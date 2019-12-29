Мышка-вкусняшка 🔊 Воспроизвести



Вот и наступило время, когда перед витринами, украшенными гирляндами, хочется задержаться подольше. Перед новогодними праздниками всем нам приходится выбирать огромное количество подарков нашим родным, друзьям и коллегам.



Многих эти очаровательные зверьки слегка пугают, хотя на Востоке к крысам относятся с большим уважением и любовью.



Главным подарком предновогоднего сезона становится вкусная и красивая фигурка крысы или, точнее, мышки. Всё-таки миленькая мышка, которую при очень большом желании можно назвать младшей сестрой крысы, для нашего глаза более привлекательна, сколько бы на Востоке ни восхищались мудростью Крысы, особенно - металлической. А производители с продавцами наверняка это учли.



Такой подарок можно подарить кому угодно. А станет ли вкусная крыса (она же – мышка) главным подарком или приятным дополнением к уже имеющемуся подарку, решать вам. Многих эти очаровательные зверьки слегка пугают, хотя на Востоке к крысам относятся с большим уважением и любовью.Главным подарком предновогоднего сезона становится вкусная и красивая фигурка крысы или, точнее, мышки. Всё-таки миленькая мышка, которую при очень большом желании можно назвать младшей сестрой крысы, для нашего глаза более привлекательна, сколько бы на Востоке ни восхищались мудростью Крысы, особенно - металлической. А производители с продавцами наверняка это учли.Такой подарок можно подарить кому угодно. А станет ли вкусная крыса (она же – мышка) главным подарком или приятным дополнением к уже имеющемуся подарку, решать вам.



Корреспонденту «Обзора» в Вильнюсе удалось найти много съедобных мышей и узнать, сколько это сладкое удовольствие стоит.



Начнём с самых маленьких: это марципановые мышки, одну штучку в кондитерском магазине можно приобрести за 0,9 евро. Такая фигурка может послужить не только как презент, но и в качестве украшения для торта или других сладостей.



Более дорогими оказались небольшие пряники с глазированным изображением зверька. Один пряник стоит 2,5 евро. Большой плюс – многие пряники сделаны в виде шаров, которыми можно украсить праздничную ёлку. Такие новогодние вкусняшки можно найти на новогодней ярмарке или на первом этаже торгового центра «Panorama», взявшего на предрождественское время другое имя – «Dovanorama», где также расположилась праздничная ярмарка.



Самым популярным и часто встречаемым лакомством являются, пожалуй, крысы из тёмного, молочного, белого шоколада или шоколадной глазури. Здесь уже всё зависит от размера и веса. Оптимальный символичный вариант в магазинах, торгующих шоколадными изделиями, – это мышки за 1 евро.



Дороже всех оказалась большая, очень упитанная мышь стоимостью 18 евро. Чем не идеальное пожелание благопо­лучия?



Конечно, есть и средние, очень милые мышата, в платьишках и свитерках, которые можно заполучить за 4 евро.







Шоколадная фигурка символа года в качестве подарка на Новый год – это выигрышный вариант. Подарить фигурку крыски-мышки из шоколада можно любому, независимо от его социального статуса и возраста. Да и сам шоколад – это универсальное лакомство, которое всем по душе.



Надеемся, что уж с этим никто спорить не будет.



Фото автора



Корреспонденту «Обзора» в Вильнюсе удалось найти много съедобных мышей и узнать, сколько это сладкое удовольствие стоит.Начнём с самых маленьких: это марципановые мышки, одну штучку в кондитерском магазине можно приобрести за 0,9 евро. Такая фигурка может послужить не только как презент, но и в качестве украшения для торта или других сладостей.Более дорогими оказались небольшие пряники с глазированным изображением зверька. Один пряник стоит 2,5 евро. Большой плюс – многие пряники сделаны в виде шаров, которыми можно украсить праздничную ёлку. Такие новогодние вкусняшки можно найти на новогодней ярмарке или на первом этаже торгового центра «Panorama», взявшего на предрождественское время другое имя – «Dovanorama», где также расположилась праздничная ярмарка.Самым популярным и часто встречаемым лакомством являются, пожалуй, крысы из тёмного, молочного, белого шоколада или шоколадной глазури. Здесь уже всё зависит от размера и веса. Оптимальный символичный вариант в магазинах, торгующих шоколадными изделиями, – это мышки за 1 евро.Дороже всех оказалась большая, очень упитанная мышь стоимостью 18 евро. Чем не идеальное пожелание благопо­лучия?Конечно, есть и средние, очень милые мышата, в платьишках и свитерках, которые можно заполучить за 4 евро.Шоколадная фигурка символа года в качестве подарка на Новый год – это выигрышный вариант. Подарить фигурку крыски-мышки из шоколада можно любому, независимо от его социального статуса и возраста. Да и сам шоколад – это универсальное лакомство, которое всем по душе.Надеемся, что уж с этим никто спорить не будет. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: крыса, Символ 2020 года, белая металлическая Крыса Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 — статья прочитана 113 раз Комментарии