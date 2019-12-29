Выдающийся учёный эпохи Возрождения 🔊 Воспроизвести Если и можно считать кого-то отцом анатомии, то, безусловно, Везалия. Это естествоиспытатель, творец и основоположник современной анатомии. Он начал одним из первых изучать организм человека путем вскрытий. Именно от него берут начало все позднейшие достижения в анатомии.



Андреас Везалий (Andries van Wesel) родился 31 декабря 1514 года в Брюсселе. Учёными медиками были несколько поколений его семьи. Прапрадед Андреаса, Петр, был ректором и профессором Лувенского университета, врачом самого императора Максимилиана. Будучи библиофилом и увлекаясь трактатами по медицине, он не жалел средств на приобретение рукописей, потратив на них часть своего состояния. Петр написал комментарий к четвертой книге Авиценны, великого восточного энциклопедиста. Книга называется "Канон врачебной науки". Прадед Андреаса, Джон, также был преподавателем. Он работал в университете Лувена, где читал лекции по математике, а также был врачом. Эверард, сын Джона и дед Андреаса, также пошел по стопам отца, реализовавшись в медицине. Андреас, отец Андреаса Везалия, служил аптекарем у тетки Карла V, принцессы Маргариты. Франциск, младший брат Андреаса, также увлекался медициной и стал врачом. Андреас Везалий (Andries van Wesel) родился 31 декабря 1514 года в Брюсселе. Учёными медиками были несколько поколений его семьи. Прапрадед Андреаса, Петр, был ректором и профессором Лувенского университета, врачом самого императора Максимилиана. Будучи библиофилом и увлекаясь трактатами по медицине, он не жалел средств на приобретение рукописей, потратив на них часть своего состояния. Петр написал комментарий к четвертой книге Авиценны, великого восточного энциклопедиста. Книга называется "Канон врачебной науки". Прадед Андреаса, Джон, также был преподавателем. Он работал в университете Лувена, где читал лекции по математике, а также был врачом. Эверард, сын Джона и дед Андреаса, также пошел по стопам отца, реализовавшись в медицине. Андреас, отец Андреаса Везалия, служил аптекарем у тетки Карла V, принцессы Маргариты. Франциск, младший брат Андреаса, также увлекался медициной и стал врачом.







С каждым годом всё больше проявлялся страстный интерес Везалия к изучению медицины, к анатомическим исследованиям. В свободное от учения время он у себя дома тщательно препарировал тела животных: мышей, кошек, собак, изучая строение их организма.



Николай Флорен, друг отца и придворный врач, порекомендовал юноше отправиться в Париж для обучения медицине. Позднее, в 1539 г., Андреас посвятил этому человеку труд "Послание о кровопускании", в котором назвал его вторым отцом. Итак, Везалий в 1533 году едет в Париж изучать медицину. Он занимается здесь анатомией в течение 3-4-х лет, слушает лекции врача из Италии Гвидо-Гвиди, более известного как Жак Дюбуа или Сильвий, который одним из первых принялся исследовать анатомическое строение брюшины, полых вен и др. на человеческих трупах. Сильвий блестяще читал лекции. Везалий также слушал Фернеля, которого называли лучшим врачом Европы. Однако Андреас не ограничивался лекциями этих двух медиков. Он обучался также у Иоганна Гюнтера, который преподавал в Париже хирургию и анатомию. Ранее он читал лекции по греческому языку в Лувенском университете, после чего переехал в Париж (в 1527 году), где занимался анатомией. У Везалия установились с Гюнтером сердечные отношения.



Везалий задаёт на лекциях вопросы, которые свидетельствуют о его сомнениях в правоте учения Галена. Гален — непререкаемый авторитет, его учение следует принимать без всяких оговорок, а Везалий доверяет больше своим глазам, чем трудам Галена. Везалий исправил свыше 200 ошибок канонизированного античного автора. Также исправил ошибку Аристотеля о том, что мужчина имеет 32 зуба, а женщина 38. Классифицировал зубы на резцы, клыки и моляры.



Учёный справедливо считал анатомию основой медицинских знаний, и целью его жизни стало стремление возродить опыт далёкого прошлого, развить и усовершенствовать метод изучения анатомии человека. Три года провёл Везалий в университете, а потом обстоятельства сложились так, что он должен был покинуть Париж и снова отправиться в Лувен.



«Думающий скелет» из книги Везалия



Андреас Везалий спорил с Дривером, преподавателем Лувенского университета, о том, как следует производить кровопускание. Два противоположных мнения сложились по этому вопросу. Гален и Гиппократ учили, что кровопускание следует осуществлять со стороны больного органа. Авиценна и арабы считали, что это нужно делать с противоположной стороны. Дривер поддерживал Авицену, а Андреас – Галена и Гиппократа. Дривер был возмущен дерзостью юного врача. Однако тот резко ответил ему. После этого Дривер стал относиться к Везалию с неприязнью. Андреас почувствовал, что ему трудно будет продолжать работать в Лувене.



Обложка труда "О строении человеческого тела"



Везалий отправился в Венецианскую республику. Он был привлечен возможностью некоторой свободы для своих анатомических занятий. Основанный в 1222 г. университет в Падуе в 1440 г. стал подвластен Венеции. Самой знаменитой школой медиков в Европе стал его медицинский факультет.



