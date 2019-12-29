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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Привет из прошлого
И сколько же нынче стоит такой привет из прошлого?
Ещё можно узнать, что открытка даже при тираже в 700 тысяч экземпляров (не самом маленьком по советским меркам) может быть редкой. Такое произведение художника С.Лидовой предлагают нынче за 250 рублей (3,6 евро).
Комплект же из 23 подписанных открыток «С Новым годом!» предлагают за 600 рублей (8,5 евро), а комплект из 33 чистых, не подписанных открыток стоит уже 1000 рублей (14,3 евро).
Инф. «Обзора»
Категории: история
Ключевые слова: Новый год
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198
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