Экс-МИД Австрии: ЕС потратил время впустую, не поддержав идеи Путина в 2001 году 🔊 Воспроизвести Фото: Kremlin Pool/Global Look Press



Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, прозвучавшие во время его речи в германском Бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает



В интервью РИА «Новости», посвященном 20-летию Владимира Путина во главе России, Кнайсль призналась, что была сильно впечатлена его речью в Бундестаге вскоре после теракта в США 11 сентября 2001 года.



Тогда Путин акцентировал, что Россия является европейской державой, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Российский лидер призывал отказаться от шаблонов холодной войны и стать равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности. Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, прозвучавшие во время его речи в германском Бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает ВЗГЛЯД В интервью РИА «Новости», посвященном 20-летию Владимира Путина во главе России, Кнайсль призналась, что была сильно впечатлена его речью в Бундестаге вскоре после теракта в США 11 сентября 2001 года.Тогда Путин акцентировал, что Россия является европейской державой, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Российский лидер призывал отказаться от шаблонов холодной войны и стать равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.



«Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время», – заключила Кнайсль.



Напомним, в августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.







Накануне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что при знакомстве с Владимиром Путиным 20 лет назад его поразили высокая эрудированность и энергичность будущего президента России.



В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о принятом 10 лет решении Владимира Путина, которое спасло экономику России.



Кнайсль выразила сожаление, что на планы и идеи Владимира Путина никто не отреагировал должным образом. «Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали», – сказала она.«Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время», – заключила Кнайсль.Напомним, в августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.Накануне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что при знакомстве с Владимиром Путиным 20 лет назад его поразили высокая эрудированность и энергичность будущего президента России.В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о принятом 10 лет решении Владимира Путина, которое спасло экономику России. vz.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Путин, МИД, интервью, Кнайсль, Австория — статья прочитана 119 раз Комментарии