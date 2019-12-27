Немцы больше опасаются Трампа, чем Путина 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Craig Ruttle



Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу DPA, именно президента США немцы считают наибольшей угрозой миру во всем мире. Как сообщает Bild, Дональда Трампа опасаются больше, чем Ким Чен Ына и Владимира Путина.



Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу немецкого новостного агентства DPA, именно президента США немцы считают наибольшей угрозой миру во всем мире.



Как сообщает Bild, Дональда Трампа опасаются больше, чем северокорейского лидера Ким Чен Ына, религиозного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, главу Китая Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.



Имя Трампа назвали 41% опрошенных. Ким Чен Ына боятся 17%, Путина и Хаменеи — по 8%, а китайского лидера — 7%.



В прошлом году картина была похожей: величайшей угрозой немцы тоже сочли Дональда Трампа.



Оригинал новости Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу немецкого новостного агентства DPA, именно президента США немцы считают наибольшей угрозой миру во всем мире.Как сообщает Bild, Дональда Трампа опасаются больше, чем северокорейского лидера Ким Чен Ына, религиозного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, главу Китая Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.Имя Трампа назвали 41% опрошенных. Ким Чен Ына боятся 17%, Путина и Хаменеи — по 8%, а китайского лидера — 7%.В прошлом году картина была похожей: величайшей угрозой немцы тоже сочли Дональда Трампа. inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Германия, Путин, опрос, Трамп, симпатии — статья прочитана 174 раза Комментарии