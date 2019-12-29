Победители лотереи «Обзора»

Итак, фирменный настенный календарь «Обзора» на 2020 год достаётся:
Андрею Бовгерду, Гелене Боярун, Нонне Володько, Станисловасу Швягжде, Эдмунту Борткевичу, Аните Фридберг (все – Вильнюс и Вильнюсский район); Асхату Харисову (Панявежис);
изделия народных мастеров, предоставленные редакции Центром традиционных ремёсел Тракайского края, отправятся:
Маргарите Мороз, Ольге Шевцовой, Владимиру Кондратченко, Владимирасу Беляевасу, Геновайте Размановой, Игорю Мирошникову (все - Вильнюс и Вильнюсский район); Вере Барановой (Клайпеда),
сборник стихов Владимира Люблинского «Шкала эмоций» получат:
Евгений Череван, Георгий Васильков, Георгий Шведков, Елена Захаревич, Людмила Муравьёва (все - Вильнюс и Вильнюсский район); Людмила Зиновьева (Каунас), Леонид Коростылёв (Висагинас), Валерий Яковенко (Клайпеда);
косметические товары бренда «Garo Care» достались:
Сергею Лиходееву (Висагинас), Инне Кравченко (Каунас), Любови Луценко (Друскининкай), Анне Самойловой (Вильнюс).
Просим всех победителей лотереи «Обзора» до 25 января забрать свои призы в редакции (Вильнюс, пр. Конституциёс, 12) или позвонить в редакцию по телефону (8 5) 275 31 53 (или сообщить по электронной почте info@obzor.lt) свой адрес, чтобы мы могли его отправить вам по почте.
Обращаем ваше внимание, что призы выдаются и пересылаются лишь после предъявления документа о подписке.
Удачи всем участникам лотереи в Новом году!
сборник стихов Владимира Люблинского «Шкала эмоций» получат:
Евгений Череван, Георгий Васильков, Георгий Шведков, Елена Захаревич, Людмила Муравьёва (все - Вильнюс и Вильнюсский район); Людмила Зиновьева (Каунас), Леонид Коростылёв (Висагинас), Валерий Яковенко (Клайпеда);
косметические товары бренда «Garo Care» достались:
Сергею Лиходееву (Висагинас), Инне Кравченко (Каунас), Любови Луценко (Друскининкай), Анне Самойловой (Вильнюс).
Просим всех победителей лотереи «Обзора» до 25 января забрать свои призы в редакции (Вильнюс, пр. Конституциёс, 12) или позвонить в редакцию по телефону (8 5) 275 31 53 (или сообщить по электронной почте info@obzor.lt) свой адрес, чтобы мы могли его отправить вам по почте.
Обращаем ваше внимание, что призы выдаются и пересылаются лишь после предъявления документа о подписке.
Удачи всем участникам лотереи в Новом году!