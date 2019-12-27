Эрдоган и Макрон отправят НАТО на свалку истории 🔊 Воспроизвести



Почти месяц назад, 7 ноября, в интервью изданию The Economist, президент Франции Макрон, дал оценку сложившейся внутри североатлантического блока ситуации как «смерть мозга». По мнению Макрона, между США и другими членами НАТО нет координации по стратегическим вопросам, что ставит под угрозу сам смысл существования военно-политического блока, передает



Кроме того, Макрон усомнился в эффективности святая святых – пятой статьи Устава НАТО, гласящей о коллективной обороне, согласно которой «нападение на одного члена альянса является нападением на всех его участников».



По мнению президента Франции, «США всё больше отворачиваются от Европы» и Старому Свету жизненно необходимо проснуться и начинать наращивать мощь, поскольку сейчас он находится «на краю пропасти». Почти месяц назад, 7 ноября, в интервью изданию The Economist, президент Франции Макрон, дал оценку сложившейся внутри североатлантического блока ситуации как «смерть мозга». По мнению Макрона, между США и другими членами НАТО нет координации по стратегическим вопросам, что ставит под угрозу сам смысл существования военно-политического блока, передает МПШ Кроме того, Макрон усомнился в эффективности святая святых – пятой статьи Устава НАТО, гласящей о коллективной обороне, согласно которой «нападение на одного члена альянса является нападением на всех его участников».По мнению президента Франции, «США всё больше отворачиваются от Европы» и Старому Свету жизненно необходимо проснуться и начинать наращивать мощь, поскольку сейчас он находится «на краю пропасти». Макрон также призвал к возобновлению диалога между Евросоюзом и Россией, «несмотря на недоверие со стороны Польши и Прибалтики», диагностировав «закат западного доминирования в мире».



Своё резкое суждение французский лидер обосновал поведением США в Сирии, связанным с выводом войск, о котором союзники почему-то узнают из Твиттера, а также несогласованными действиями Турции.



Обиду Макрона подстегнула вынужденная эвакуация французских и британских коммандос, не способных проводить самостоятельные спецоперации в Сирии без поддержки американского оккупационного контингента. При том, что территория Сирии входила и входит в зону геополитических интересов Франции.



На демарш Макрона последовала немедленная реакция фрау канцлерин Меркель и генсека НАТО Столтенберга, выразивших несогласие со столь резкими заявлениями своего французского союзника.



И вот, когда, казалось бы, поднятая вонь поулеглась, внезапно бомбануло у Эрдогана. Да так мощно, что его отповедь Макрону выглядит не только далекой от дипломатических формулировок. Это не грань фола, а уже за гранью.



29 ноября мировые СМИ распространили заявление турецкого лидера, посоветовавшего Макрону «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное понимание» проблем НАТО может иметь только тот, кто сам пережил смерть мозга.



Позднее зажигание Эрдогана, по-видимому, объясняется приближающейся датой проведения саммита НАТО в Лондоне, придать которому повестку дня, интересную Турции, старается гражданин султан.



Вот уже сутки между Парижем и Анкарой длится дипломатический конфликт, сопровождающийся вызовом на ковёр в МИД Франции турецкого посла.



Оставив в стороне дипломатические разборки конфликтующих сторон, попробуем разобраться: что стало причиной столь резкого обострения отношений между Турцией и Францией.



Как уже говорилось выше, причиной негодования Макрона, вылившегося в приговор дальнейшему существованию НАТО, стали несогласованные с союзниками действия США и Турции на севере Сирии. Фактически, президент Франции обвиняет Вашингтон и Анкару в «сепаратных договорённостях». Или, по крайней мере, в «сепаратных действиях».



Из открытых источников можно узнать, что Макрон, располагая соответствующей информацией, вёл телефонные переговоры с Трампом и Эрдоганом, пытаясь остановить наступление турецких войск, начатое 9 октября этого года, обеспокоившись восстановлением влияния ИГИЛ на севере Сирии.



Однако, проведённый Трампом финт ушами, выразившемся в смене позиций на курдском направлении, вывел Макрона на «линию огня». Анкара, устами главы МИД Турции Чавушоглу, заявила, что «Макрон намерен создать в Сирии террористическое курдское государство, но проводимая Турцией операция «Источник мира» вызвала у него разочарование».



Курды, против которых направлены боевые действия Анкары в Сирии, не отрицают, что США и Франция проводили совместные мероприятия для объединения двух противоборствующих курдских партий, в надежде создать единое административное курдское образование на севере Сирии.



По мнению некоторых наблюдателей, Макрона вывели из себя рушащиеся планы по единоличному контролю над Демократическими силами Сирии после ухода американцев, с обнулением турецкого влияния.



Эрдоган видит в этих планах угрозу национальной безопасности, поскольку, как считают в Анкаре, все эти заигрывания с курдами непременно приведут к нарушению территориальной целостности Турции и созданию Большого Курдистана.



В Анкаре опасаются, что в Париже возобладали «неоголлистские настроения» и французы намерены вклиниться между Вашингтоном и Анкарой в зоне сирийского конфликта. Кроме того, окружение Макрона больше других галдело по поводу покупки Турцией ЗРК С-400 у России, заявляя, что в Вашингтоне, несмотря на протесты, «реально мало сделали для предотвращения этой сделки».



В общем, чертовски самостоятельного Эрдогана стал сильно раздражать стремящийся стать чертовски самостоятельным Макрон, игнорирующий интересы Анкары и ополчившийся на НАТО.



Надо сказать, что вспыхнувший накануне лондонского саммита НАТО скандал вокруг заявлений Макрона, довольно ловко и вовремя организован Эрдоганом. Хитроумный султан подсунул для атаки союзникам по НАТО призрак выхода Франции из Североатлантического альянса, как это было сделано во время президентства Шарля де Голля. И если этот трюк удастся, у Анкары будут развязаны руки на севере Сирии. Во всяком случае, у неё не будет конкурентов из числа союзников в зоне её жизненных интересов. Пусть на какое-то время, но за отведённый срок Турция постарается укрепить свои позиции в своей оккупационной зоне.



Видимо, в Анкаре считают, что национальная безопасность оправдывает любую грубость в адрес союзника и конкурента.



Скорее всего, в конце концов в Париже проглотят оскорбление. Как ни крути, Турция – один из ключевых членов НАТО, обладающий самой большой и боеспособной армией среди членов блока, да ещё, Европа поставлена в унизительную зависимость от Анкары, спекулирующей на проблеме мигрантов. И, как показывает практика, США и европейские союзники по НАТО не прочь решить свои проблемы в Сирии руками турецких солдат.



Сам по себе скандал и раздрай в почтенном семействе «стражей европейской демократии» – настоящий подарок. НАТО необходимо расшатывать изнутри, чтобы окончательно разрушить и отправить альянс на свалку истории, как агрессивный анахронизм времён холодной войны. Пожелаем же Макрону и Эрдогану дальнейших успехов в этом захватывающем деле!



Автор Александр Ростовцев, издание "ПолитНавигатор" mpsh.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Эрдоган, Макрон, развал — статья прочитана 154 раза Комментарии