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Музыкальное конфетти

В последний вечер уходящего года всегда бывает множество самых разнообразных культурных мероприятий. Однако, как из такого обилия, выбрать то, которое особенно порадовало бы? Важно всё - и профессионализм исполнителей, и подбор программы, и удобное место проведения концерта, и праздничный зал. Когда мы перебираем концертные предложения праздничного периода, внимание, прежде всего, привлекает название, в котором уже зашифровано его настроение: «Музыкальное конфетти».

Любопытно, кто же этим конфетти выстрелит? Фамилии знатокам и любителям классической музыки хорошо известны.

Это Юлия Ступнянек-Кале­дене, исполняющая главные роли в спектаклях Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) и в этом году отмечающая 20-летие своей работы в театре. Музыкальный путь певицы отмечен ошеломительными достижениями - это и победы на конкурсах, успешные роли в театре, концерты с различными оркестрами, творческие встречи с известными дирижёрами.
Флейтистка Виктория Забродайте, в чьей профессиональной карьере немало выступлений в разных концертных циклах, на фестивалях, записей на Национальном радио и телевидении, сольных номеров и выступлений с ансамблями разного состава в Литве и за рубежом. Флейта, которой касаются её губы, становится «волшебной», а извлекаемая из неё вереница звуков щекочет сердца слушателей.

Пианистка Нийоле Баранаускайте, на престижных конкурсах заслуженно удостаивающаяся звания лучшего концертмейстера, «щёлкает» сложнейшие партитуры, умудряясь каждый раз подать их в индивидуальной интерпретации, не отдаляясь от предлагаемой солистом, и словно соединяя всё в воедино.

Йонас Сакалаускас - оперный солист, композитор, деятель культуры, бывший участник группы «El Fuego», руководитель Литовского национального театра оперы и балета, который на своих молодых плечах держит огромную ношу ответственности. Как говорит сам Йонас, ему улыбается Фортуна. Им созданы оперы, мюзиклы, музыкальные монодрамы, музыка к драматическим спектаклям.

Вот такие исполнители, заслужившие высокую оценку профессионалов, симпатии зрителей, покорившие не только литовскую, но зарубежную сцену, подарят вам расцвеченное самыми светлыми эмоциями новогоднее музыкальное конфетти.

А в программе – самые чудесные арии из опер, мелодии из мюзиклов, неаполитанские песни. Будут и мечтательная меланхолия, и грациозная элегантность, будет и огненный темперамент, и бушующие страсти.

Такой праздничный фейерверк музыкальной энергии 31 декабря в 19 часов выстрелит в самом сердце столицы - в зале Академии наук Литвы, путь к которому ведёт мимо самой нарядной в мире новогодней ёлки.

Вас здесь очень ждут.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Литовский Национальный театр оперы и балета
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198
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добавлена сегодня, 29 декабря, 11:00

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