо воспитаны, необщительны и враждебно настроены. Позвольте высказать пару аргументов в нашу защиту. В принципе, мы обычно не улыбаемся незнакомцам из вежливости, что со стороны может показаться проявлением недоверчивости. По этой причине, а также из-за того, что многие россияне в возрасте не владеют иностранными языками (молодежь, как правило, учит разные языки), в ряде случаев мы стараемся избегать контактов с иностранцами, так как боимся не понять, что они говорят, а не потому, что мы неприветливы. Но после того, как контакт налажен, русские оказываются очень гостеприимными. Мы любим принимать гостей у себя дома и угощать их всем, что у нас есть.А вы знаете какие-нибудь стереотипы о России? Знаете, что это — миф это или реальность?Следует понимать, что Россия — страна площадью 17 миллионов квадратных километров, где живут около 146 миллионов человек более 160 разных национальностей, поэтому нельзя применительно ко всем употреблять термин «русские».Приезжайте в нашу страну, знакомьтесь с ней и судите о нас сами.Автор: Юлия Санчес — издатель, лингвист, специалист в области межкультурной коммуникации для Tercera Informacion, Испания, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: русские, СМИ, запад География: Россия — статья прочитана 134 раза Комментарии