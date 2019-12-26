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Умерла Галина Волчек
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре. 24 декабря директор «Современника» Игорь Павлов сообщил, что Галину Волчек госпитализировали с воспалением легких в Боткинскую больницу.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького. Вместе с Олегом Ефремовым госпожа Волчек создала театральную студию, которая впоследствии стала театром «Современник». В 1972 году стала главным режиссером этого театра, а в 1989-м — его художественным руководителем. На сцене «Современника» Глаина Волчек поставила свыше 30 спектаклей. Также она снялась более чем в 20 фильмах. Госпожа Волчек в 2014 году получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
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Категории: культура, чп и криминал, в России
Ключевые слова: театр, Современник, худрук, Волчек
География: Россия
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