Падуя встретила благосклонно такого многообещающего ученого, как Андреас Везалий, основные заслуги которого были известны его профессорам.



5 декабря 1537 г. Падуанский университет присудил Везалию на торжественном собрании докторскую степень, с высшим отличием. А после демонстрации Андреасом вскрытия он был назначен профессором хирургии. В обязанности Везалия отныне входило преподавание анатомии.







В 1538 г. Везалий опубликовал анатомические таблицы. Они представляли собой шесть листов рисунков. Гравюры были сделаны С. Калькаром, учеником Тициана. Первое издание таблиц сохранилось в библиотеках мира в считанном числе экземпляров. Переиздание таблиц в 1874 г. в Англии и в 1920 г. в Германии и подробные комментарии к ним Зингера и Робина (1946) позволили познакомиться с ними широкому кругу читателей.



В этом же году Везалий переиздал труды Галена. Спустя год появилось и его собственное сочинение – "Письма о кровопускании". Андреас Везалий, работая над изданием трудов предшественников, убедился в том, что строение тела человека они описывали, основываясь на вскрытии животных. Таким образом передавались ошибочные сведения, которые были узаконены традицией и временем. Изучая путем вскрытий человеческий организм, Везалий накопил факты, которые смело противопоставил общепризнанным канонам.







Вскоре он стал самым выдающимся анатомом своего времени. Свои открытия в области строения человеческого организма представил в книге "О строении человеческого тела" (1543). В книге содержится тщательное исследование органов и всего устройства человеческого тела. Текст книги сопровождался 250 рисунками художника Яна Стефана ван Калькара, постоянного иллюстратора книг Везалия. Публикация такой книги стала возможной благодаря многим достижениям эпохи Возрождения, включая открытия в изобразительных искусствах, а также изобретения в технике книгопечатания. Благодаря последним, иллюстрации в книге превосходят точностью и тонкостью линий всё, что было прежде.



В «Строении» исправлены грубые ошибки Галена, включая идею, согласно которой печень, а не сердце, является центром кровеносной системы. Однако, Везалий всё же остался верным некоторым из ошибочных представлений Галена, например, он тоже считал разными жидкостями венозную и артериальную кровь (ошибка эта была исправлена Уильямом Гарвеем в его сочинении «О венозных клапанах» в 1628 году).











Труд Везалия взволновал умы учёных. Смелость его научной мысли была настолько необычна, что наряду с оценившими его открытия последователями у него появилось много врагов. Немало горя и разочарования испытал великий учёный, когда его покидали даже ученики. Знаменитый Сильвиус Якобус, учитель Везалия, назвал его «Везанус», что означает — безумный. Он выступил против него с резким памфлетом, который назвал «Защита против клеветы на анатомические работы Гиппократа и Галена со стороны некоего безумца».











Вскрыв десятки трупов, тщательно изучив скелет человека, Везалий пришёл к убеждению, что мнение, будто у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин, совершенно неверно. Но такое убеждение выходило за рамки медицинской науки. Оно затрагивало церковное вероучение. Не посчитался Везалий и с другим утверждением церковников. В его времена сохранялась вера в то, что в скелете человека есть косточка, которая не горит в огне, неуничтожима. В ней-то якобы и заложена таинственная сила, с помощью которой человек воскреснет в день страшного суда, чтобы предстать перед господом богом. И хотя косточку эту никто не видел, её описывали в научных трудах, в её существовании не сомневались. Везалий же, описавший строение человеческого тела, прямо заявил, что, исследуя скелет человека, он не обнаружил таинственной косточки.















Ему было горько расставаться с Падуей, с университетом, прерывать свою работу, исследования. Но иного выхода он не видел.



Семитомник Везалия







Двор императора находился в то время в Брюсселе. Карлу служил ещё отец Везалия. Конечно, в Брюсселе у него не будет кафедры, он не сможет заниматься со студентами. Но зато императорский двор послужит для него надёжным укрытием от преследований церкви, оставляя возможность заниматься анатомией. Таким образом, место придворного лекаря, хотя оно было и не по душе Везалию, имело свои преимущества.







И всё-таки трудно было найти более неподходящую должность для Везалия. Он был учёным, исследователем. Теперь же ему надо было усваивать весьма далёкие от науки принципы, умение угождать своим знатным пациентам, улавливать их мысли, участвовать во всех придворных церемониях.



Церковь считала вскрытие трупов людей кощунством. Чтобы изучить скелет человека, Везалий по ночам похищал кости на кладбищах, где голодные собаки разрывали могилы. Рискуя жизнью, он снимал с виселицы трупы казнённых преступников и уносил их домой, чтобы заниматься исследованиями.



В своём стремлении показать истинную природу человеческого тела Везалий был неутомим. Он добился согласия врачей и судей на проведение своих опытов и демонстраций вскрытий. Число слушателей на его лекциях доходило до 500 человек. Лекции и демонстрации Везалия посещали студенты--итальянцы, французы, немцы, англичане, швейцарцы, чехи, поляки, и представители других народов Европы. Возвращаясь на родину, они привозили с собой новые идеи и методы изучения анатомии и медицины, пропагандировали их.



