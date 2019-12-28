Загрузка... В Кемерово прошел самый многочисленный в России парад Дедов Морозов 🔊 Воспроизвести © Фото : музей-заповедник "Томская Писаница"



Парадом по центральным улицам Кемерово прошли 1279 Дедов Морозов во главе с главным волшебником из Великого Устюга, установив рекорд России, сообщает



Парад Дедов Морозов является частью новогодней кампании "В Новый год вместе", стартовавшей в Кузбассе 30 ноября.



Шествие началось в 16.30 местного времени (12.30 мск) от западной трибуны стадиона "Химик". Колонна зимних волшебников прошла по улицам Ноградской, Кирова, Советскому проспекту. Праздничное шествие завершилось на площади Советов.



"Было зафиксировано количество участников рекорда Дедов Морозов 1279, в кафтанах, во всей амуниции, в праздничных костюмах прошедших по центральной площади. Это рекорд (России - ред.), вновь установленный", – сказала журналистам эксперт российской книги рекордов Юлия Пронина. Парадом по центральным улицам Кемерово прошли 1279 Дедов Морозов во главе с главным волшебником из Великого Устюга, установив рекорд России, сообщает РИА Новости Парад Дедов Морозов является частью новогодней кампании "В Новый год вместе", стартовавшей в Кузбассе 30 ноября.Шествие началось в 16.30 местного времени (12.30 мск) от западной трибуны стадиона "Химик". Колонна зимних волшебников прошла по улицам Ноградской, Кирова, Советскому проспекту. Праздничное шествие завершилось на площади Советов."Было зафиксировано количество участников рекорда Дедов Морозов 1279, в кафтанах, во всей амуниции, в праздничных костюмах прошедших по центральной площади. Это рекорд (России - ред.), вновь установленный", – сказала журналистам эксперт российской книги рекордов Юлия Пронина. Дед Мороз из Великого Устюга отметил, что Кузбасс его очень удивил. "Такие замечательные, веселые, дружные", - сказал главный волшебник, уточнив, что мороз в регион привез он.



Для всех кемеровчан и гостей города на площади Советов организована праздничная программа с участием олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, шоу кузбасского Деда Мороза и его помощников, хоккей на валенках, флешмоб "Расскажи стишок", массовые катания на ледовом катке. Работает полевая кухня – всех желающих угощают кашей и горячим чаем. Загрузка... РИА Новости Категории: культура, общество, дом и быт Ключевые слова: праздник, дед мороз, снегурочка, Санта Клаус География: Россия — статья прочитана 75 раз Комментарии