Прибалтийских сестриц переехал первый поезд по Крымскому мосту 🔊 Воспроизвести Главы МИД стран Балтии одновременно «осудили» железнодорожное сообщение России с полуостровом



На фото: поезд «Таврия» во время прибытия из Москвы на железнодорожный вокзал Симферополя (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)



Словно по заказу министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы одновременно выступили с осуждением открытия железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Крымскому мосту через Керченский пролив. 25 декабря в Севастополь прибыл первый российский пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга. Осуждение прозвучало, можно сказать, в хоре.



«Железнодорожное сообщение Керченского пролива, соединяющее Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», — написал в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Министр заявил, что Россия стремится изолировать Крым еще больше. Словно по заказу министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы одновременно выступили с осуждением открытия железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Крымскому мосту через Керченский пролив. 25 декабря в Севастополь прибыл первый российский пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга. Осуждение прозвучало, можно сказать, в хоре.«Железнодорожное сообщение Керченского пролива, соединяющее Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», — написал в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Министр заявил, что Россия стремится изолировать Крым еще больше.



Тогда казалось, что это не имеет значения. Это как Сталин передал Клайпеду, освобожденную советскими войсками от гитлеровцев, Литовской ССР, или как передал Вильнюсский край и Вильнюс в 1939 году Литовской Республике в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, планируя ее вхождение в состав СССР. Но литовцы, как показала история, стремились обрести независимость и вернуться в «европейскую семью», назвав в 1990 году весь советский период оккупацией. Так и крымчане, как показал референдум, стремились вернуться в Россию, особенно на фоне националистического угара в Киеве, намерения запретить русский язык. Поэтому несостоятельны утверждения европейских политиков о том, что Украина дождется возвращения Крыма, как страны Балтии дождались возвращения в Европу. Они либо не понимают реальных настроений в Крыму, либо занимаются манипуляциями. Крым вернулся в состав России, как страны Балтии — в Европу. Крымчане так же массово радовались итогам референдума 16 марта, как радовались литовцы, латыши и эстонцы в основной массе возвращению независимости. Такое массовое торжество не организуешь как театральное действо. И так же радовались на днях, встречая первый поезд по Крымскому мосту…



Так что главы МИД стран Балтии, критикуя поезд в Крым, отражают интересы кого угодно, только не крымчан. А, ну да, прозападной украинской элиты, взявшей власть в 2014 году.



«Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил министр иностранных дел Эстонии. При чем тут Таллин? Другое дело — сам Киев. Тамошняя власть признана, в том числе и Кремлем. Имеет право. Находящаяся в столице Украины прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное дело по факту пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург — Симферополь» государственной границы Украины через Керченский мост. Но придется постоянно открывать уголовное производство, так как, судя по сообщениям, по железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут отправляться пассажирские поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. А между Москвой и Симферополем пустят вообще двухэтажный поезд из 14 купейных и спальных вагонов.



Напомним: железнодорожное движение по Крымскому мосту открыл 23 декабря Владимир Путин. Против президента России заводить уголовное дело не рискнули.



С Рейнсалу абсолютно согласен министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который в том же Twitter описал свое состояние после новости о поезде в Крым: «Строительство железной дороги Керченского моста между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем это нарушение международного права. Никогда не признаем незаконную аннексию Крыма».



То же самое и в том же Twitter заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич: «Латвия осуждает строительство железнодорожных путей на Керченском мосту между материковой частью России и незаконно оккупированным Россией Крымом как вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины. Крым — это Украина».



Все эти писания повторяют заявление внешнеполитической службы Европейского союза после открытия железнодорожного сообщения Владимиром Путиным 23 декабря. В ЕС утверждают, будто Россия сделала очередной шаг «к изоляции Крыма от Украины». И вопреки реальной практике эксплуатации Крымского моста подчеркнули: «Этот мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря, что противоречит международному праву».



Казалось бы, для ЕС вполне достаточно этого заявления, как позиции, по крайней мере, внешнеполитической службы Европейского союза, которую можно обобщать на все сообщество. Но страны Балтии и примкнувшие к ним Польша и Румыния упустили шанс промолчать. Опять-таки в том же Twitter (он что, стал официальным источником информации МИД стран ЕС?) польское внешнеполитическое ведомство заявило, что «Москва вновь подтверждает адекватность твёрдой реакции ЕС, в том числе наложенных санкций. Польша не признает незаконную аннексию Крыма». А румынский МИД там же отписал, что открытием железнодорожной части Крымского моста Россия продолжает нарушать международное право. «Румыния подтверждает свою поддержку Украины, ее суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении из Бухареста.



Промолчать следовало бы, как кажется, не потому, что старшие товарищи из Брюсселя уже изложили свою точку зрения. Дело в другом. В радужных снах многих деятелей Запада — явление во власть в России нынешней либеральной оппозиции. Коммунистов они боятся, а те точно не отдадут Крым Украине, а точнее, базе США. Но вот какое недоразумение. Если бы фантастический этот сон сбылся, то есть к власти в России снова прорвались бы либералы, псевдодемократы, то Украина все равно не получила бы Крым. Алексей Навальный, например, сказал однажды в интервью «Эху Москвы»: «Реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».