В России еще в XVII веке популярность везалиевской анатомии побудила Епифания Славинецкого перевести книгу Везалия на русский язык для использования её в преподавании анатомии на занятиях в лекарской школе при Аптекарском приказе и в славяно-греко-латинской академии в Москве. А в XVIII веке русский юноша Константин Щепин, восхищенный былой славой знаменитого университета, пешком добрался до Падуи и вступил в студенческую корпорацию.



Везалий опроверг устаревшие взгляды Галена на строение сердца и механизм кровообращения, что критически было воспринято современниками.



Он мечтал вновь вернуться на научную кафедру. Но реально Везалий даже помышлять не мог о том, чтобы оставить Брюссель и перебраться в иное место, где смог бы заняться работой по душе. Стоило ему оставить императорский двор, как инквизиция вновь проявила бы к нему интерес. Вот почему в самые тоскливые минуты жизни Везалий убеждал себя в том, что надо примириться с обстоятельствами.



Но вот пришёл конец пребыванию Везалия при императорском дворе. Его покровитель Карл V отрёкся от престола, удалился в монастырь и вскоре умер. На престол вступил его сын испанский король Филипп II — желчный и злой человек. Он не любил Везалия и открыто выказал ему свою неприязнь. Когда Филипп II со своим двором в 1559 году перебрался из Брюсселя в Мадрид, медик последовал за ним. Этим поспешили воспользоваться многочисленные завистники и недруги придворного лекаря. Отношение нового императора к Везалию ухудшилось ещё более. Он сделал попытку вырваться из-под власти нового императора, обратился с просьбой отпустить его в Италию. Но своенравный Филипп категорически воспротивился этому.



При Филиппе суровые запреты церкви анатомировать трупы вновь коснулись Везалия. Нарушить их значило вступить в открытый конфликт с церковью. Везалий с горечью писал об этом времени: «Я не мог прикоснуться рукой даже к сухому черепу и тем менее возможности я имел производить вскрытия».



Но как ни старался Везалий не давать повода церкви для каких бы то ни было обвинений, это оказалось не в его силах. На Везалия вновь полились потоки клеветы. В довершение всего ему было предъявлено ложное обвинение в том, что он анатомировал живого человека, у которого сокращалось сердце. Инквизиция приговорила Везалия к смертной казни. Только по указанию короля казнь заменили паломничеством в Палестину для искупления грехов. Придворный медик Андрей Везалий должен был во искупление грехов своих отправиться на поклонение в «святые места» к Гробу Господню. В то время это было трудное и опасное путешествие.



В 1564 году Везалий с женой и дочерью покинул Мадрид. Оставив семью в Брюсселе, он один отправился в далёкий путь. По дороге в Иерусалим учёный остановился в любимой им Венеции, где он провёл лучшие годы своей творческой жизни.



На обратном пути корабль, на котором он плыл, на входе в Коринфский пролив потерпел крушение. По некоторым сведениям Везалий был выброшен на берег греческого острова Занте, где и умер 15 октября 1564 года. На этом покрытом соснами уединенном острове был похоронен Андреас Везалий.



Место его погребения неизвестно. Лучшим памятником Везалию служит его великий труд о строении человеческого тела.



Однажды он сказал:



- Наука о строении человеческого тела является самой достойной для человека областью познания и заслуживает чрезвычайного одобрения; наиболее выдающимися и в деяниях своих, и в занятиях философскими дисциплинами мужам Рима было угодно посвящать ей все свои силы.



- Вечны лишь творения разума, прочее – удел смерти.



- Я не привык говорить что-либо с уверенностью после одного или двух наблюдений.



- Невозможно, чтобы тебе, которого так привлекает познание мира, не доставило удовольствия рассмотрение строения совершеннейшего из всех созданий (человека), чтобы ты не восхищался этим преемником и орудием бессмертной души, которое не без основания именовалось у древних малым миром, так как он [микрокосм] во многих отношениях соответствует Вселенной.



- Я не мог бы сделать ничего более полезного, чем дать новое описание всего человеческого тела, чью анатомию никто не понимал, поскольку Гален, несмотря на все множество его трудов, сообщил об этом крайне мало, и я не знаю, каким еще образом я мог бы донести результаты своих исследований до моих студентов.



Рассказывают, что…



* Портретную гравюру Везалия, занятого анатомированием руки, исполнил нидерландский художник Ян Стефан ван Калькар (1499 — ок. 1550). Любопытно, что есть ещё один портрет Везалия в Эрмитаже (Петербург) того же художника, но исполнен масляными красками. Портрет приобрели в Париже из собрания Бодуэнав 1781 году. Его приписывали то неизвестному художнику XVI века, то перу Моретто да Брешиа. Последняя атрибуция — работа Джованни да Калькара (итальянизированная фамилия художника, ученика Тициана, долго жившего в Италии и умершего в Неаполе).



В честь Андреаса Везалия в 1970 г. назван кратер на Луне. Изображён на почтовых марках Бельгии 1942 и 1964 года, Венгрии 1989 года и современных марках Чешской республики. 7 января 2015 года по каналу «365 дней ТВ» был показан фильм, в котором подробно рассказали о трудах и достижениях Везалия.



