Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ в России 🔊 Воспроизвести © EPA/JAVIER ETXEZARRETA



Россия примет симметричные меры в отношении британских СМИ в ответ на действия Лондона против российских журналистов. Об этом сообщил в четверг



"За действиями эстонских властей по преследованию "Спутника" стоят британские кураторы", - заявил собеседник агентства. По его словам, в последнее время британские власти предприняли ряд агрессивных действий против российских СМИ. В частности, они вынудили покинуть Лондон собкора российского издания, отказывают в допуске на мероприятия ряду российских корреспондентов, намеренно создают сложности для их работы, а также не выдали визу для работы российского журналиста в Британии. Все это будет принято во внимание для для принятия симметричных мер в ближайшее время. Россия примет симметричные меры в отношении британских СМИ в ответ на действия Лондона против российских журналистов. Об этом сообщил в четверг ТАСС высокопоставленный источник в Москве."За действиями эстонских властей по преследованию "Спутника" стоят британские кураторы", - заявил собеседник агентства. По его словам, в последнее время британские власти предприняли ряд агрессивных действий против российских СМИ. В частности, они вынудили покинуть Лондон собкора российского издания, отказывают в допуске на мероприятия ряду российских корреспондентов, намеренно создают сложности для их работы, а также не выдали визу для работы российского журналиста в Британии. Все это будет принято во внимание для для принятия симметричных мер в ближайшее время. Ситуация вокруг эстонского бюро информагентства "Спутник" обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня", которому принадлежит "Спутник", позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам "Спутника" уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.



Как сообщил 19 ноября источник ТАСС в Москве, в 2019 году Великобритания без объяснения причин не выдала визы нескольким российским журналистам. В диппредставительстве страны в Москве отказались комментировать эту информацию, отметив, что в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года 99% заявлений российских граждан на британскую визу были одобрены. ТАСС Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, информация, СМИ, противодействие, фейки, искажение — статья прочитана 108 раз Комментарии