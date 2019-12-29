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Победители лотереи «Обзора»

Сегодня, в канун Нового года, «Обзор» с удовольствием называет имена счастливчиков – тех, кто подписался на нашу с вами, уважаемые читатели», газету «Обзор» на 2020 год на срок не менее полугода и тем самым автоматически стал участником лотереи. Победителей лотереи из общего списка подписчиков, которых, к слову, в следующем году будет ещё больше, выбрал беспристрастный компьютер.

Итак, фирменный настенный календарь «Обзора» на 2020 год достаётся:

Андрею Бовгерду, Гелене Боярун, Нонне Володько, Станисловасу Швягжде, Эдмунту Борткевичу, Аните Фридберг (все – Вильнюс и Вильнюсский район); Асхату Харисову (Панявежис);

изделия народных мастеров, предоставленные редакции Центром традиционных ремёсел Тракайского края, отправятся:
Маргарите Мороз, Ольге Шевцовой, Владимиру Кондратченко, Владимирасу Беляевасу, Геновайте Размановой, Игорю Мирошникову (все - Вильнюс и Вильнюсский район); Вере Барановой (Клайпеда),

сборник стихов Владимира Люб­линского «Шкала эмоций» получат:

Евгений Череван, Георгий Васильков, Георгий Шведков, Елена Захаревич, Людмила Муравьёва (все - Вильнюс и Вильнюсский район); Людмила Зиновьева (Каунас), Леонид Коростылёв (Висагинас), Валерий Яковенко (Клайпеда);

косметические товары бренда «Garo Care» достались:

Сергею Лиходееву (Висагинас), Инне Кравченко (Каунас), Любови Луценко (Друскининкай), Анне Самойловой (Вильнюс).

Просим всех победителей лотереи «Обзора» до 25 января забрать свои призы в редакции (Вильнюс, пр. Конституциёс, 12) или позвонить в редакцию по телефону (8 5) 275 31 53 (или сообщить по электронной почте info@obzor.lt) свой адрес, чтобы мы могли его отправить вам по почте.

Обращаем ваше внимание, что призы выдаются и пересылаются лишь после предъявления документа о подписке.

Удачи всем участникам лотереи в Новом году!
Ваш «Обзор»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: подписка, Лотерея
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198
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добавлена сегодня, 29 декабря, 10:20

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