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В Кремле рассчитывают на скорое завершение работ по Северному потоку — 2

Фото © AP Photo / Dmitry Lovetsky


Строительство российского газопровода вышло на финишную прямую. При этом США на днях ввели санкции против проекта, пишет ЛАЙФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков побеседовал с журналистами о возможных сроках завершения строительства "Северного потока — 2".

— Есть определённые мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе, — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства не уточнил сроки, но отметил, что "чем раньше, тем лучше".

Напомним, ранее в США был принят закон о военном бюджете страны, который включал в себя санкции против российского газопровода "Северный поток — 2". В этой связи швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Власти США потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции. Эксперт назвал страны, которые могут помочь России достроить "Северный поток — 2".
life.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, санкции, СП-2
География: Россия
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добавлена сегодня, 27 декабря, 09:00

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