* Был ли Везалий в действительности лечащим врачом и в частности хирургом? Конечно, он был врачом и, вероятно, владел необходимой хирургической техникой. О его деятельности как клинициста сохранилось мало сведений. Своё отношение к медиц ине, к проблемам лечения больных Везалий раскрыл в предисловии к руководству по анатомии. Кроме этого, он касался клинических проблем в статьях о венесекции и о применении отвара хинного корня.



* С особым ста¬ранием Везалий трудился над изготовлением скелета человека. Этот скелет, подаренный им Базельскому универ¬ситету, сохраняется по настоящее время.



* Сильвий не мог простить Везалию то, что он опере¬дил его в опубликовании монументального анатомическо¬го трактата. На просьбу высказать мнение по поводу кни¬ги Везалия Сильвий ответил бранью и требованием пуб¬личного извинения за оскорбление памяти Галена. Сдер-жанное и твердое письмо Везалия Сильвию сохранилось в архиве. «Мне не от чего отрекаться, — писал он. Я не научился лгать. Никто больше меня не ценит все то хорошее, что имеется у Галена, но когда он ошибается я поправляю его. Я требую встречи с Сильвием у трупа, тогда он сможет убедиться, на чьей стороне правда».



* Падуанскому университету выпала особенно счастли¬вая роль в воспитании прогрессивно настроенных студен¬тов и ученых. Фламандец Везалий, немец Агрикола, итальянцы Фракасторо, Галилей, Мальпиги, поляк Ко¬перник, англичанин Гарвей в разное время в различных амплуа входили в кабинеты и аудитории университета. Падуя гостеприимно открывала двери университе¬та для всех желающих учиться независимо от вероиспо¬ведания, сословной принадлежности, политической ори¬ентации и национальности. Не удивительно, что со всех концов Европы в Падую стремились ученики и учителя, все, жаждавшие знаний, искавшие ответа на волнующие их вопросы.



