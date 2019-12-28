|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Владелец китайской лапшичной добавлял в блюда опиум, чтобы вызвать у клиентов зависимость
Выработать у посетителей привычку ужинать в конкретном ресторане можно разными способами. Предприниматель из Китая, управляющий лапшичной, пошел нетрадиционным путем — он добавлял в еду наркотики. Сейчас он находится под арестом, сообщает INC.
Владельца лапшичной в китайском автономном районе Гуанси арестовали за то, что он добавлял в блюда в качестве «секретного» ингредиента опиум, сообщает World of Buzz со ссылкой на малайзийскую газету Sin Chew Daily. Полицейские взяли у посетителя заведения тест на наркотики, который оказался положительным.
Клиент заявил, что никогда не употреблял наркотические вещества, и вспомнил, что последним, что он ел на тот момент, была лапша в бульоне из улиток в кафе в Гуанси. Полиция направилась в лапшичную и нашла там мешок улиточного порошка, в котором после теста обнаружили наркотики.
Кафе закрыли после конфискации у его владельца 76 г опийного мака. Предприниматель находится под арестом. Во время допроса он признался, что использовал наркотики для развития бизнеса — чтобы клиенты из-за возникшей зависимости возвращались снова и снова.
Владелец заведения также рассказал, что начал выращивать опийный мак около четырех лет назад на участке рядом с домом. Как отмечет издание, дело находится на стадии судебного разбирательства и ожидает дальнейшего расследования.
Загрузка...
incrussia.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал, дом и быт
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|