А Михаил Ходорковский вообще не витиеват, так ответил на вопрос о том, вернет ли он Крым Украине, если станет президентом России: «Отвечаю прямо: я — нет».



Да, им известны настроения россиян, в том числе жителей Крыма.



Источник: svpressa.ru Как раз наоборот, впрочем, оценка зависит от взгляда. Россия стремится воссоединить Крым со всей страной физически. Политически это было сделано 16 марта 2014 года: Крым вошел в состав России по результатам прошедшего в этот день референдума о его статусе. История исправила волюнтаристское решение Никиты Хрущева, по которому Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году в рамках празднования 300-летия Переяславской рады.Тогда казалось, что это не имеет значения. Это как Сталин передал Клайпеду, освобожденную советскими войсками от гитлеровцев, Литовской ССР, или как передал Вильнюсский край и Вильнюс в 1939 году Литовской Республике в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, планируя ее вхождение в состав СССР. Но литовцы, как показала история, стремились обрести независимость и вернуться в «европейскую семью», назвав в 1990 году весь советский период оккупацией. Так и крымчане, как показал референдум, стремились вернуться в Россию, особенно на фоне националистического угара в Киеве, намерения запретить русский язык. Поэтому несостоятельны утверждения европейских политиков о том, что Украина дождется возвращения Крыма, как страны Балтии дождались возвращения в Европу. Они либо не понимают реальных настроений в Крыму, либо занимаются манипуляциями. Крым вернулся в состав России, как страны Балтии — в Европу. Крымчане так же массово радовались итогам референдума 16 марта, как радовались литовцы, латыши и эстонцы в основной массе возвращению независимости. Такое массовое торжество не организуешь как театральное действо. И так же радовались на днях, встречая первый поезд по Крымскому мосту…Так что главы МИД стран Балтии, критикуя поезд в Крым, отражают интересы кого угодно, только не крымчан. А, ну да, прозападной украинской элиты, взявшей власть в 2014 году.«Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил министр иностранных дел Эстонии. При чем тут Таллин? Другое дело — сам Киев. Тамошняя власть признана, в том числе и Кремлем. Имеет право. Находящаяся в столице Украины прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное дело по факту пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург — Симферополь» государственной границы Украины через Керченский мост. Но придется постоянно открывать уголовное производство, так как, судя по сообщениям, по железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут отправляться пассажирские поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. А между Москвой и Симферополем пустят вообще двухэтажный поезд из 14 купейных и спальных вагонов.Напомним: железнодорожное движение по Крымскому мосту открыл 23 декабря Владимир Путин. Против президента России заводить уголовное дело не рискнули.С Рейнсалу абсолютно согласен министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который в том же Twitter описал свое состояние после новости о поезде в Крым: «Строительство железной дороги Керченского моста между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем это нарушение международного права. Никогда не признаем незаконную аннексию Крыма».То же самое и в том же Twitter заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич: «Латвия осуждает строительство железнодорожных путей на Керченском мосту между материковой частью России и незаконно оккупированным Россией Крымом как вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины. Крым — это Украина».Все эти писания повторяют заявление внешнеполитической службы Европейского союза после открытия железнодорожного сообщения Владимиром Путиным 23 декабря. В ЕС утверждают, будто Россия сделала очередной шаг «к изоляции Крыма от Украины». И вопреки реальной практике эксплуатации Крымского моста подчеркнули: «Этот мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря, что противоречит международному праву».Казалось бы, для ЕС вполне достаточно этого заявления, как позиции, по крайней мере, внешнеполитической службы Европейского союза, которую можно обобщать на все сообщество. Но страны Балтии и примкнувшие к ним Польша и Румыния упустили шанс промолчать. Опять-таки в том же Twitter (он что, стал официальным источником информации МИД стран ЕС?) польское внешнеполитическое ведомство заявило, что «Москва вновь подтверждает адекватность твёрдой реакции ЕС, в том числе наложенных санкций. Польша не признает незаконную аннексию Крыма». А румынский МИД там же отписал, что открытием железнодорожной части Крымского моста Россия продолжает нарушать международное право. «Румыния подтверждает свою поддержку Украины, ее суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении из Бухареста.Промолчать следовало бы, как кажется, не потому, что старшие товарищи из Брюсселя уже изложили свою точку зрения. Дело в другом. В радужных снах многих деятелей Запада — явление во власть в России нынешней либеральной оппозиции. Коммунистов они боятся, а те точно не отдадут Крым Украине, а точнее, базе США. Но вот какое недоразумение. Если бы фантастический этот сон сбылся, то есть к власти в России снова прорвались бы либералы, псевдодемократы, то Украина все равно не получила бы Крым. Алексей Навальный, например, сказал однажды в интервью «Эху Москвы»: «Реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».А Михаил Ходорковский вообще не витиеват, так ответил на вопрос о том, вернет ли он Крым Украине, если станет президентом России: «Отвечаю прямо: я — нет».Да, им известны настроения россиян, в том числе жителей Крыма. Категории: политика, в мире Ключевые слова: Крымский мост — статья прочитана 153 раза Комментарии