* Смерть Везалия развязала руки его врагам. Инквизиция и орден иезуитов обрушивали гнев на свободомыслие. Учреждается строгая цензура на книги и на мысли. Анатомия в духе Везалия рассматривается как выпад против религии. Андреас в возрасте 16 лет получил в Брюсселе классическое образование. В 1530 г. он стал студентом Лувенского университета. Его основал в 1426 году Иоганн IV Брабантский. Университет был закрыт после того, как началась Великая французская революция. Вновь в нем начали обучаться студенты в 1817 году. Здесь преподавали латинский и греческий язык, риторику и математику. Для того чтобы продвинуться в науке, следовало хорошо знать языки древности. Андреас, неудовлетворённый преподаванием, перешёл в 1531 году в Педагогический колледж, который был основан в 1517 г. в Лувене.Интересы окружающих повлияли на интерес юного Везалия. С детских лет он интересовался строением животных. Учился на медицинском факультете университета в Лувене. Очевидно, он прочёл о медицине немало книг древних и современных ему учёных, так как труды его говорят о глубоких знаниях. Везалий самостоятельно из костей казнённого собрал полный скелет человека. Это было первое анатомическое пособие в Европе.С каждым годом всё больше проявлялся страстный интерес Везалия к изучению медицины, к анатомическим исследованиям. В свободное от учения время он у себя дома тщательно препарировал тела животных: мышей, кошек, собак, изучая строение их организма.Николай Флорен, друг отца и придворный врач, порекомендовал юноше отправиться в Париж для обучения медицине. Позднее, в 1539 г., Андреас посвятил этому человеку труд "Послание о кровопускании", в котором назвал его вторым отцом. Итак, Везалий в 1533 году едет в Париж изучать медицину. Он занимается здесь анатомией в течение 3-4-х лет, слушает лекции врача из Италии Гвидо-Гвиди, более известного как Жак Дюбуа или Сильвий, который одним из первых принялся исследовать анатомическое строение брюшины, полых вен и др. на человеческих трупах. Сильвий блестяще читал лекции. Везалий также слушал Фернеля, которого называли лучшим врачом Европы. Однако Андреас не ограничивался лекциями этих двух медиков. Он обучался также у Иоганна Гюнтера, который преподавал в Париже хирургию и анатомию. Ранее он читал лекции по греческому языку в Лувенском университете, после чего переехал в Париж (в 1527 году), где занимался анатомией. У Везалия установились с Гюнтером сердечные отношения.Везалий задаёт на лекциях вопросы, которые свидетельствуют о его сомнениях в правоте учения Галена. Гален — непререкаемый авторитет, его учение следует принимать без всяких оговорок, а Везалий доверяет больше своим глазам, чем трудам Галена. Везалий исправил свыше 200 ошибок канонизированного античного автора. Также исправил ошибку Аристотеля о том, что мужчина имеет 32 зуба, а женщина 38. Классифицировал зубы на резцы, клыки и моляры.Учёный справедливо считал анатомию основой медицинских знаний, и целью его жизни стало стремление возродить опыт далёкого прошлого, развить и усовершенствовать метод изучения анатомии человека. Три года провёл Везалий в университете, а потом обстоятельства сложились так, что он должен был покинуть Париж и снова отправиться в Лувен.Здесь он продолжил заниматься анатомией с Геммой Фризием, своим другом, ставшим в дальнейшем известным врачом. Сделать первый связанный скелет Андреасу Везалию стоило больших трудностей. Вместе со своим другом он похищал трупы казненных, порой извлекая их по частям. С опасностью для жизни Андреас взбирался на виселицы. Ночью друзья прятали в придорожных кустах части тела, после чего, пользуясь различными случаями, доставляли их домой. Дома мягкие ткани срезались, а кости вываривались. Все это следовало делать в строжайшей тайне. Совсем иным было отношение к официальным вскрытиям. Адриан оф Блеген, бургомистр Лувена, не препятствовал им. Напротив, он покровительствовал молодым медикам, присутствовал иногда на вскрытиях.Андреас Везалий спорил с Дривером, преподавателем Лувенского университета, о том, как следует производить кровопускание. Два противоположных мнения сложились по этому вопросу. Гален и Гиппократ учили, что кровопускание следует осуществлять со стороны больного органа. Авиценна и арабы считали, что это нужно делать с противоположной стороны. Дривер поддерживал Авицену, а Андреас – Галена и Гиппократа. Дривер был возмущен дерзостью юного врача. Однако тот резко ответил ему. После этого Дривер стал относиться к Везалию с неприязнью. Андреас почувствовал, что ему трудно будет продолжать работать в Лувене.Кроме того, Везалий попал в неприятную историю. Он снял с виселицы труп казнённого преступника и произвёл вскрытие. Лувенское духовенство потребовало строжайшего наказания за такое кощунство. Везалий понял, что споры тут бесполезны, и счёл за благо покинуть Лувен и отправиться в Италию.Везалий отправился в Венецианскую республику. Он был привлечен возможностью некоторой свободы для своих анатомических занятий. Основанный в 1222 г. университет в Падуе в 1440 г. стал подвластен Венеции. Самой знаменитой школой медиков в Европе стал его медицинский факультет.Падуя встретила благосклонно такого многообещающего ученого, как Андреас Везалий, основные заслуги которого были известны его профессорам.5 декабря 1537 г. Падуанский университет присудил Везалию на торжественном собрании докторскую степень, с высшим отличием. А после демонстрации Андреасом вскрытия он был назначен профессором хирургии. В обязанности Везалия отныне входило преподавание анатомии.Так в 23-летнем возрасте Андреас стал профессором. Слушателей привлекали его яркие лекции. Вскоре Андреас был назначен врачом при дворе самого епископа Падуанского. Везалий обладал деятельной натурой. Он не мог примириться с рутиной, которая господствовала на кафедрах анатомии различных университетов. Многие профессора просто монотонно читали выдержки из сочинений Галена. Малограмотными служителями осуществлялось вскрытие трупов, а лекторы стояли рядом с томом Галена в руках и время от времени палочкой указывали на различные органы.