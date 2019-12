Загрузка... Владелец китайской лапшичной добавлял в блюда опиум, чтобы вызвать у клиентов зависимость 🔊 Воспроизвести Фото: iStock



Выработать у посетителей привычку ужинать в конкретном ресторане можно разными способами. Предприниматель из Китая, управляющий лапшичной, пошел нетрадиционным путем — он добавлял в еду наркотики. Сейчас он находится под арестом, сообщает



Владельца лапшичной в китайском автономном районе Гуанси арестовали за то, что он добавлял в блюда в качестве «секретного» ингредиента опиум, сообщает World of Buzz со ссылкой на малайзийскую газету Sin Chew Daily. Полицейские взяли у посетителя заведения тест на наркотики, который оказался положительным.



Клиент заявил, что никогда не употреблял наркотические вещества, и вспомнил, что последним, что он ел на тот момент, была лапша в бульоне из улиток в кафе в Гуанси. Полиция направилась в лапшичную и нашла там мешок улиточного порошка, в котором после теста обнаружили наркотики.



Кафе закрыли после конфискации у его владельца 76 г опийного мака. Предприниматель находится под арестом. Во время допроса он признался, что использовал наркотики для развития бизнеса — чтобы клиенты из-за возникшей зависимости возвращались снова и снова.



