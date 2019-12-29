Победители лотереи «Обзора» 🔊 Воспроизвести Сегодня, в канун Нового года, «Обзор» с удовольствием называет имена счастливчиков – тех, кто подписался на нашу с вами, уважаемые читатели», газету «Обзор» на 2020 год на срок не менее полугода и тем самым автоматически стал участником лотереи. Победителей лотереи из общего списка подписчиков, которых, к слову, в следующем году будет ещё больше, выбрал беспристрастный компьютер.



Итак, фирменный настенный календарь «Обзора» на 2020 год достаётся:



Андрею Бовгерду, Гелене Боярун, Нонне Володько, Станисловасу Швягжде, Эдмунту Борткевичу, Аните Фридберг (все – Вильнюс и Вильнюсский район); Асхату Харисову (Панявежис);



изделия народных мастеров, предоставленные редакции Центром традиционных ремёсел Тракайского края, отправятся: Итак, фирменный настенный календарь «Обзора» на 2020 год достаётся:Андрею Бовгерду, Гелене Боярун, Нонне Володько, Станисловасу Швягжде, Эдмунту Борткевичу, Аните Фридберг (все – Вильнюс и Вильнюсский район); Асхату Харисову (Панявежис);изделия народных мастеров, предоставленные редакции Центром традиционных ремёсел Тракайского края, отправятся: Маргарите Мороз, Ольге Шевцовой, Владимиру Кондратченко, Владимирасу Беляевасу, Геновайте Размановой, Игорю Мирошникову (все - Вильнюс и Вильнюсский район); Вере Барановой (Клайпеда),



сборник стихов Владимира Люб­линского «Шкала эмоций» получат:



Евгений Череван, Георгий Васильков, Георгий Шведков, Елена Захаревич, Людмила Муравьёва (все - Вильнюс и Вильнюсский район); Людмила Зиновьева (Каунас), Леонид Коростылёв (Висагинас), Валерий Яковенко (Клайпеда);



косметические товары бренда «Garo Care» достались:



Сергею Лиходееву (Висагинас), Инне Кравченко (Каунас), Любови Луценко (Друскининкай), Анне Самойловой (Вильнюс).



Просим всех победителей лотереи «Обзора» до 25 января забрать свои призы в редакции (Вильнюс, пр. Конституциёс, 12) или позвонить в редакцию по телефону (8 5) 275 31 53 (или сообщить по электронной почте info@obzor.lt) свой адрес, чтобы мы могли его отправить вам по почте.



Обращаем ваше внимание, что призы выдаются и пересылаются лишь после предъявления документа о подписке.



Удачи всем участникам лотереи в Новом году! Ваш «Обзор» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: подписка, Лотерея Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 145 раз Комментарии