В 1538 г. Везалий опубликовал анатомические таблицы. Они представляли собой шесть листов рисунков. Гравюры были сделаны С. Калькаром, учеником Тициана. Первое издание таблиц сохранилось в библиотеках мира в считанном числе экземпляров. Переиздание таблиц в 1874 г. в Англии и в 1920 г. в Германии и подробные комментарии к ним Зингера и Робина (1946) позволили познакомиться с ними широкому кругу читателей.В этом же году Везалий переиздал труды Галена. Спустя год появилось и его собственное сочинение – "Письма о кровопускании". Андреас Везалий, работая над изданием трудов предшественников, убедился в том, что строение тела человека они описывали, основываясь на вскрытии животных. Таким образом передавались ошибочные сведения, которые были узаконены традицией и временем. Изучая путем вскрытий человеческий организм, Везалий накопил факты, которые смело противопоставил общепризнанным канонам.Четыре долгих года работал Везалий над своим трудом о строении человеческого тела. Изучал, переводил и переиздавал труды учёных-медиков прошлого, своих предшественников-анатомов. И в их трудах он нашёл немало ошибок. «Даже крупнейшие учёные, — писал Везалий, — рабски придерживались чужих оплошностей и какого-то странного стиля в своих непригодных руководствах». Учёный стал доверять самой подлинной книге — книге человеческого тела, в которой нет ошибок. Ночами при свече Везалий анатомировал трупы. Он поставил целью решить великую задачу — правильно описать расположение, формы и функции органов человеческого тела.Вскоре он стал самым выдающимся анатомом своего времени. Свои открытия в области строения человеческого организма представил в книге "О строении человеческого тела" (1543). В книге содержится тщательное исследование органов и всего устройства человеческого тела. Текст книги сопровождался 250 рисунками художника Яна Стефана ван Калькара, постоянного иллюстратора книг Везалия. Публикация такой книги стала возможной благодаря многим достижениям эпохи Возрождения, включая открытия в изобразительных искусствах, а также изобретения в технике книгопечатания. Благодаря последним, иллюстрации в книге превосходят точностью и тонкостью линий всё, что было прежде.В «Строении» исправлены грубые ошибки Галена, включая идею, согласно которой печень, а не сердце, является центром кровеносной системы. Однако, Везалий всё же остался верным некоторым из ошибочных представлений Галена, например, он тоже считал разными жидкостями венозную и артериальную кровь (ошибка эта была исправлена Уильямом Гарвеем в его сочинении «О венозных клапанах» в 1628 году).Авторитет Галена после появления этого трактата был поколеблен, а через некоторое время и вовсе низвергнут. Труд Везалия положил начало современной анатомии. Андреас Везалий, основатель современной анатомии, внес большой вклад в её терминологию на латинском языке. За основу он взял наименования, которые ввёл в 1 в. до н.э. Авл Корнелий Цельс, "Цицерон медицины" и "латинский Гиппократ". Андреас придал единообразие анатомической терминологии. За редкими исключениями, он выбросил из неё все варваризмы Средневековья. В то же время он минимизировал количество грецизмов. Это можно объяснить в некоторой мере неприятием Везалия многих положений медицины Галена.Характерно, что изображённые на рисунках скелеты стоят в позах, свойственных живым людям, и пейзажи, окружающие некоторые скелеты, говорят более о жизни, нежели о смерти. Весь этот труд Везалия предназначался к пользе живого человека, изучению его организма, чтобы сохранить его здоровье и жизнь. Каждая заглавная буква в трактате украшена рисунком, изображающим детей, изучающих анатомию. Так было в древности: искусство анатомирования преподавалось с детства, знания передавались от отца сыну. Великолепная художественная композиция фронтисписа книги изображает Везалия во время публичной лекции и вскрытия трупа человека. Везалий впервые начал читать анатомические лекции не по книге, а по трупу и скелету.Труд Везалия взволновал умы учёных. Смелость его научной мысли была настолько необычна, что наряду с оценившими его открытия последователями у него появилось много врагов. Немало горя и разочарования испытал великий учёный, когда его покидали даже ученики. Знаменитый Сильвиус Якобус, учитель Везалия, назвал его «Везанус», что означает — безумный. Он выступил против него с резким памфлетом, который назвал «Защита против клеветы на анатомические работы Гиппократа и Галена со стороны некоего безумца».Он не только описал все кости, суставы и череп, но и измерил их и сравнил с соответствующими костями животных. Он не погнушался тем, чтобы обратиться к самому императору с требованием примерно наказать Везалия. «Я умоляю Цезарское Величество, — писал профессор Якоб Сильвий, — чтобы он жестоко побил и вообще обуздал это чудовище невежества, неблагодарности, наглости, пагубнейший образец нечестия, рождённое и воспитанное в его доме, как это чудовище того заслуживает, чтобы своим чумным дыханием оно не отравляло Европу».Везалий предвидел, как обернутся события после опубликования его трактата «О строении человеческого тела». Ещё раньше он писал: «…мой труд подвергнется нападкам со стороны тех, кто не брался за анатомию столь ревностно, как это имело место в итальянских школах, и кто теперь уже в преклонном возрасте изнывает от зависти к правильным разоблачениям юноши». Большинство именитых медиков действительно стали на сторону Сильвия. Они присоединились к его требованию обуздать и наказать Везалия, посмевшего подвергнуть критике великого Галена. Такова была сила признанных авторитетов, таковы были устои общественной жизни того времени, когда всякое новшество вызывало насторожённость, всякое смелое выступление, выходившее за рамки установленных канонов, расценивалось как вольнодумство. Это были плоды многовековой идеологической монополии церкви, насаждавшей косность и рутину.