Автоворы ищут поновее 🔊 Воспроизвести Каждый день как минимум 4 водителя, которые застраховали свой автомобиль, сталкиваются с кражами запчастей.



В этом году средняя сумма нанесённого ущерба увеличилась на 1/5 и составила 3000 евро, таковы данные страховой компании «Lietuvos draudimаs».



«В прошлом году средний ущерб составлял 2500 евро, а в этом он увеличился на 1/5 и составил 3000 евро. Крадут детали новых автомобилей, дорогих автомобилей, запчасти из салона: от руля до электроники», – сказал представитель «Lietuvos draudimаs» Артурас Юодейкис.



Нанесённый ущерб зависит не только от того, что украли, но и от того, что было повреждено для проникновения в автомобиль. «Например, чтобы попасть внутрь, воры выбивают стекло. Или, чтобы украсть зеркала или фары, вырезают передние крылья, повреждают другие части кузова. Детали они вырывают безжалостно, портят и приборную доску, и салон», – рассказал эксперт. В этом году средняя сумма нанесённого ущерба увеличилась на 1/5 и составила 3000 евро, таковы данные страховой компании «Lietuvos draudimаs».«В прошлом году средний ущерб составлял 2500 евро, а в этом он увеличился на 1/5 и составил 3000 евро. Крадут детали новых автомобилей, дорогих автомобилей, запчасти из салона: от руля до электроники», – сказал представитель «Lietuvos draudimаs» Артурас Юодейкис.Нанесённый ущерб зависит не только от того, что украли, но и от того, что было повреждено для проникновения в автомобиль. «Например, чтобы попасть внутрь, воры выбивают стекло. Или, чтобы украсть зеркала или фары, вырезают передние крылья, повреждают другие части кузова. Детали они вырывают безжалостно, портят и приборную доску, и салон», – рассказал эксперт. В список запчастей, которые часто воруют, входят и передние бамперы - снять их несложно и продать можно быстро.



«В этом году больше всего краж из автомобилей было совершено в Вильнюсе - больше 200 случаев. Из других городов выделяется Клайпеда. Несмотря на то, что количество краж небольшое, но нанесённая сумма ущерба в среднем составляет 8000 евро», – сказал Юодейкис.



В Клайпеде обокрали 7 роскошных автомобилей. С них сняли рули с подушками безопасности, электронику, фары. Общий ущерб превышает 135 500 евро. «Внимание воров больше всего привлекают дорогие детали тех автомобилей, которых в Литве зарегистрировано больше всего, – на них высок спрос», – сказал Юодейкис.



По словам эксперта, защитить запчасти от краж можно, если их пометить. Другой способ – системы слежения.



В первые 6 месяцев по сравнению с прошлым годом почти в 1,5 раза выросло количество угнанных авто. В сообщении «Lietuvos draudimаs» сказано, что угоняют всё более новые и дорогие автомобили. «Анализ статистики краж показал, что чаще всего страдают водители новых авто (до 3 лет). Растёт и сумма выплаты ущерба за угон автомобиля: в 2016 году в среднем это было 9000 евро, в 2018 г. - 11 000, а в этом - больше 16 000 евро», – сказал Юодейкис. Он призывает не забывать рекомендации, которые помогут снизить вероятность кражи, и не забывать о страховке KASKO, которая гарантирует возмещение материального ущерба. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 127 раз Комментарии