Бывшей королеве красоты удалили часть черепа 🔊 Воспроизвести Фото © Facebook / Cynthia Martinez



35-летней Синтии Мартинес из штата Делавэр, США, пришлось пережить ужасное событие. Но она пошла на поправку, несмотря на прогнозы врачей, сообщает



Синтия всегда вела здоровый образ жизни, с 14 до 25 лет девушка принимала участие в конкурсах красоты, потом их оценивала. Жизнь шла своим чередом, и ничто не предвещало беды до ноября прошлого года, пишет Daily Mail. В роковой день американка вместе с шестилетним сыном отправилась в гости к друзьям. Но, едва переступив порог, рухнула без чувств. 35-летней Синтии Мартинес из штата Делавэр, США, пришлось пережить ужасное событие. Но она пошла на поправку, несмотря на прогнозы врачей, сообщает ЛАЙФ Синтия всегда вела здоровый образ жизни, с 14 до 25 лет девушка принимала участие в конкурсах красоты, потом их оценивала. Жизнь шла своим чередом, и ничто не предвещало беды до ноября прошлого года, пишет Daily Mail. В роковой день американка вместе с шестилетним сыном отправилась в гости к друзьям. Но, едва переступив порог, рухнула без чувств.



Фото © Facebook / Cynthia Martinez



Но на этом кошмар не закончился. Через несколько дней после операции у американки случился инсульт, который повлёк за собой опухоль мозга. Кроме того, у Синтии диагностировали воспаление лёгких и заражение крови. Из-за инфекции ей пришлось удалить часть черепа, которую потом восстановили с помощью синтетической кости. Сейчас Синтия набирается сил и считает, что чудом осталась жива. Девушка старается позитивно мыслить и благодарит близких за молитвы. Прибывшие на место медики ошибочно предположили, что у девушки передозировка, и вкололи двойную дозу препарата, блокирующего действие опиоидов. Когда Синтию доставили в больницу, она кричала от жуткой головной боли. Тогда врачи обнаружили аневризму сосудов головного мозга и срочно сделали трепанацию черепа, чтобы её удалить.Но на этом кошмар не закончился. Через несколько дней после операции у американки случился инсульт, который повлёк за собой опухоль мозга. Кроме того, у Синтии диагностировали воспаление лёгких и заражение крови. Из-за инфекции ей пришлось удалить часть черепа, которую потом восстановили с помощью синтетической кости. Сейчас Синтия набирается сил и считает, что чудом осталась жива. Девушка старается позитивно мыслить и благодарит близких за молитвы. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: США, операция, звезда, травма — статья прочитана 48 раз Комментарии