Вскрыв десятки трупов, тщательно изучив скелет человека, Везалий пришёл к убеждению, что мнение, будто у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин, совершенно неверно. Но такое убеждение выходило за рамки медицинской науки. Оно затрагивало церковное вероучение. Не посчитался Везалий и с другим утверждением церковников. В его времена сохранялась вера в то, что в скелете человека есть косточка, которая не горит в огне, неуничтожима. В ней-то якобы и заложена таинственная сила, с помощью которой человек воскреснет в день страшного суда, чтобы предстать перед господом богом. И хотя косточку эту никто не видел, её описывали в научных трудах, в её существовании не сомневались. Везалий же, описавший строение человеческого тела, прямо заявил, что, исследуя скелет человека, он не обнаружил таинственной косточки."О строении человеческого мозга" – еще один труд Везалия. Это итог его изучения достижений предшественников в области анатомии. Однако не только он. Итоги своих собственных исследований поместил в эту книгу Андреас Везалий. Вклад в науку их был гораздо важнее, чем значение описания достижений предшественников. В сочинении было сделано научное открытие, которое основывалось на новых методах изучения. Они имели важнейшее значение для развития науки того времени. Дипломатично расточая похвалы Галену и удивляясь разносторонностью его знаний и обширностью ума, Везалий указал только на "неточности" в учении этого медика.Везалий отдавал себе отчёт, к каким последствиям могут привести его выступления против Галена. Он понимал, что выступает против сложившегося мнения, задевает интересы церкви. А как поступают с такими дерзкими одиночками, он хорошо знал. Учёный продолжал преподавать в Падуанском университете, но с каждым днём атмосфера вокруг него накалялась всё больше. Против Везалия обратился и его друг, ученик и заместитель по кафедре Реальдо Коломбо. В итоге, недоброжелатели добились изгнания учёного из Падуи.Ему было горько расставаться с Падуей, с университетом, прерывать свою работу, исследования. Но иного выхода он не видел.Везалий опубликовал работу в возрасте 28 лет, потратив много сил на то, чтобы книга была как можно более совершенной. Резонанс «Описания» принес ему не только нападки, но и материальное благополучие и славу. Везалий был назначен придворным хирургом при императоре Священной Римской империи Карле Пятом(сыну которого Филиппу автор и посвятил работу «Описание»). По факту, он состоял военным хирургом императорской армии (Габсбурги в 1544 году воевали с Францией), а также часто заменял личного врача Карла V Корнелиуса ван Байерсдорпа. Карл мучился подагрой. Питался он очень неумеренно. Врач Андреас Везалий прикладывал большие усилия, для того чтобы облегчить его страдания. Впервые для лечения Карла V Везалий применил «китайский корень».Во время войны Везалий должен был отправиться на место военных действий, заниматься хирургией, оказывая помощь тяжелобольным и вскрывать умерших, чтобы выяснить причину смерти. Везалию приходилось также бальзамировать трупы убитых знатных людей.Двор императора находился в то время в Брюсселе. Карлу служил ещё отец Везалия. Конечно, в Брюсселе у него не будет кафедры, он не сможет заниматься со студентами. Но зато императорский двор послужит для него надёжным укрытием от преследований церкви, оставляя возможность заниматься анатомией. Таким образом, место придворного лекаря, хотя оно было и не по душе Везалию, имело свои преимущества.Вскоре умер отец Везалия. Ученому после смерти отца досталось наследство, его служебное положение упрочилось, и он решил жениться на Анне ван Гамме, дочери Джерома ван Гамме – адвоката. От этого брака у Везалия родилась дочь Анна. О жене и дочери его больше ничего неизвестно, за исключением того, что обе они вышли замуж через год после смерти великого анатома. Есть подозрения, что отношения супругов не отличались особой нежностью.И всё-таки трудно было найти более неподходящую должность для Везалия. Он был учёным, исследователем. Теперь же ему надо было усваивать весьма далёкие от науки принципы, умение угождать своим знатным пациентам, улавливать их мысли, участвовать во всех придворных церемониях.Церковь считала вскрытие трупов людей кощунством. Чтобы изучить скелет человека, Везалий по ночам похищал кости на кладбищах, где голодные собаки разрывали могилы. Рискуя жизнью, он снимал с виселицы трупы казнённых преступников и уносил их домой, чтобы заниматься исследованиями.В своём стремлении показать истинную природу человеческого тела Везалий был неутомим. Он добился согласия врачей и судей на проведение своих опытов и демонстраций вскрытий. Число слушателей на его лекциях доходило до 500 человек. Лекции и демонстрации Везалия посещали студенты--итальянцы, французы, немцы, англичане, швейцарцы, чехи, поляки, и представители других народов Европы. Возвращаясь на родину, они привозили с собой новые идеи и методы изучения анатомии и медицины, пропагандировали их.В России еще в XVII веке популярность везалиевской анатомии побудила Епифания Славинецкого перевести книгу Везалия на русский язык для использования её в преподавании анатомии на занятиях в лекарской школе при Аптекарском приказе и в славяно-греко-латинской академии в Москве. А в XVIII веке русский юноша Константин Щепин, восхищенный былой славой знаменитого университета, пешком добрался до Падуи и вступил в студенческую корпорацию.Везалий опроверг устаревшие взгляды Галена на строение сердца и механизм кровообращения, что критически было воспринято современниками.Он мечтал вновь вернуться на научную кафедру. Но реально Везалий даже помышлять не мог о том, чтобы оставить Брюссель и перебраться в иное место, где смог бы заняться работой по душе. Стоило ему оставить императорский двор, как инквизиция вновь проявила бы к нему интерес. Вот почему в самые тоскливые минуты жизни Везалий убеждал себя в том, что надо примириться с обстоятельствами.