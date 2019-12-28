Загрузка... Накануне Рождества в гостях у президента США побывал Овечкин 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Susan Walsh



Александр Овечкин и его жена Настя провели канун Рождества за праздничным ужином у президента Трампа на его курорте и в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Автор напоминает, что Овечкин основал онлайновую политическую кампанию «Команда Путина» в поддержку российского президента.



Александр Овечкин, капитан хоккейной команды «Вашингтон кэпиталз», обменялся рукопожатием с Трампом и подарил ему белую майку своего клуба с номером 8.



На этой вечеринке Овечкины были вместе с Олегом Кузнецовым, продавцом люксовых автомобилей в городе Бока-Ратон, штат Флорида, и его девушкой. Рождественская вечеринка была закрыта для членов пула репортеров Белого дома.



Трамп дал высокую оценку Овечкину, получившему трофей имени Конна Смайта (Conn Smythe Trophy) как самый ценный игрок (MVP) серии плей-офф кубка Стенли во время торжественной встречи игроков «Кэпиталз» в Белом доме после первой победы столичного клуба в розыгрыше кубка Стенли весной прошлого года. Александр Овечкин, капитан хоккейной команды «Вашингтон кэпиталз», обменялся рукопожатием с Трампом и подарил ему белую майку своего клуба с номером 8.На этой вечеринке Овечкины были вместе с Олегом Кузнецовым, продавцом люксовых автомобилей в городе Бока-Ратон, штат Флорида, и его девушкой. Рождественская вечеринка была закрыта для членов пула репортеров Белого дома.Трамп дал высокую оценку Овечкину, получившему трофей имени Конна Смайта (Conn Smythe Trophy) как самый ценный игрок (MVP) серии плей-офф кубка Стенли во время торжественной встречи игроков «Кэпиталз» в Белом доме после первой победы столичного клуба в розыгрыше кубка Стенли весной прошлого года.



Овечкин в основном избегает разговоров о политике во время своего пребывания в «Кэпиталз», однако является близким другом российского президента Владимира Путина. Кроме того, в 2017 году он основал онлайновую политическую кампанию «Команда Путина» в поддержку российского президента.



«Быть частью такой команды — для меня честь, это похоже на то ощущение, которое испытываешь, когда надеваешь майку сборной России и знаешь, что за тебя болеет вся страна», — написал он на своей странице в Инстаграме, а еще разместил там фото, на котором обнимается с Путиным во время объявления о создании этого движения.



Овечкин также разместил фото, на котором он в ходе выборов 2018 года в России опускает в урну бюллетень. Судя по всему, он отдает свой голос в поддержку Путина, поскольку этот снимок опубликован с хештегом «#Putin Team».



Во время встречи Трампа с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года Трамп подарил Путину майку Овечкина и хоккейную шайбу.



Автор: Джейкоб Богейдж (Jacob Bogage) для The Washington Post, США, перевод «Вас привел к победе особый спортсмен, великий игрок, капитан, капитан команды Алекс Овечкин, — сказал тогда Трамп. — Александр Великий, как его здесь зовут, все свои 13 сезонов в лиге НХЛ провел в клубе „Вашингтон кэпиталз", и его упорный труд, его верность клубу принесли свой результат. Он превзошел всех игроков в лиге. Вот это результат, не правда ли? 64 гола — это как Бейб Рут (Babe Ruth) — Алекс забил больше шайб, чем любой другой игрок в этой лиге… 64 гола, 114 очков, он стал самым ценным игроком в серии плей-офф. Это потрясающий результат. Никакой другой игрок не заслуживал приза Конна Смайта, и я поздравляю тебя, Алекс».Овечкин в основном избегает разговоров о политике во время своего пребывания в «Кэпиталз», однако является близким другом российского президента Владимира Путина. Кроме того, в 2017 году он основал онлайновую политическую кампанию «Команда Путина» в поддержку российского президента.«Быть частью такой команды — для меня честь, это похоже на то ощущение, которое испытываешь, когда надеваешь майку сборной России и знаешь, что за тебя болеет вся страна», — написал он на своей странице в Инстаграме, а еще разместил там фото, на котором обнимается с Путиным во время объявления о создании этого движения.Овечкин также разместил фото, на котором он в ходе выборов 2018 года в России опускает в урну бюллетень. Судя по всему, он отдает свой голос в поддержку Путина, поскольку этот снимок опубликован с хештегом «#Putin Team».Во время встречи Трампа с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года Трамп подарил Путину майку Овечкина и хоккейную шайбу.Автор: Джейкоб Богейдж (Jacob Bogage) для The Washington Post, США, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, спорт, в мире Ключевые слова: рождество, хоккей, Овечкин, НХЛ, Трамп, Белый Дом — статья прочитана 129 раз Комментарии