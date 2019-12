Нетаньяху: Путин сказал, что, если бы я не был премьер-министром, Россия и Израиль воевали бы 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Михаил Климентьев



В интервью накануне праймериз для выбора кандидата на пост главы «Ликуда» Нетаньяху рассказал о тесных отношениях с Путиным, позволивших странам избежать военных столкновений, а также отказался ответить на вопросы о том, будет ли он добиваться иммунитета от судебного преследования.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент России Владимир Путин сказал ему, что, если бы не сложившиеся между ними тесные отношения, их страны оказались бы в состоянии войны.



«Путин сказал мне, что, если бы не наши отношения, мы могли бы оказаться в эпицентре военного столкновения… Только потому, что мы встречаемся каждые несколько месяцев, этого удалось избежать», — заявил Нетаньяху в интервью «Армейскому радио» за день до начала праймериз руководства «Ликуда». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент России Владимир Путин сказал ему, что, если бы не сложившиеся между ними тесные отношения, их страны оказались бы в состоянии войны.«Путин сказал мне, что, если бы не наши отношения, мы могли бы оказаться в эпицентре военного столкновения… Только потому, что мы встречаемся каждые несколько месяцев, этого удалось избежать», — заявил Нетаньяху в интервью «Армейскому радио» за день до начала праймериз руководства «Ликуда».



Израиль нанес по Сирии сотни авиаударов, направленных против поставок оружия «Хезболла» и иранских военных объектов. Рейды координируются с Россией, союзницей Ирана, чтобы избежать столкновений в сирийском небе.



Российское посольство отказалось прокомментировать высказывания, приписываемые господином Нетаньяху Путину.



Во время своего интервью «Армейскому радио» Нетаньяху назвал «абсурдным» решение российского суда заключить гражданку Израиля и США Нааму Иссахар (Naama Issachar) в тюрьму на семь с половиной лет за то, что в транзитной зоне московского аэропорта у нее нашли несколько граммов гашиша. Премьер выразил надежду на то, что Путин помилует ее.



«Я надеюсь, что Путин воспользуется своим правом помилования», — сказал премьер спустя неделю после того, как российский суд отклонил апелляцию об освобождение туристки.



Он также повторил свое обещание обеспечить признание Соединенными Штатами контроля Израиля над поселениями Иорданской долины и Западного берега после мартовских выборов, отметив, что по юридическим причинам не может сделать этот шаг, будучи лидером временного правительства.



Ранее в декабре Нетаньяху сообщил журналистам, что он говорил о своих планах по аннексии Иорданской долины во время встречи в Португалии с госсекретарем США Майком Помпео (Mike Pompeo). Но через два дня помощник госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер (David Schenker) сказал, что во время встречи эта тема вообще не поднималась.



Нетаньяху впервые дал это обещание перед сентябрьскими выборами.



В интервью «Армейскому радио» Нетаньяху уклонился от вопросов о том, будет ли он просить кнессет предоставить ему иммунитет от судебного преследования по трем делам о коррупции, и останется ли он председателем партии «Ликуд» в том случае, если верховный суд решит запретить ему формировать правительство из-за уголовных обвинений против него.



Что касается неприкосновенности, премьер-министр не исключил такой возможности, заявив, что хочет «сохранит тайну» в этом вопросе.



Премьер-министр избегал упоминаний имени своего конкурента на праймериз, которые пройдут 26 декабря, и, когда его спросили, назначит ли он депутата кнессета Гидеона Саара (Gideon Sa'ar) на министерский пост, если последний проиграет в гонке за лидерство, Нетаньяху сказал, что в данный момент он не занимается такими вопросами. Сам Саар позже дал интервью в той же программе «Армейского радио», в ходе которого он заявил, что страна упускает «историческую возможность» из-за Нетаньяху, который дважды не смог сформировать правительство после двух выборов с неубедительным результатом в этом году.



«Тысячи людей в „Ликуде" понимают необходимость перемен, чтобы не допустить смены нынешнего правления правых в марте», — сказал Саар о борьбе за лидерство в «Ликуде».