Но вот пришёл конец пребыванию Везалия при императорском дворе. Его покровитель Карл V отрёкся от престола, удалился в монастырь и вскоре умер. На престол вступил его сын испанский король Филипп II — желчный и злой человек. Он не любил Везалия и открыто выказал ему свою неприязнь. Когда Филипп II со своим двором в 1559 году перебрался из Брюсселя в Мадрид, медик последовал за ним. Этим поспешили воспользоваться многочисленные завистники и недруги придворного лекаря. Отношение нового императора к Везалию ухудшилось ещё более. Он сделал попытку вырваться из-под власти нового императора, обратился с просьбой отпустить его в Италию. Но своенравный Филипп категорически воспротивился этому.При Филиппе суровые запреты церкви анатомировать трупы вновь коснулись Везалия. Нарушить их значило вступить в открытый конфликт с церковью. Везалий с горечью писал об этом времени: «Я не мог прикоснуться рукой даже к сухому черепу и тем менее возможности я имел производить вскрытия».Но как ни старался Везалий не давать повода церкви для каких бы то ни было обвинений, это оказалось не в его силах. На Везалия вновь полились потоки клеветы. В довершение всего ему было предъявлено ложное обвинение в том, что он анатомировал живого человека, у которого сокращалось сердце. Инквизиция приговорила Везалия к смертной казни. Только по указанию короля казнь заменили паломничеством в Палестину для искупления грехов. Придворный медик Андрей Везалий должен был во искупление грехов своих отправиться на поклонение в «святые места» к Гробу Господню. В то время это было трудное и опасное путешествие.В 1564 году Везалий с женой и дочерью покинул Мадрид. Оставив семью в Брюсселе, он один отправился в далёкий путь. По дороге в Иерусалим учёный остановился в любимой им Венеции, где он провёл лучшие годы своей творческой жизни.На обратном пути корабль, на котором он плыл, на входе в Коринфский пролив потерпел крушение. По некоторым сведениям Везалий был выброшен на берег греческого острова Занте, где и умер 15 октября 1564 года. На этом покрытом соснами уединенном острове был похоронен Андреас Везалий.Место его погребения неизвестно. Лучшим памятником Везалию служит его великий труд о строении человеческого тела.- Наука о строении человеческого тела является самой достойной для человека областью познания и заслуживает чрезвычайного одобрения; наиболее выдающимися и в деяниях своих, и в занятиях философскими дисциплинами мужам Рима было угодно посвящать ей все свои силы.- Вечны лишь творения разума, прочее – удел смерти.- Я не привык говорить что-либо с уверенностью после одного или двух наблюдений.- Невозможно, чтобы тебе, которого так привлекает познание мира, не доставило удовольствия рассмотрение строения совершеннейшего из всех созданий (человека), чтобы ты не восхищался этим преемником и орудием бессмертной души, которое не без основания именовалось у древних малым миром, так как он [микрокосм] во многих отношениях соответствует Вселенной.- Я не мог бы сделать ничего более полезного, чем дать новое описание всего человеческого тела, чью анатомию никто не понимал, поскольку Гален, несмотря на все множество его трудов, сообщил об этом крайне мало, и я не знаю, каким еще образом я мог бы донести результаты своих исследований до моих студентов.* Портретную гравюру Везалия, занятого анатомированием руки, исполнил нидерландский художник Ян Стефан ван Калькар (1499 — ок. 1550). Любопытно, что есть ещё один портрет Везалия в Эрмитаже (Петербург) того же художника, но исполнен масляными красками. Портрет приобрели в Париже из собрания Бодуэнав 1781 году. Его приписывали то неизвестному художнику XVI века, то перу Моретто да Брешиа. Последняя атрибуция — работа Джованни да Калькара (итальянизированная фамилия художника, ученика Тициана, долго жившего в Италии и умершего в Неаполе).В честь Андреаса Везалия в 1970 г. назван кратер на Луне. Изображён на почтовых марках Бельгии 1942 и 1964 года, Венгрии 1989 года и современных марках Чешской республики. 7 января 2015 года по каналу «365 дней ТВ» был показан фильм, в котором подробно рассказали о трудах и достижениях Везалия.* Был ли Везалий в действительности лечащим врачом и в частности хирургом? Конечно, он был врачом и, вероятно, владел необходимой хирургической техникой. О его деятельности как клинициста сохранилось мало сведений. Своё отношение к медиц ине, к проблемам лечения больных Везалий раскрыл в предисловии к руководству по анатомии. Кроме этого, он касался клинических проблем в статьях о венесекции и о применении отвара хинного корня.* С особым ста¬ранием Везалий трудился над изготовлением скелета человека. Этот скелет, подаренный им Базельскому универ¬ситету, сохраняется по настоящее время.* Сильвий не мог простить Везалию то, что он опере¬дил его в опубликовании монументального анатомическо¬го трактата. На просьбу высказать мнение по поводу кни¬ги Везалия Сильвий ответил бранью и требованием пуб¬личного извинения за оскорбление памяти Галена. Сдер-жанное и твердое письмо Везалия Сильвию сохранилось в архиве. «Мне не от чего отрекаться, — писал он. Я не научился лгать. Никто больше меня не ценит все то хорошее, что имеется у Галена, но когда он ошибается я поправляю его. Я требую встречи с Сильвием у трупа, тогда он сможет убедиться, на чьей стороне правда».* Падуанскому университету выпала особенно счастли¬вая роль в воспитании прогрессивно настроенных студен¬тов и ученых. Фламандец Везалий, немец Агрикола, итальянцы Фракасторо, Галилей, Мальпиги, поляк Ко¬перник, англичанин Гарвей в разное время в различных амплуа входили в кабинеты и аудитории университета. Падуя гостеприимно открывала двери университе¬та для всех желающих учиться независимо от вероиспо¬ведания, сословной принадлежности, политической ори¬ентации и национальности. Не удивительно, что со всех концов Европы в Падую стремились ученики и учителя, все, жаждавшие знаний, искавшие ответа на волнующие их вопросы.* Смерть Везалия развязала руки его врагам. Инквизиция и орден иезуитов обрушивали гнев на свободомыслие. Учреждается строгая цензура на книги и на мысли. Анатомия в духе Везалия рассматривается как выпад против религии. Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Везалий Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 99 раз Комментарии