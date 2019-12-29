Привет из прошлого 🔊 Воспроизвести Накануне новогодних праздников в русском сегменте интернета всё чаще стали встречаться объявления о продаже советских новогодних открыток.



И сколько же нынче стоит такой привет из прошлого?







Ещё можно узнать, что открытка даже при тираже в 700 тысяч экземпляров (не самом маленьком по советским меркам) может быть редкой. Такое произведение художника С.Лидовой предлагают нынче за 250 рублей (3,6 евро).



Комплект же из 23 подписанных открыток «С Новым годом!» предлагают за 600 рублей (8,5 евро), а комплект из 33 чистых, не подписанных открыток стоит уже 1000 рублей (14,3 евро). И сколько же нынче стоит такой привет из прошлого?Оказывается, немного, но разброс цен довольно большой. Так, например, комплект из 25 новогодних и поздравительных открыток СССР продаётся за 400 рублей (чуть меньше 6 евро). При этом продавец подчёркивает, что открытки – чистые, из чего можно сделать вывод, что неподписанные карточки стоят дороже. К слову, непосвящённые, интересуясь подобной информацией, смогут узнать, что среди авторов советских поздравительных открыток есть свои авторитеты, признанные мастера - Манилова, Исаков, Збарская и др.Ещё можно узнать, что открытка даже при тираже в 700 тысяч экземпляров (не самом маленьком по советским меркам) может быть редкой. Такое произведение художника С.Лидовой предлагают нынче за 250 рублей (3,6 евро).Комплект же из 23 подписанных открыток «С Новым годом!» предлагают за 600 рублей (8,5 евро), а комплект из 33 чистых, не подписанных открыток стоит уже 1000 рублей (14,3 евро). Инф. «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Новый год Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 84 раза Комментарии