«У Нетаньяху как у человека есть сильные и слабые стороны. Я считаю, что я буду лучше принимать решения и претворять их в жизнь», — заявил Саар.



«Он не единственный, кто может управлять партией и страной — наша история доказала обратное, — продолжил Саар. — Действительно, только Нетаньяху не может управлять нашей страной. Он не смог этого сделать после двух выборов».



2 марта в Израиле пройдут уже третьи за этот год выборы.



Ожидается, что, Нетаньяху останется лидером «Ликуда».



Редакционная статья The Times of Israel, Израиль, перевод «Мы уже четыре раза были близки к столкновениям — наши самолеты в переполненном воздушном пространстве Сирии почти столкнулись с российскими самолетами», — продолжил премьер, открыто комментируя действия Израиля за его границами.Израиль нанес по Сирии сотни авиаударов, направленных против поставок оружия «Хезболла» и иранских военных объектов. Рейды координируются с Россией, союзницей Ирана, чтобы избежать столкновений в сирийском небе.Российское посольство отказалось прокомментировать высказывания, приписываемые господином Нетаньяху Путину.Во время своего интервью «Армейскому радио» Нетаньяху назвал «абсурдным» решение российского суда заключить гражданку Израиля и США Нааму Иссахар (Naama Issachar) в тюрьму на семь с половиной лет за то, что в транзитной зоне московского аэропорта у нее нашли несколько граммов гашиша. Премьер выразил надежду на то, что Путин помилует ее.«Я надеюсь, что Путин воспользуется своим правом помилования», — сказал премьер спустя неделю после того, как российский суд отклонил апелляцию об освобождение туристки.Он также повторил свое обещание обеспечить признание Соединенными Штатами контроля Израиля над поселениями Иорданской долины и Западного берега после мартовских выборов, отметив, что по юридическим причинам не может сделать этот шаг, будучи лидером временного правительства.Ранее в декабре Нетаньяху сообщил журналистам, что он говорил о своих планах по аннексии Иорданской долины во время встречи в Португалии с госсекретарем США Майком Помпео (Mike Pompeo). Но через два дня помощник госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер (David Schenker) сказал, что во время встречи эта тема вообще не поднималась.Нетаньяху впервые дал это обещание перед сентябрьскими выборами.В интервью «Армейскому радио» Нетаньяху уклонился от вопросов о том, будет ли он просить кнессет предоставить ему иммунитет от судебного преследования по трем делам о коррупции, и останется ли он председателем партии «Ликуд» в том случае, если верховный суд решит запретить ему формировать правительство из-за уголовных обвинений против него.Что касается неприкосновенности, премьер-министр не исключил такой возможности, заявив, что хочет «сохранит тайну» в этом вопросе.Премьер-министр избегал упоминаний имени своего конкурента на праймериз, которые пройдут 26 декабря, и, когда его спросили, назначит ли он депутата кнессета Гидеона Саара (Gideon Sa'ar) на министерский пост, если последний проиграет в гонке за лидерство, Нетаньяху сказал, что в данный момент он не занимается такими вопросами. Сам Саар позже дал интервью в той же программе «Армейского радио», в ходе которого он заявил, что страна упускает «историческую возможность» из-за Нетаньяху, который дважды не смог сформировать правительство после двух выборов с неубедительным результатом в этом году.«Тысячи людей в „Ликуде" понимают необходимость перемен, чтобы не допустить смены нынешнего правления правых в марте», — сказал Саар о борьбе за лидерство в «Ликуде».«У Нетаньяху как у человека есть сильные и слабые стороны. Я считаю, что я буду лучше принимать решения и претворять их в жизнь», — заявил Саар.«Он не единственный, кто может управлять партией и страной — наша история доказала обратное, — продолжил Саар. — Действительно, только Нетаньяху не может управлять нашей страной. Он не смог этого сделать после двух выборов».2 марта в Израиле пройдут уже третьи за этот год выборы.Ожидается, что, Нетаньяху останется лидером «Ликуда».Редакционная статья The Times of Israel, Израиль, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Путин, Израиль, отношения, Нетаньяху — статья прочитана 64 раза Комментарии